Dresden

4,5 Millionen Euro will Dresden in diesem Jahr in Radwege investieren. Das ist zwar nicht einmal ein Zehntel der Summe, die die Landeshauptstadt 2021 für Straßenbau und -instandsetzungen ausgibt, Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hofft aber trotzdem, vor allem die Sicherheit für Radler zu verbessern. Nirgendwo in Sachsen kämen schließlich auf die Einwohnerzahl gerechnet mehr Radfahrer bei Unfällen zu Schaden als in Dresden. „Das müssen wir ändern.“

Lückenschluss: Erneut vor allem kleinere Baustellen

Mit diesem kleinen Budget sind auch 2021 keine großen Sprünge möglich. Geplant sind viele kleinere Vorhaben, die Lücken im Radwegenetz schließen sollen. Mehr als 480 solcher Fehlstellen im Hauptroutennetz listet das vier Jahre alte Radverkehrskonzept auf. 78 davon sind laut Stefan Szuggat, dem Chef des Stadtplanungsamtes, inzwischen abgearbeitet.

Weil es nur langsam voran geht, ist noch nicht abzusehen, wann sich die punktuellen Vorhaben zu einem zusammenhängenden Radroutennetz zusammenfügen. Gleichwohl hat Dresden 2021 Wichtiges vor. So werde die bereits für vergangenes Jahr versprochene Ampel für die Kreuzung der Stauffenbergallee mit der Rudolf-Leonhard-Straße endlich gebaut, verspricht Simone Prüfer, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts. 2019 kam an dieser Stelle ein Radfahrer zu Tode. Im nächsten Jahr wird dort die 151. Oberschule eröffnet – da soll die unübersichtliche Kreuzung entschärft sein.

Auf der Kreuzung der Rudolf-Leonhard-Straße mit der Stauffenbergallee starb 2019 ein Radler. Nun soll die Stelle entschärft werden. Quelle: Anja Schneider

Ebenso im Plan: eine Radlerfurt über den Dippoldiswalder Platz zwischen Reitbahn- und Marienstraße, eine Querverbindung von der Freiberger Straße zur Oederander Straße, eine Radlerfurt an der Kreuzung Radeberger und Waldschlößchenstraße, mehr Radlersicherheit am Straßburger Platz, eine Verbindung vom Fritz-Löffler-Platz zur Lukasstraße und eine bessere Fahrbahn auf der Ziegelstraße. An der Pikardie wird eine sichere Furt in den Großen Garten gebaut, wenn der Denkmalschutz seine Zustimmung gibt.

Dagegen ist der Radstreifen auf dem Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Steinstraße beschlossene Sache. Die eigentlich für dieses Jahr versprochenen Radstreifen auf der Reicker Straße, wo vor einem Jahr eine Radfahrerin von einem Raser tödlich verletzt wurde, sind auf 2022 verschoben.

Strategiewechsel: Dresden will endlich zu Radrouten kommen

Die bisherige Strategie, die Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes abzuarbeiten, lässt viele Radler unzufrieden zurück. Es fehlt der Blick aufs Ganze, wie das Beispiel Harkortstraße zeigt. Dort verschwindet auf einigen Hundert Metern das Holperpflaster, wenn die Strecke wegen der Arbeiten auf der Großenhainer Straße sowieso gesperrt ist. Auf der Bürgerstraße, die von der Harkortstraße kommende Radler aufnimmt, bleibt jedoch alles beim Alten, obwohl es dort mangels Platz für Radler sehr gefährlich ist. Nach großem Knatsch hat der Verkehrsbürgermeister zwar versprochen, sich „die Bürgerstraße noch einmal anzusehen“, wobei sowohl eine Sicherheitsmarkierung und die Wegnahme von Parkplätzen als auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 geprüft wird. Aber von allein ist die Verwaltung auf diesen Gedanken genauso wenig gekommen wie auf den Ausbau der Harkortstraße.

