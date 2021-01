Dresden

Nach zwölf Tagen war am Freitag erst mal Schluss mit dem Impfen im Impfzentrum in der Messe Dresden. Der Impfstoff ist alle, wann wieder Nachschub eintrifft noch nicht klar. Kann Hersteller Biontech wieder liefern, geht es sofort weiter.

Zweite notwendige Impfung von Anfang an beiseite gelegt

Vier Impfstrecken sind jetzt in einer Halle der Messe Dresden aufgebaut. Maximal zwei wurden bislang genutzt. „400 Impfdosen standen uns pro Tag zur Verfügung. Etwa die Hälfte haben die beiden Impfteams in den Pflegeheimen gebraucht, je nachdem, wie groß das Heim war“, erklärt Ulrike Peter, Sprecherin des DRK-Kreisverbandes Dresden.

Anzeige

„In den zurückliegenden Tagen hatten offensichtlich viele Sachsen den Eindruck, dass wir zu wenig impfen. Aber wir haben von vornherein immer gleich die notwendige zweite Impfung für die Geimpften beiseite gelegt, um ganz sicher zu gehen. Denn die zweite Impfung ist für einen Schutz unabdingbar“, sagt die Sprecherin.

Lesen Sie auch:

In den ersten Heimen wurde bereits am Donnerstag die zweite Impfung verabreicht. „Hier im Impfzentrum geht das am 28. Januar los. Die Termine haben die Geimpften gleich bei ihrer Anmeldung bekommen.“

Nervenzehrende Terminvergabe

Die nur online oder per Hotline mögliche Anmeldung stand in diesen Tagen sehr in der Kritik. Die alten Menschen – in der Regel nicht internetaffin – waren für die Anmeldung auf Hilfe angewiesen. Und oft brachten Verwandte oder Bekannte Stunden zu, um endlich erfolgreich einen Impftermin buchen zu können – wenn ihnen das denn überhaupt gelang. Andere hatten Glück und es klappte gleich. Ulrike Peter weiß um den angestauten Frust. Immer wieder machen Betroffene auch beim DRK per Telefon ihrem Ärger Luft.

„Der Zugriff auf das Anmeldesystem war so immens, dass wir es drosseln mussten, so dass weniger Impftermine zur Verfügung standen und die Leute nicht mehr Zugriff hatten“, erklärt sie. Denn „die Impfung ist für viele mit der Hoffnung verbunden, dass wieder Normalität einkehren kann.“

„Wir stecken gerade viel Prügel ein“

Die Massenimpfungen seien aber etwas ganz Neues, „wir können da nicht auf Erfahrungen zurückgreifen und stecken gerade viel Prügel ein, wenn irgendwas nicht ganz so läuft“, so die Sprecherin des DRK-Kreisverbandes. „Aber wir werden jeden Tag ein bisschen besser“, verspricht sie und wünscht sich von den Menschen da ein bisschen mehr Geduld.

Bezüglich des Anmeldeprozederes arbeite der DRK-Landesverband mit einem Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen zusammen. „Aktuell sitzen wir dran, dass sich Ehepaare gemeinsam zum Impfen anmelden können, um Wege zu optimieren. Wir hoffen, dass das dann in der vierten Kalenderwoche programmiert ist“, sagt Ulrike Peter.

Bis zu 16 Impfstrecken in Vorbereitung

Der Leiter des Impfzentrums Dresden des Deutschen Roten Kreuzes rechnet damit, dass es ab März „endlich richtig losgeht“. „Wir scharren gewissermaßen mit den Hufen wie jeder andere auch.“ Das DRK bereite sich auf zwölf Impfstrecken vor. In jeder arbeiten nach Angaben des DRK zwei Ärzte und vier Schwestern, die im Schnitt 200 Menschen am Tag impfen können. Hinzu kommen Apotheker und anderes Fachpersonal, das die Impfdosen anmischt und die Spritzen aufzieht.

Das geschieht vor Ort. Denn der Impfstoff ist empfindlich, aufgetaut im Kühlschrank bei zwei bis acht Grad Celsius maximal fünf Tage haltbar. Wurde er – wie vorgeschrieben – in einem bestimmten Verhältnis mit Kochsalzlösung vermischt, muss er spätestens nach sechs Stunden verabreicht sein.

