Die Stadt will in Dresden-Wilschdorf die Voraussetzungen für den Bau von vier Einfamilienhäusern schaffen. Doch dafür muss ein Bolzplatz weichen. Das sorgt für Unmut.

Stadt will in Wilschdorf Platz für vier Einfamilienhäuser schaffen – Bolzplatz soll weichen

Dresden-Wilschdorf - Stadt will in Wilschdorf Platz für vier Einfamilienhäuser schaffen – Bolzplatz soll weichen

Dresden-Wilschdorf - Stadt will in Wilschdorf Platz für vier Einfamilienhäuser schaffen – Bolzplatz soll weichen