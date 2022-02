Dresden

Die galoppierende Inflation sorgt nicht nur an der Supermarktkasse für erstaunte bis entsetzte Gesichter – großes Geld für kleinen Einkauf. Die Inflation bringt auch Sportvereine an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit – im Verbund mit der Förderpolitik des Freistaats Sachsen. Die Dresden Monarchs sind Deutscher Meister, leisten eine beispiellose Nachwuchsarbeit, die Mitgliederzahl wächst stetig. Doch jetzt steht dieser erfolgreiche Verein vor einem enormen Problem.

Als die Monarchs im September 2021 ihr Nachwuchsleistungszentrum in der Bärnsdorfer Straße einweihten, war die Welt noch in Ordnung. Die Fördermittel für den Neubau von Stadt und Freistaat waren pünktlich geflossen, der Verein hatte seine Eigenmittel wie geplant eingesetzt. Die Mehrkosten für den Neubau summierten sich auf fast 252 000 Euro und waren der Explosion der Baukosten geschuldet, wie Vereinspräsident Sören Glöckner erklärte. „Das wurde fachlich akkurat geprüft und bestätigt.“

Extrarunde über Stadtrat verzögert Auszahlung der Mittel

Der Verein war schuldlos an den Mehrkosten und beantragte eine zusätzliche Förderung. Die Landeshauptstadt in Form von Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) kündigte an, ihren Finanzierungsanteil um mehr als 100 000 Euro auf rund 516 000 Euro zu erhöhen. Das hätte der Sportausschuss vor wenigen Tagen beschließen können. Doch die Ausschussmitglieder von AfD und Freie Wähler schalteten den Stadtrat an. Ein klares Votum dürfte zwar Formsache sein, doch die Extrarunde verzögert die Auszahlung der Mittel. Zumal der Stadtrat selten die Tagesordnung abarbeitet und es durchaus nicht sicher ist, dass der Beschluss zeitnah verabschiedet wird.

Schmuckstück: Das neue Funktionsgebäude der Dresden Monarchs bei der Einweihung im vergangenen Jahr. Quelle: Jochen Leimert

Der Freistaat Sachsen indes hat sich komplett aus der Förderung von Mehrkosten verabschiedet. „Der Umgang mit Mehrkosten ist in der Sportförderrichtlinie nicht verankert. Da das Programm regelmäßig überzeichnet ist, wird in der Regel Neubewilligungen von Anträgen Vorrang vor der Bewilligung von Mehrkosten gegeben. Grundsätzlich ist es das Anliegen, mit der investiven Sportförderung so viele Vereine wie möglich zu unterstützen“, heißt es aus dem zuständigen Innenministerium.

Monarchs Dresden sind nicht allein mit ihrem Problem

40 Sportvereine in ganz Sachsen haben 2020 Mehrkostenanträge gestellt und 17 im vergangenen Jahr. Die Monarchs sind nicht allein mit ihrem Problem, dennoch klafft laut Glöckner ein Loch von rund 125 000 Euro in der Kasse. „Wir müssten einen Kredit aufnehmen und rund 15 000 Euro pro Jahr zurückzahlen“, erklärt der Präsident eine mögliche Konsequenz. „Dieses Geld fehlt dann für Projekte.“ Der Verein will in den Stadtteil wirken und unter anderem eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder anbieten oder mit Senioren arbeiten. „Wir könnten auch die Mitgliedsbeiträge verdoppeln“, nennt Glöckner eine völlig undenkbare Alternative. „Aber dann laufen uns die Leute davon.“

Torsten Schulze, Sportpolitiker der Grünen im Stadtrat, befürchtet dramatische Auswirkungen, wenn der Freistaat bei seiner Praxis bleibt und begründete Mehrkosten nicht fördert. „Dann werden viele Vereine ihre Investitionen herunterfahren, weil sie Gefahr laufen, unverschuldet in die Schuldenfalle zu geraten.“ Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) müsse über Gremien wie den Städte- und Gemeindetag Druck auf den Freistaat ausüben, Mehrkosten wieder zu fördern. „Die Monarchs sind ein Verein mit sehr vielen Angeboten, der Unterstützung braucht.“

„Wir lassen keinen Verein im Regen stehen“

CDU-Sportpolitikerin Anke Wagner sieht es ähnlich. „Wir müssen eine Lösung für die Monarchs finden. Der Freistaat darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen.“ Falls es aber kein Einlenken gibt, müsse die Stadt eine Lösung für die Monarchs vorbereiten, die nicht zu Lasten anderer Vereine gehe. Wie Schulze zeigte sich Wagner verärgert darüber, dass die städtischen Fördermittel jetzt vom Stadtrat entschieden werden müssen. „Das verzögert den Beschluss“, sagte sie. Schulze sprach von einem „groben Foul“.

Lames erklärte: „Wir lassen keinen Verein im Regen stehen, der eine Investition wagt, aber dann unverschuldet Mehrkosten stemmen muss. Die veränderte Praxis des Freistaates droht ehrenamtliches Engagement zu erschweren. Das sollte das zuständige Ministerium überdenken.“ Sechs Dresdner Vereine hätten seit 2019 förderfähige Mehrkosten angezeigt und einen städtischen Förderanteil dafür erhalten. Die kleinste Summe habe 4923,98 Euro betragen und die größte eine Million Euro – hier ging es um das neue Trainingszentrum von Dynamo Dresden.

„Die pauschale und unerwartete Einstellung der Förderung von unabwendbaren Mehrkosten durch den Freistaat steht im Gegensatz zur bisherigen Förderpraxis und stößt bei uns auf Unverständnis“, erklärte Robert Baumgarten, Hauptgeschäftsführer des Stadtsportbundes Dresden. „Wir müssen dringend einen Weg suchen, wie künftig mit dem aktuellen Problem der massiven und sprunghaften Baupreissteigerung umgegangen wird.“ Die Stadt sollte als Eigentümerin der meisten Sportstätten in Dresden mit dem Freistaat eine schnelle Lösung finden, die nicht zu Lasten der Vereine gehen dürfe.

Von Thomas Baumann-Hartwig