Spritzenaufziehen im Akkord

Das Vermischen des Impfstoffes und das Aufziehen der Spritzen erfordert von den Beteiligten hohe Konzentration, damit die Impfdosis hundertprozentig stimmt und nichts verschwendet wird. Da haben Mehrere ein Auge drauf. Eine Apothekerin erklärt uns vor Ort, dass man nach der Zugabe der Kochsalzlösung den Impfstoff keinesfalls schütteln, sondern das Fläschchen nur sacht schwenken darf, damit sich alles vermischt.

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech wird in der Spritze aufgezogen und zum Impfen vorbereitet. Quelle: Anja Schneider

Der Kreisverband Dresden des DRK hat, um das Impfzentrum betreiben und die von Maltesern, Johannitern und Arbeitersamariterbund betreuten Impfteams koordinieren zu können, 24 Mitarbeiter – befristet zunächst für drei Monate – eingestellt. Beworben hätten sich 480 Menschen. Personalmangel sei also nicht zu befürchten, ist sich Sprecherin Ulrike Peters sicher.

Viele Bewerber, die in den Impfzentren helfen wollen

Das medizinische Fachpersonal akquiriert die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS). Für den Einsatz in den 13 sächsischen Impfzentren hätten sich aktuell insgesamt rund 3000 Ärzte, Apotheker sowie pharmazeutisch-technisches und medizinisch-technisches Fachpersonal gemeldet - also aus allen benötigten Bereichen für ärztliches und nicht-ärztliches Personal.

Die Verfügbarkeit der Bewerber sei breit gefächert - von Vollzeittätigkeit bis stundenweise, sagt Simone Pflug von der KVS. Nach ihren Angaben seien pro Impfzentrum maximal zwölf Impfstrecken möglich. Das medizinische Fachpersonal arbeite nicht ehrenamtlich, sondern bekomme „eine der Infektions- und Pandemiesituation angemessene Vergütung als Stundenpauschale“, erfahren wir.

Bundeswehr unterstützt reibungslosen Ablauf

Um einen reibungslosen Ablauf im Impfzentrum in der Messe Dresden zu gewährleisten, werden die DRK-Mitarbeiter von Bundeswehrsoldaten unterstützt. Sicherheitspersonal checkt schon am Eingang, ob die eintreffenden Impfwilligen tatsächlich über einen Impftermin verfügen. Dann geht es weiter zur Anmeldung. Wer dran ist, wird aufgerufen.

Rafael González Fresnedo arbeitet eigentlich in einem Dresdner Hotel und wäre jetzt in Kurzarbeit. Er hat sich aber von seinem Arbeitgeber, der jetzt ohnehin keine Arbeit für ihn hat, unbezahlt freistellen lassen und arbeitet befristet für das DRK im Impfzentrum. Quelle: Anja Schneider

Alles ist ausgeschildert, Helfer weisen trotzdem den Weg und fahren, wenn nötig, die alten Menschen, die sehr schlecht zu Fuß sind, mit dem Rollstuhl in den Impfsaal. In den rot gekennzeichneten Kabinen sitzen die Ärzte. Sie führen mit denen, die sich impfen lassen, ein Gespräch, beantworten Fragen, sehen sich den ausgefüllten Anamnesebogen an, checken noch einmal den Gesundheitszustand und die Impftauglichkeit. Ist alles in Ordnung, geht es in eine der blauen Kabinen, wo medizinisches Fachpersonal impft.

Noch keine Probleme im Zusammenhang mit Impfung

Dann werden die Geimpften zu einem Wartebereich geleitet, wo sie noch mindestens 15 Minuten ausharren müssen, falls sie allergisch reagieren. „Es gibt Leute, die Angst vor Spritzen haben. Und einer ist nach der Impfung umgekippt. Aber er hatte, wie sich herausstellte, einfach zu wenig getrunken und deshalb Kreislaufprobleme. Probleme im Zusammenhang mit der Coronaimpfung sind hier vor Ort noch nicht aufgetreten“, versichert Sprecherin des DRK-Kreisverbandes, Ulrike Peter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sind die 15 Minuten Wartezeit (bei Allergikern mindestens eine halbe Stunde) nach der Impfung vorbei, geht es wieder nach Hause. Da das Gros der Menschen, die jetzt geimpft wurden und werden, mindestens 80 Jahre alt ist, sind zumeist Begleitpersonen mit. Für diese ist ein eigener Wartebereich eingerichtet. „Wir haben ihn so gelegt, dass die Begleitpersonen ihre Angehörigen gleich in Empfang nehmen können, wenn diese ihre Impfe bekommen haben“, sagt Ulrike Peter.

Von Catrin Steinbach