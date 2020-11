Dresden: Jeder elfte Erwachsene ist überschuldet

Dresden

In Dresden ist jeder elfte Erwachsene überschuldet. Das entspricht 41 625 Personen und damit einem Anteil von neun Prozent an der Bevölkerung. Diese Zahlen veröffentlichte am Dienstag der Inkassodientsleister Creditreform Dresden Aumüller KG. Die Zahl der überschuldeten Dresdner ist den Angaben zufolge um rund 400 Fälle im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Überschuldung liegt dann vor, wenn der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt mit seinen laufenden Einnahmen zu bestreiten. Eine Verschuldung ist dagegen dann gegeben, wenn eine Person zwar Schulden hat, aber die Außenstände begleichen kann.

Dresden liegt knapp unter dem sächsischen Durchschnitt von 9,66 Prozent sowie dem gesamtdeutschen Durchschnitt, der 9,87 Prozent beträgt. In Leipzig liegt die Quote der überschuldeten Personen bei 12,5 Prozent und in Chemnitz bei 11,9 Prozent. Die wenigsten überschuldeten Menschen leben im Erzgebirgskreis. Dort beträgt die Quote 7,8 Prozent.

Die Unterschiede innerhalb des Dresdner Stadtgebiets haben sich weiter vergrößert. Die niedrigste Quote an Überschuldeten weist laut Creditreform-Sprecherin Anne Grimm mit 3,3 Prozent die Ortschaft Langebrück auf. Hier ist nur jeder 30. Erwachsene überschuldet. Damit konnte sich der Stadtteil im Vorjahresvergleich sogar noch etwas verbessern. Auf den Plätzen zwei und drei rangieren die Ortschaft Weixdorf mit 3,4 Prozent und die Stadtteile Bühlau/Weißer Hirsch mit 4,4 Prozent.

Das Neubaugebiet Gorbitz weist mit 19,6 Prozent die höchste Überschuldungsquote im Vergleich aller Stadtteile auf. Hier ist jeder fünfte Erwachsene überschuldet. Die Quote hat sich im Vergleich zu 2019 sogar noch leicht um 0,8 Prozent erhöht. Stadtteile mit einer hohen Quote an überschuldeten Personen sind auch Pieschen mit 19,3 Prozent und Prohlis mit 18,4 Prozent.

„Insgesamt weist Pieschen aber einen Rückgang der Überschuldung um ein Prozent im Vorjahresvergleich und damit eine deutliche Verbesserung auf. Die Ursachen liegen unter anderem in den aktuellen Neubaugebieten in dem Stadtteil, beispielsweise der Hafencity“, erklärte Thomas Schulz, Prokurist der Creditreform Dresden KG.

Schulz rechnet mit einem Anstieg der Privatverschuldung im nächsten Jahr. Insbesondere die Gruppe der Freiberufler und Soloselbstständigen werde wegen der Coronakrise deutliche Einschränkungen hinnehmen müssen. „Die gescheiterte Selbstständigkeit als Hauptursache für Überschuldung wird dann an Bedeutung gewinnen.“ Auf dem Arbeitsmarkt seien dagegen derzeit nur geringe Corona-Effekte messbar. Dank staatlicher Förderung wie das Kurzarbeitergeld würden Entlassungen noch vermieden.

Hier erhalten Betroffene Hilfe Gemeinnützige Gesellschaft Striesen-Pentacon e. V. Schuldner- und Insolvenzberatung, offene Sprechzeiten mit telefonischer Anmeldung: Di. 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Tel.: 0351/ 312 24 20 und 0351/ 312 24 14 AWO Schuldner- und Insolvenzberatung, offene Sprechzeiten mit telefonischer Anmeldung – Prohlis: Do. 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Tel. 0351/ 272 90 84; Pieschen: Mo. 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Tel.: 0351/ 858 81 18; Gorbitz: Di. 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Tel.: 0351/ 50 08 37 37 (individuelle Telefontermine außerhalb der regulären Zeiten nach Absprache) Caritasverband für Dresden e. V. Schuldner- und Insolvenzberatung, offene Sprechzeiten: Di. 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Tel.: 0351/ 498 47 15 (Zeiten Mo. bis Fr. jeweils 9 bis 12 Uhr sowie Di. und Do. auch 14 bis 18 Uhr)

In den vergangenen Jahren mit einer florierenden Wirtschaft hätten sich die Gründe für die Überschuldung geändert. „Während die Ar­beitslosigkeit als Hauptgrund deutlich rückläufig ist, geraten immer mehr Verbraucher durch ein längerfristiges Niedrigeinkommen, aber auch durch unwirtschaftliche Haushaltsführung in die Schuldenfalle.“ Schulz sieht es als Herausforderung für das Bildungssystem, jungen Menschen den richtigen Umgang mit Zahlungsmitteln aufzuzeigen und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln.

Von Thomas Baumann-Hartwig