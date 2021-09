Dresden

Das Verbreiten von Unwahrheiten ist bekanntlich ein riskantes Spiel – außer, man stellt das Spiel in den Vordergrund anstatt des Risikos. Genau das macht das Improtheater-Ensemble „Yes oder Nie!“ bei seinen Stadtirreführungen, die seit Anfang September völlig neue Seiten der Dresdner Bezirke ans Tageslicht befördern wollen. Das Versprechen dabei: null Prozent Wahrheit – und jede Menge Spaß.

Die Teilnehmenden entwickeln, wie bei Improtheater üblich, zunächst selbst den Charakter ihres Stadtbilderklärers, der sie sodann über die Sehenswürdigkeiten, Hotspots und Gebäude des Viertels informiert. Auf sämtliche Fragen nach Bauwerken, Bepflanzungen und Denkmäler haben die Stadtirreführer zwar stets eine Antwort parat, mit dem neu erworbenen Wissen sollte sich der geneigte Besucher am Ende dann aber lieber nicht dem Quizduell mit Günter Jauch stellen, denn Lügen haben hier extra lange Beine.

„Man kann jedem Plattenbau etwas andichten“

„Die Geschichten entwickeln sich quasi ‚on the run’“, sagt Lorenz Fischer, „was alles passieren wird, welche Sehenswürdigkeiten besondere Aufmerksamkeit erhalten, das alles wissen wir vorher selbst nicht“. Der 30-Jährige ist Teil des vierköpfigen Ensembles, zu dem auch Markus, Valentin und Véronique gehören. Die buchstäblich irrwitzigen Stadtführungen haben er und seine männlichen Kollegen bereits mehrfach angeboten, vorwiegend in der Alt- und Neustadt.

Im Rahmen des Dresdner Kultursommers schenken die Stadtirreführungen nun jedem der zehn Stadtbezirke Dresdens einen Nachmittag, immer am Sonnabend und Sonntag ab 13 Uhr. Eine Herausforderung auch für die erfahrenen Improtheaterspieler, wie Lorenz grinsend verrät: „Einige der Viertel kennen wir selbst kaum oder gar nicht, so wird wohl auch die Route eher spontan festgelegt werden gemeinsam mit den Teilnehmenden.“ Ob die vielen Unbekannten eher zum Vor- oder Nachteil gereichen werden, „das wird sich zeigen“, gibt sich Lorenz zuversichtlich und lacht – „an sich ist es egal, man kann jedem Plattenbau irgendwas andichten, auch wenn der aussieht wie jeder andere. Dann wird der halt zum ehemaligen Wohnsitz von Schillers Großmutter erklärt, der wichtige Grundsteine für seine spätere Karriere gelegt hat.“

Über der Bar hängen Lampen aus Fahrradteilen, für die Garderobe musste ein altes Bett herhalten. Quelle: Dietrich Flechtner

Ohnehin sei keine Tour wie die andere, auch auf bekannten Routen „findet sich immer ein neuer Kieselstein, jemand stellt eine andere, neue Frage. Es ist nie ein- und dasselbe und auch wir wollen uns ja gar nicht wiederholen.“ Wer sich auf die Spuren frei erfundener Stadtgeschichte begeben und sein Viertel von einer völlig neuen, garantiert erlogenen Seite kennenlernen will, findet alle Termine auf der Website. Dort können auch direkt Karten für die faktenfreie Tour der Wahl erworben werden. Schnell sein lohnt sich, denn alle Stadtirreführungen sind auf maximal 15 Teilnehmende begrenzt. Die Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 7 Euro. Wer keine Karten ergattert, kann dennoch aufatmen, denn die Stadtirreführungen werden auch über den Kultursommer hinaus in unregelmäßigen Abständen als Teil des regulären Programms stattfinden.

Eine Tanzschule wird zum Kulturhafen

Und dieses ist sehr vielfältig, denn das Impro-Quartett, das sich 2017 gründete, lässt sich durchaus als sehr umtriebig beschreiben. Bereits seit zehn Jahren stehen die Mitglieder gemeinsam auf der Bühne. Kennengelernt haben sich die drei Männer bei der Freien Szene, dem Improtheater der TU Dresden, wo alle auch heute noch aktiv sind. Aus dem Wunsch heraus, sich zu professionalisieren, gründeten sie vor vier Jahren die Gruppe „Yes oder Nie!“, zu der kurz darauf auch Véronique stieß.

Auch sie hatte bereits Erfahrungen im Improtheater, war und ist ansonsten aber vor allem im Bereich Tanz, Musical und klassisches Theater aktiv: „Das ergänzt sich ganz gut in beide Richtungen“, sagt die 27-Jährige, die ihr Können in Workshops auch an Kinder und Jugendliche vermittelt. Seit November hat das Ensemble nun auch eine eigene Spielstätte. Buchstäblich in Eigenregie und mit tatkräftiger Hilfe von Freunden bauten die Schauspieler während des zweiten Lockdowns die ehemalige Tanzschule Graf an der Leisniger Straße zum Theater um.