Das soll sich ändern. Man wolle nun stärker zusammenhängende Routen in den Blick nehmen, brauche für die Planung aber mehr Personal, sagt Stephan Kühn. Vier sogenannte Radvorrangrouten haben Stefan Szuggats Stadtplaner im Blick. Am weitesten sind die Überlegungen zur Ostroute, die im nächsten Jahr Wirklichkeit werden könnte. Sie führt vom Stadtzentrum vor allem über Nebenstraßen – die Comeniusstraße, Henzestraße, Stresemannplatz, Laubestraße, Prossener Straße, Glashütter Straße und Kipsdorfer Straße – zum Schulcampus Tolkewitz. Von dort soll sich ein Radweg zum Elberadweg in Laubegast anschließen.

Dass es vor allem über Nebenstraßen und durch Tempo-30-Zonen geht, ist laut Stefan Szuggat ein Vorteil. Dort sollen teilweise Fahrradstraßen angeordnet werden, auf denen Radfahrer mehr Rechte haben. Auch sollen sich Vorfahrtsregeln ändern und müssen einige Parkplätze weichen. Wie viele, kann Stefan Szuggat noch nicht sagen.

Auf der Nordroute solle es über Königsbrücker Straße und dann über Kieler und Alexander-Herzen-Straße gehen. Dort könnte auch eine der fünf Radschnellstraßen verlaufen, an denen die Stadt seit Längerem plant.

In den Süden soll es über Friedrichstadt und Plauen nach Coschütz gehen, wobei die zu schmale Chemnitzer Straße keine Rolle mehr in den Überlegungen spielt. Die Westroute soll zum Teil die Könneritzstraße einschließen, wobei dortige Probleme behoben oder gelindert werden sollen. Weiterer Knackpunkt dort ist die Anbindung der Marienbrücke an den Elberadweg.

Dooring: Risikostellen rücken in den Fokus

Dass zu nah an parkenden Autos verlaufende Radwege ein Problem sind, ist spätestens nach dem tödlichen Dooring-Unfall auf der St. Petersburger Straße, bei dem 2018 eine Radfahrerin durch eine plötzlich vor ihr geöffnete Autotür auf die Fahrbahn geschleudert wurde, bekannt. Das Straßen- und Tiefbauamt will in diesem Jahr ein Konzept erstellen, wie viele Problemstellen es im Stadtgebiet gibt und wie sie beseitigt werden können. 2021 sollen Markierungen auf der Wilsdruffer Straße und der Freiberger Straße den nötigen Sicherheitsabstand schaffen. Zuerst will man Unfallhäufungsstellen und solche Orte, wo keine großen Arbeiten nötig sind, in Angriff nehmen.

Parkprobleme: Vor allen an den Bahnhöfen fehlen Bügel

2021 will die Bahn nun doch die seit Jahren versprochenen Abstellanlagen an den Bahnhöfen Pieschen und Trachau errichten, sagt Stefan Szuggat. Ansonsten gibt es bezüglich Radbügeln, die dringend an Bahnhöfen benötigten werden, wenig zu erwarten. Für den Hauptbahnhof stellt Stephan Kühn zwar 90 Stellplätze in Aussicht, allerdings gelte es zuvor noch den Platzbedarf der Bahn für die laufenden Arbeiten am Bahnhofsdach abzuwarten. Den genauen Standort der neuen Bügel konnte Kühn am Mittwoch nicht nennen. Ihren Zweck erfüllen die Anlagen nur, wenn sie nah am Haupteingang liegen.

Winterdienst: Nächsten Winter auch auf Radwegen

Die Elbbrücken und den Elberadweg in der Innenstadt – mehr Radlerstrecken befreit Dresden nicht vom Schnee. Das soll sich ändern. Der Stadtrat hat 250 000 Euro für den Winterdienst auf Radwegen bereitgestellt. Sie sollen sich allerdings erst im kommenden Winter auswirken.

Amtsleiterin Simone Prüfer will eine Firma finden, die sich mit speziellem Gerät ausschließlich den Radwegen widmet. Auf Hauptverkehrsadern sollen diese auch mit erster Priorität geräumt werden und nicht – wie in dieser Woche – erst, wenn der Winterdienst das sonstige Straßennetz in den Griff bekommen hat. Der ADFC kritisiert, dass der Radlerwinterdienst nur allmählich in die Gänge kommt. Ein entsprechendes Konzept liege der Stadt seit 2019 vor.

Von Uwe Hofmann