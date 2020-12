Dresden

Doppelhaushalt 2021/2022 – das sind zwei dicke Bände voller Zahlenkolonnen. Wer kein Hobbymathematiker ist, bekommt Schwierigkeiten, einen Sinn in den Zahlenkolonnen zu erkennen. Die Finanzpolitiker der Stadtratsfraktionen sind Hobbymathematiker. Sie haben seit Oktober viele Stunden zusammengesessen und die Zahlenkolonnen so bearbeitet, dass das Ergebnis für eine breite Mehrheit akzeptabel ist.

Elf ausgewählte Projekte, die Geld erhalten

Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP haben mehr als 70 Millionen Euro im Vorschlag der Stadtverwaltung umgeschichtet, um politische Prioritäten setzen zu können. Je mehr Beteiligte, um so teurer wird es. Trotz Corona verteilt die Haushaltskoalition in etwa so viel Geld wie ihre Vorgänger in den vergangenen Jahren.

Das kostet: Das Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz und das Heinz-Steyer-Stadion werden auf Pump umgebaut. Weitere kreditfinanzierte Vorhaben könnten folgen, denn die Verwaltung soll 46 Millionen Euro Investitionen aus dem Haushalt streichen. Da Bildung höchste Priorität hat, könnten dringend erforderliche Projekte im Schulhausbau mit Krediten finanziert werden – wenn der Stadtrat diesen Weg mitgeht.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll aber auch die konsumtiven Ausgaben um 25 Millionen Euro kürzen – und Potenziale in seinem eigenen Geschäftsbereich, im Eigenbetrieb Kindertagesstätten und bei den Hilfen zur Erziehung ins Auge fassen. Ein durchaus kreatives Ansinnen: Denn im Eigenbetrieb sollen die sogenannten Flex-Arbeitsverträge, bei denen die Arbeitszeit des Personals an die Kinderzahlen angepasst wird, abgeschafft werden. Wenige Kinder heißt bisher weniger Stunden für die Beschäftigten und weniger im Geldbeutel. Wenn sich das ändert, ist weniger Geld in der Stadtkasse.

Von Thomas Baumann-Hartwig