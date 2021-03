Dresden

Wenn Siegfried P. seinen Dienst um 19 Uhr beginnt, endet der Tag seines Kunden. Und zwar damit, dass Siegfried ihn wäscht, die Zähne putzt und ins Bett bringt. Der Intensiv- und Beatmungspfleger kümmert sich um Menschen, die nicht mehr selbstständig atmen können, im Rollstuhl sitzen oder gar im Koma liegen. Sie werden bewusst Kunden und nicht Patienten genannt: „Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie gleichgestellt sind“, sagt Siegfried P.

Er arbeitet seit zehn Jahren für den Intensivpflegedienst Animus und genauso lange gibt es das Unternehmen bereits. Vorher hieß der Pflegedienst Bettler und wurde aus der Ferne gesteuert. Doch dann wurde die Firma von dem bundesweit agierenden Pflegedienst Bonitas übernommen und zu deren Tochterfirma gemacht. „Seitdem haben wir Ansprechpartner vor Ort und es ist ein sehr familiäres Unternehmen geworden“, sagt Siegfried P. über die letzten zehn Jahre.

Die Menschen werden nicht mehr gesund

Der gelernte Krankenpfleger und seine Kollegen betreuen Menschen, die beispielsweise an einer Muskeldystrophie erkrankt sind, an der unheilbaren Nervenerkrankung ALS leiden oder nach einem Schlaganfall nicht mehr allein zurechtkommen. Die meisten von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Ohne Aussicht auf Heilung, wohl aber auf eine Verbesserung. „Ich habe es einmal erlebt, dass ein junger Mann das Atmen wieder gelernt hat und keine künstliche Beatmung mehr brauchte“, erinnert sich Siegfried P. Außerdem gibt es Patienten, bei denen es durch Übungen möglich ist, die künstliche Beatmung im Laufe der Zeit abzutrainieren. Beim sogenannten Weaning lernt der Erkrankte, wieder selbstständig zu atmen. In der Regel ist die Intensivpflege als Lebensbegleitung zu verstehen, ergänzt Kathrin Mandel. Sie ist die Regionalleiterin bei Animus in Dresden.

Das Firmenjubiläum fällt in ein Jahr, das mit den Jahren zuvor nicht zu vergleichen ist. Die Veränderungen durch die anhaltende Corona-Pandemie treffen auch den Arbeitsalltag der Intensivpfleger bei Animus. „Wir werden zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Das ist inzwischen Routine“, berichtet Siegfried P. Glücklicherweise habe es noch keinen Coronafall unter den etwa 30 Mitarbeitern gegeben. Auch nicht unter den zehn Kunden, die von ihnen betreut werden.

Therapien müssen ausgesetzt werden

Die Einschränkungen treffen weniger die Pflegekräfte, sondern viel mehr die zu Pflegenden, sagt Siegfried P. „Manche sind noch mobil, kaufen selbst ein oder gehen in Begleitung von uns auf Konzerte. Das ist alles weggefallen und sehr schwer für die Betroffenen“, berichtet er. Auch Kathrin Mandel weiß, wie die Pandemie den Alltag der erkrankten verändert: „Wir haben einen Kunden, der regelmäßig in ein Therapiezentrum fährt, um dort die künstliche Beatmung abzutrainieren. Das ist durch Corona nicht mehr möglich und dementsprechend macht er weniger Fortschritte.“ Zwar trainiere er mit den Pflegekräften regelmäßig. Doch einen Logopäden können sie nicht ersetzen.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als uns Siegfried P. von seiner Arbeit erzählt, kommt er gerade aus der Nachtschicht. Die beginnt 19 Uhr und endet 7 Uhr. Schichten, die zwölf Stunden dauern, sind bei Animus normal. „Dadurch sind wir nach 15 oder 16 Schichten am Stundenlimit angekommen und haben den Rest des Monats frei. Das hat also auch seine Vorteile“, sagt Siegfried P.

Derzeit kümmert er sich um eine Frau in den Dreißigern, die Hilfe bei alltäglichen Dingen benötigt. Sie leidet an den Folgen einer frühkindlichen Erkrankung. Schwere Verbrühungen während eines Krankentransports haben ihre Wirbelsäule derart deformiert, dass sie auf den Rollstuhl angewiesen ist. Nach der Dienstübergabe begrüßt Siegfried P. die Frau und checkt ihre Werte. „Durch die intensive Pflege kennen wir uns gut und ich merke gleich, wenn etwas nicht stimmt“, sagt er. Dann geht es an die abendliche Hygiene. Nach dem Waschen und Zähne putzen hilft er ihr noch ins Bett und dann beginnt die nächtliche Überwachung. Dabei bleibt Siegfried P. im Zimmer. Das schwache Licht des Laptops hilft ihm dabei, die Nacht wach zu bleiben und regelmäßig den Zustand der Frau zu kontrollieren.

Die Chemie zwischen Pflegekraft und Erkranktem muss stimmen

Die Schichten am Tag sind abwechslungsreicher. Meist finden dann verschiedene Therapien statt. „Die Menschen sollen die Fähigkeiten behalten und trainieren, die sie noch haben“, sagt er. Ein Beispiel: Wenn ein Erkrankter noch eigenständig schlucken kann, muss dies trainiert werden. Denn „jedesmal, wenn Speichel in die Luftröhre gelangt, steigt die Gefahr, an einer Lungenentzündung zu erkranken“, erklärt Siegfried P.

Bei Animus hat jeder Kunde ein festes Team aus Pflegekräften, die er gut kennt. Wenn eine 24-Stunden-Betreuung nötig ist, sind dafür fünf Pflegekräfte nötig. Besonders wichtig ist dabei auch die Zwischenmenschlichkeit. „Wenn die Chemie zwischen Pflegekraft, Erkranktem und den Angehörigen nicht stimmt, wird das Ganze nicht funktionieren“, gibt Siegfried P. zu bedenken. Deshalb schauen die Mitarbeiter der Regionalleitung vorher genau, welcher Pfleger zu welchem Kunden passen könnte. Schließlich werden sie ein fester Bestandteil des Lebens der Familie der zu Betreuenden. „Wir bekommen viel vom Familienleben mit, müssen aber stets neutral bleiben und uns ausschließlich um die Versorgung der Patienten kümmern. Das ist nicht immer einfach“, gibt Siegfried P. zu. Außerdem müsse man sich darüber bewusst sein, dass man im Ernstfall einschätzen muss, ob Hilfe nötig ist oder nicht. Doch diese Gedanken spielen für Siegfried P. erst in seiner nächsten Schicht wieder eine Rolle. Jetzt ruft erstmal das Bett.

Von Lisa-Marie Leuteritz