Dresden: Immer weniger Wohnfläche für die gleiche Miete

Dresden

Wer vor zehn Jahren in Dresden eine Wohnung für 1000 Euro kalt pro Monat gemietet hat, konnte noch mit einer größeren Familie einziehen. Das Budget reichte nach Angaben des Immobilienportals immowelt AG für 142 Quadratmeter. Jetzt erhält ein Mieter für die gleiche Summe deutlich weniger: Nur noch 95 Quadratmeter lassen sich mit 1000 Euro Kaltmiete finanzieren, erklärte PR-Manager Daniel Raumer.

Der Rückgang an Wohnfläche innerhalb von zehn Jahren beträgt laut immowelt 47 Quadratmeter, das sind 33 Prozent. Immowelt hat für die Berechnungen die Angebote aus den Jahren 2010 und 2020 verglichen. Der enorme Anstieg der Angebotsmieten habe eine verstärkte Immobilität auf dem Wohnungsmarkt zur Folge, so Raumer. „Selbst ein Wechsel in eine kleinere Wohnung führt nicht zwangsläufig zu einer geringeren Miete. Viele ältere Menschen bleiben aufgrund mangelnder Anreize in ihren großen preiswerten Wohnungen – auch wenn sie den Platz eigentlich nicht mehr benötigen.“

Die Coronakrise habe zu keiner Entspannung auf dem Mietmarkt geführt. Im Gegenteil: Die Angebotsmieten steigen weiter. Viele Mieter würden sich wegen Homeoffice und Homeschooling nach größeren Wohnungen umsehen, das werde zu noch höheren Mieten für große Wohnungen führen, schätzen die Experten. Für Dresden geht immowelt in diesem Jahr von einem Preisanstieg von zehn Cent von 6,80 Euro auf 6,90 Euro pro Quadratmeter bei Bestandswohnungen aus. Neubauwohnungen werden sich demnach um fünf Prozent von 9,40 Euro auf 9,90 Euro pro Quadratmeter verteuern, sagt immowelt voraus.

In Leipzig ist der Verlust an Wohnfläche wegen der steigenden Mieten noch drastischer als in Dresden. Vor zehn Jahren konnten Mieter in der Messestadt mit 1000 Euro noch auf 155 Quadratmetern wohnen, jetzt sind es dagegen nur noch 104 Quadratmeter und damit 33 Prozent weniger. Mit 43 Prozent verzeichnete das Immobilienportal in Berlin den größten Rückgang. 2010 waren noch 120 Quadratmeter für 1000 Euro zu haben, jetzt sind es in der Hauptstadt nur noch 69 Quadratmeter.

Von Thomas Baumann-Hartwig