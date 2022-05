Dresden

An der Volkshochschule Dresden (VHS) findet wöchentlich eine Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher zur Bildung, Förderung, Pflege und Betreuung von Kindern mit Behinderungen statt. So auch am Gründonnerstag: Diesmal soll es darum gehen, die Perspektive von Menschen mit Behinderungen nachzuvollziehen. Dafür begleitet den Gastdozenten eine Mitarbeiterin, die im Rollstuhl sitzt.

Doch die Frau kommt nicht beim Kurs im vierten Stock an: Beide Fahrstühle des Gebäudes in der Annenstraße sind außer Betrieb. Die Kursplanerin wird informiert. Sie verlegt daraufhin das Seminar in die erste Etage. Drei Menschen tragen die Frau die Treppe hinauf. Mit etwa 20 Minuten Verspätung kann der Kurs endlich beginnen.

Volkshochschule: Aufzüge immer wieder defekt

Anja Jäpel-Nestler, stellvertretende Direktorin der VHS, ist die Geschichte bekannt: „Das war ein eklatanter Vorfall, bei dem wir sprichwörtlich einen roten Kopf bekommen haben.“ Es sei nicht das erste Mal, dass keiner der beiden Aufzüge der Volkshochschule funktioniert. „Wir kämpfen seit Jahren permanent mit kaputten Fahrstühlen.“ Man habe die wiederholten Ausfälle natürlich dem Vermieter angezeigt, es sei dann immer ein Monteur gekommen, der den Schaden im Rahmen seiner Möglichkeiten behob.

Doch scheinbar reicht das nicht aus. Seit die VHS vor fünf Jahren in die Annenstraße 10 einzog, habe es immer wieder ähnliche Ausfälle gegeben, erzählt die stellvertretende Direktorin. Die Reparaturen seien lebensverlängernde Maßnahmen, aber keine Langzeitlösung für die Fahrstühle. Denn wie Anja Jäpel-Nestler von den Monteuren erfahren habe, sei die Anlage schlicht in die Jahre gekommen. Wie das Gebäude stammen auch die Fahrstühle aus den 1990er Jahren. Ersatzteile seien inzwischen schwierig zu bekommen. „Die Fahrstühle haben ein Alter erreicht, in dem sie laut Auskunft der Monteure verschlissen sind und ausgetauscht werden müssten“, resümiert die Vizedirektorin.

Die Lösung ist klar: Ein Austausch der Anlage wäre nötig

Einer der beiden Fahrstühle konnte eine Woche später wieder instandgesetzt werden – der zweite ist, ebenfalls laut Aussage eines Monteurs gegenüber Anja Jäpel-Nestler, nicht mehr reparabel. Sobald der einzige funktionierende Aufzug wieder ausfällt, so wie vor zwei Wochen, ist das Gebäude nicht mehr barrierefrei. Und die Direktion der VHS kommt in Erklärungsnot: „Es gibt immer wieder Beschwerden von Rollstuhlfahrern oder älteren Menschen, die die Einrichtung nicht so nutzen können, wie sie es erwarten. Eine nachhaltige Verbesserung lässt nach wie vor auf sich warten. Wir müssen uns gegenüber unseren Besuchern ständig für etwas entschuldigen, auf das wir als Mieter wenig Einfluss haben. Wir haben den dringenden Wunsch, dass sich etwas ändert an dieser unmöglichen Situation.“

Für Anja Jäpel-Nestler ist die Lösung des Problems klar: Die Fahrstuhlanlage müsste ausgetauscht werden. „Nur so können wir unseren Teilnehmern Sicherheit und Barrierefreiheit garantieren.“ Gerade letzteres ist eines der wichtigsten Schlüsselwörter bei einer Einrichtung wie der Volkshochschule, die laut Leitbild ein Ort der Begegnung für alle Bürgerinnen und Bürger sein- und ihnen Teilhabe an Bildung und Belangen der Stadt ermöglichen will. Betonung auf „alle“.

Hausverwaltung: Corona und lange Lieferzeiten bremsen Austausch

Vermieterin und Besitzerin des Gebäudes ist die Dresdner Bauhaus AG, deren Geschäftsführer, Unternehmer, Architekt und Musiker Frank Leichsenring, jüngst medienwirksam Deutschlands größte Whiskybrennerei in Dresden eröffnete.

Von dem Vorfall am Gründonnerstag habe man auch bei der Hausverwaltung Dresdner Bauhaus gehört, bestätigt Katrin Grafe, Verwalterin des Gebäudes in der Annenstraße, auf DNN-Anfrage. Sie selbst sei aktuell dabei, Angebote für neue Fahrstühle einzuholen und zu aktualisieren. Damit habe man bereits im letzten Frühjahr begonnen, Corona habe das Vorhaben ausgebremst. Die Volkshochschule wisse das bereits, man informiere sie aber nicht über jeden einzelnen Teilschritt. Grafe hoffe, dass es zügig vorangehe.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass diese Maßnahmen erst seit einem Dreivierteljahr laufen, obwohl die VHS laut Vizedirektorin bereits seit fünf Jahren Ausfälle beklagt, begründet Grafe damit: „Prinzipiell geht man ja davon aus, dass ein Fahrstuhl reparierbar ist.“ Ausfälle habe es zwar mehrfach gegeben, die Situation sei aber noch nie so „krass“ gewesen wie jetzt – dass einer der beiden Fahrstühle permanent ausgefallen ist, habe die Hausverwaltung erst am Freitag, 22. April, von der Aufzugsfirma Schindler erfahren. Außerdem: „Die Fahrstühle sind nicht auf die Frequentierung ausgelegt, die sie in der Volkshochschule erleben. Das Gebäude ist als Bürogebäude konzipiert.“

Aktuell gebe es gerade bei elektrotechnischen Bauteilen enorm lange Lieferzeiten, eine kurzfristige Lösung werde es daher nicht geben. Grafe könne keinen Zeitraum für den Austausch nennen, „beim besten Willen nicht“ – es stehe aber fest: „Es wird einen neuen Aufzug geben. Perspektivisch gehören zwei Fahrstühle ins Gebäude.“

Von Linde Gläser