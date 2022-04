Dresden

Die Kinder in der Kita Regenbogen in Dresden gehen mit den Neuankömmlingen ganz unkompliziert um. „Es sind einfach neue Kinder, da ist kein Unterschied zu erkennen“, beschreibt Kristin Zöllner, die Leiterin der Einrichtung an der Schönaer Straße in Großzschachwitz.

Die Eltern würden gut Englisch sprechen, die Kommunikation mit den Kindern laufe über Zeichensprache, mit Händen und Füßen oder Übersetzungshilfen im Internet beispielsweise. „Die Kinder untereinander kommen sowieso ohne Sprache zurecht“, erzählt Zöllner. Manchmal würden die einheimischen Kinder auf Begriffe von ausländischen Kindern übernehmen. „Dann sagt die ganze Gruppe plötzlich das andere Wort.“

Interesse an Kinderbetreuung wächst

So läuft die Aufnahme von Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren in die Kinderbetreuung der Stadt bislang weitgehend geräuschlos. „Das Interesse wächst inzwischen“, stellt Sabine Bibas, Leiterin des Kita-Eigenbetriebs fest, der die Kitas in Trägerschaft der Stadt verwaltet.

Natürlich sei die Situation mit zusätzlichem Aufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden. Aber sie hätten das auch 2015/16 gut gemeistert, jetzt sei das wieder so. „Jedes Kind ist willkommen, egal woher es kommt“, stellt Bibas klar. „Ein Kind ist ein Kind.“

Gab es vor einer Woche 84 Anfragen mit Interesse an der Kinderbetreuung, sind es in dieser Woche nun insgesamt schon 124 Meldungen. In der vergangenen Woche wurde bereits 42 Kindern ein Platzangebot gemacht, inzwischen sind es 87. Die Aufnahme erfolge gestaffelt bis in den Mai hinein.

Kita-Wechsel möglichst vermeiden

Ukrainische Flüchtlinge, die Interesse an der Betreuung ihrer Kinder in einer Kita in Dresden haben, sollten sich an die zentrale Beratungs- und Vermittlungsstelle, Breitscheidstraße 78 Haus E, in Dobritz wenden. Derzeit gebe es viele Anfragen von Flüchtlingen aus den Bereichen Loschwitz und Cotta. „Das hat sicher mit der momentanen Unterbringung zu tun, wir versuchen aber gleich den Eltern zu vermitteln, dass sie bei einem Wohnungswechsel möglichst nicht die Kita wechseln, sondern lieber auch einen etwas längeren Weg in Kauf nehmen, damit die Kinder nicht nach kurzer Zeit wieder die Umgebung und die Gruppe wechseln müssen“, erläutert Bibas.

Ihr Amt versuche auch, möglichst kleinere Gruppen von ukrainischen Kindern gemeinsam an Kitas zu vermitteln. Dann hätten die Kinder ein bisschen vertrautes Umfeld und wenn es Muttersprachler gebe, könnten die sich dann um mehrere Kinder kümmern.

Bei Kapazitäten ist Luft nach oben

Bibas wollte sich nicht auf eine genaue Zahl festlegen, wie viele Kinder in Dresdner Kita aufgenommen werden könnten. „Wir haben noch deutlich Luft nach oben, wenn es tausend Anfragen gebe, würde es vielleicht eng“, meinte sie. Es gebe aber auch Reserven im Bereich der Kindertagespflege. Hier sei die Altersgrenze von drei auf sechs Jahre angehoben worden, das schaffe Spielräume. Die Freistellung von den Kita-Beiträgen erfolgen zunächst automatisch. Sollten die Eltern einmal Arbeit aufnehmen, würde das geprüft. „Die meisten wollen eigentlich so schnell wie möglich zurück.“ Aber bislang sei die Dauer des Aufenthalts hier kaum zu kalkulieren, das gehöre zu den größten Problemen für die Familien aktuell.

Im Eigenbetrieb sei es nicht so erheblich. Kein anderes angemeldetes Kind in Dresden soll aufgrund der aktuellen Situation bei seiner Aufnahme zurückgestellt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gelte für Flüchtlinge und Einheimische gleichermaßen.

Arbeit des Ankunftszentrums hilfreich

Positiv bewertet Sabine Bibas die Arbeit des Ankunftszentrums in der Messe. Dort werde die Prüfung der Aufnahmevoraussetzungen vorgenommen, was beispielsweise auch die Masernimpfung betrifft. Sollten dafür Nachweise fehlen, könnte eine ärztliche Titerwert-Bestimmung erfolgen, mit der eine Impfung belegbar ist. Für den Impfnachweis seien vier Wochen Zeit, so dass die Aufnahme in aller Ruhe erfolgen könne. „Viele Familien sind froh, dass ihre Kinder in der Kita zu einem Stück Normalität finden“, berichtet Kristin Zöllner. Kitas gehörten auch in der Ukraine zum Alltag.

In der Kita „Regenbogen“ werden derzeit 85 Kinder betreut. Ein kleiner Teil davon hat Migrationshintergrund. Quelle: Anja Schneider

Nach den Berichten der ukrainische Familie, die nicht in der Zeitung erscheinen wollte, sei der Heimatort wohl durch den Krieg zerstört. „Die Kinder geben den Konflikt in Bildern wieder“, berichtet Sozialpädagogin Severine Reuschel aus der Kita Regenbogen. Der männliche Teil der Familien musste in der Ukraine bleiben, ältere Geschwister seien in Dresden bereits in die Schule aufgenommen. Ansonsten werde der Krieg aber im Kita-Leben nicht besonders hervorgehoben. Die Kinder seien offen, wissbegierig, hätten keine Berührungsängste. Sozialpädagogin Reuschel: „Als der Junge beim ersten Besuch die Eisenbahn gesehen hat, wollte er gleich hier bleiben.“

Amt für Kinderbetreuung, Beratungs- und Vermittlungsstelle, Breitscheidstraße 78, Haus E, 01237 Dresden, Telefon 0351-4885051, E-Mail kindertagesbetreuung@dresden.de

Von Ingolf Pleil