Vorhang auf für die Improtheaterbühne des neuen Kulturhafens. Quelle: Dietrich Flechtner

Am 25. September feiert der Kulturhafen in Pieschen offiziell Eröffnung, einzelne Veranstaltungen in dem schnuckeligen kleinen Theater haben bereits stattgefunden, während der coronabedingten Schließzeit auch als Livestream. Die Liebe zum Detail ist deutlich zu erkennen, es gibt viel zu entdecken für den, der gern hinschaut: Über der Bar hängen Lampen aus Fahrradteilen, für die Garderobe musste ein altes Bett herhalten. Die farbenfrohen Sitzkissen wurden aus ausrangierten Matratzen geschneidert, die Tische stammen vom August-Theater, das den Kulturhafen während der Umbauarbeiten am Rathaus Pieschen als Interimsspielstätte nutzt. Tanzparkett und Spiegel sind aus der Tanzschule geblieben.

Workshops für alle Improtheater-Interessierte

Im Viertel ist das Interesse am neuen Theater groß, immer wieder schauen Anwohnende vorbei, erkundigen sich, was hier entsteht oder erinnern sich den eigenen Tanzschulzeiten in vergangenen Jahrzehnten. Die rund 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten sollen künftig auch allen offenstehen, die sie für eigene kulturelle Veranstaltungen, Firmenevents in kreativer Atmosphäre oder Workshops nutzen anmieten möchten. Monatlich soll es Konzerte von lokalen Künstlern geben und natürlich steht auch das Ensemble regelmäßig auf der Bühne mit einer festen Abendveranstaltung am Sonnabend und Formaten wie der Impro-Comedy-Show oder dem Impro-Krimi.

Zusätzlich gibt es Workshops für alle, die mal in die Welt des Improvisationstheaters hineinschnuppern wollen. Wird das Agieren auf der Bühne gerade für Neulinge nicht schwieriger, wenn im Vorfeld gar nicht klar ist, was eigentlich gespielt wird? „Interessanterweise ist das Gegenteil der Fall“, verrät Véronique, „eine Gruppe, die miteinander gut funktioniert, ist gleichzeitig ein Schutzraum. Wir können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen und es ist immer bewegend, wie baff Leute davon sind, die diese Verlässlichkeit in Workshops erleben. Wer sich darauf einlässt, wird beim Spielen nie unsicher sein, das ist einzigartig beim Improtheater.“ Das Prinzip dabei: Auch wenn man gerade keine Idee hat, kann man dies für die Szene nutzen. „Dann sage ich halt, herrje, mir fällt gerade einfach nichts ein! – und ein Mitspieler greift das auf und macht mir ein Angebot für ein Setting, aus dem ich dann wieder neue Inspiration ziehen kann.“

Auch im Alltag öfter mal Ja sagen

Er selbst findet vor allem Entspannung im Spiel, die ihn auch im Alltag erdet: „Ich agiere mehr im Moment, frage mich nicht ständig, was ich tun muss oder sollte. Wie auf der Bühne schaue ich, was ich aus den Angeboten der Situation machen kann. Das gibt mir Selbstbewusstsein und auch einen Blick für Situationen, die Spaß machen können.“ Auch Véroniques innere Haltung hat sich verändert, seit sie Improtheater spielt: „Ich sage öfter Ja zu Situationen, bin Neuem gegenüber offener geworden, weniger blockig. Das bringt ja auch niemanden weiter, wenn man immer nur ablehnend auf alle Angebote reagiert.“

Bei aller Spontaneität und Improvisation: Geprobt wird trotzdem, viel und auch vielseitig. Das Ensemble bildet sich ständig selbst weiter, nimmt an Workshops teil und vertieft gezielt bestimmte Themenbereiche, wie etwa Formatentwicklung, Schauspieltechniken, Exaktheit oder Monologproben.

Den klassischen Besucher von Improtheater gibt es indes nicht, sagen beide, auch wenn der Zugang jeweils sehr unterschiedlich sein kann, ist das Publikum stets durchmischt. Das ist auch das Anliegen der Gruppe, die „ein Theater für alle“ sein will. Damit dies auch in der Praxis möglich ist, gibt es nicht nur eine Kooperation mit der Kulturloge Dresden, sondern auch die Möglichkeit, durch den Kauf eines Soli-Tickets finanziell schlechter gestellten Menschen den Theaterbesuch zu ermöglichen. Die Karte kostet dann jeweils nur noch ein Drittel des ermäßigten Preises. „Das wird schon gut genutzt“, freut sich Lorenz, „allerdings spenden gerade eher Menschen Tickets, als dass diese auch in Anspruch genommen werden. Das liegt aber sicher auch an der Sommerpause.“ Deren Ende wird am 15. September mit der Eröffnung des Kulturhafens offiziell eingeläutet.

Kulturhafen-Eröffnung am 25. September ab 17 Uhr mit Programm und Abendshow von „Yes oder Nie!“. Alle Termine und Kartenreservierung: www.yesodernie.de/Improtheater-Shows/

Von Kaddi Cutz