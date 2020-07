Hübsch anzusehen ist er, doch der Japanische Staudenknöterich gilt als invasive Art, die heimische Pflanzen verdrängt. In Dresden ist er an allen Wasserläufen zu finden. Am Samstag rückten Freiwillige dem Gewächs entlang des Elberadwegs in Blasewitz und Striesen zu Leibe.