Die Tage von Nummer 235 sind gezählt. So viele Schilder mit dem bei Rechtsabbiegern beliebten grünen Pfeil hängen an Ampelkreuzungen in Dresden – noch. Denn die Verkehrsbehörde ordnet seit einigen Jahren immer mehr grüne Pfeile ab und hat schon den nächsten Streichkandidaten im Blick: Wer auf der Wiener Straße in Richtung Zentrum unterwegs ist und am Richard-Strauss-Platz nach rechts abbiegen will, kann sich schon einmal von dem dort hängenden Grünpfeil verabschieden. Es habe „Bürgeranfragen mit Bezug auf Schulwegsicherheit von Grundschulkindern“ gegeben, heißt es aus der Straßenverkehrsbehörde zur Begründung. Klartext: Der grüne Pfeil ist an dieser Stelle eine Gefahrenquelle für Grundschüler.

Damit verschwindet der 38. grüne Pfeil von einer Ampelkreuzung in Dresden sei 2011. Eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren an Dynamik gewonnen hat. 25 grüne Pfeile sind seit 2017 von den Ampeln abgehängt worden, davon vier dieses Jahr. Häufigster Grund für die Abordnung ist eine Unfallhäufung, bei der der grüne Pfeil als begünstigender Faktor ausgemacht ist.

Das hat vor allem eine Ursache: Für zu viele Fahrzeuglenker ist Anhalten und anschließendes langsames Vortasten in den Verkehr offenbar eine zu schwierige Übung. Sie halten nicht wie vorgeschrieben an einer mit grünem Pfeil ausgerüsteten Ampel an, wenn diese rotes Licht zeigt. Sie bremsen ein bisschen ab und rollen dann um die Kurve weiter und fahren dabei im schlimmsten Fall Fußgänger an, die sich gerade – ihr grünes Ampellicht nutzend – auf der Straße befinden, in die der Autofahrer einbiegt. Gewiss handelt es sich dabei um eine Minderheit, die aber dennoch zu sehr ins Gewicht fällt. Gefahrenquellen will und muss die Verkehrsbehörde schließlich so gut es geht beseitigen.

Wobei auch andere Gründe das Schicksal eines grünen Pfeils besiegeln können. Zum Beispiel an der Kreuzung Berggartenstraße/Hüblerstraße, wo keine ausreichende Sicht herrscht. Oder an der Kreuzung Leipziger Straße/Antonstraße, wo ein grüner Pfeil nicht hingehört, weil dort beim Abbiegen Straßenbahnschienen gekreuzt werden müssen. Unfallhäufung und Sicherheitsbedenken überwiegen jedoch deutlich als Abordnungsgründe.

Fußgängerlobby fordert das Ende für alle grünen Pfeile

Stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Gibt der grüne Pfeil bald seinen Ausstand in Dresden, so wie das vor allem die Fußgängerlobby seit Jahren mit Vehemenz fordert? Sie sieht in allen grünen Pfeilen ein Sicherheitsrisiko und verlangt deren Ende.

Das wohl in absehbarer Zeit nicht eintreten wird. Denn in der Straßenverkehrsbehörde blickt man ganz zufrieden auf die bald nur noch 234 grünen Pfeile im Stadtgebiet. „Weitere Entfernungen sind gegenwärtig nicht vorgesehen“, heißt es auf Anfrage. Auch wenn die Überprüfung der Grünpfeile eine laufende Arbeit ist, die nie aufhört. Neben der Unfallauswertung gehören dazu auch regelmäßige Verkehrsschauen, die den „reibungslosen Ablauf des Verkehrs“ im Fokus haben. Wenn es bei einer solchen Vorortkontrolle hakt, kommt der grüne Pfeil an der betroffenen Kreuzung ins Wackeln.

Erste Radlerpfeile sollen an Großenhainer Straße kommen

Wobei das Verkehrszeichen durchaus Befürworter in der Behörde hat. Er sei ein Instrument, „um den Verkehrsfluss des Fahrzeugverkehrs an einem Knotenpunkt zu verbessern“, teilt die Straßenverkehrsbehörde mit. Dennoch stelle er bei Planungen eine Ausnahme dar. Deshalb gibt es auch derzeit keine Kreuzung in der Stadt, für die die Verkehrsbehörde einen neuen Grünpfeil vorsieht.

Was so ganz allerdings nun auch wieder nicht stimmt. Während es beim grünen Pfeil für den motorisierten Verkehr derzeit eher um Streichungen geht, könnte der im Frühjahr eingeführte grüne Pfeil für Radfahrer bald seine Premiere in Dresden feiern. Denn beim Umbau der Großenhainer Straße, der im nächsten Jahr zwischen Conradstraße und Riesaer Straße beginnen wird, soll an zwei Kreuzungen auch der Grünpfeil für Radler montiert werden: für Abbieger von der Fritz-Reuter-Straße auf die Großenhainer Straße und für Radler, die von der Liststraße nach rechts auf die Großenhainer Straße wollen.

Hier sind grüne Pfeile verschwunden. Das sind die Gründe Berggartenstraße/Hüblerstraße, Grund: Keine ausreichende Sicht auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Reicker Straße/Rayskistraße, Grund: Keine ausreichende Sicht. Budapester Straße/Josephinenstraße, Grund: Änderung der Ampel. Teplitzer Straße/ Caspar-David-Friedrich-Straße/Heinrich-Zille-St r aße, Grund: Unfallhäufung, Grünpfeil war unfallbegünstigender Faktor. Wasaplatz, drei Mal inklusive Abbiegen aus Nebenfahrbahn und Caspar-David-Friedrich-Straße, Grund: Straßenbahngleise. Budapester Straße/Josephinenstraße, Grund: Ampel dient der Schulwegsicherung. Käthe-Kollwitz-Ufer/Rampe Fetscherstraße West, Grund: Abbiegerampel ersetzt Grünen Pfeil. Hansastraße/Hechtstraße/ Maxim-Gorki-Straße, Grund: Änderung der Ampel. Dohnaer Straße/Lockwitztalstraße, Grund: keine ausreichende Sicht. Tiergartenstraße/ Franz-Liszt-Straße, Grund: Straßenbahngleise. Bürgerwiese/St. Petersburger Straße, Grund: unfallbegünstigender Faktor. Kesselsdorfer Straße/ehemaliger Baumarkt (zwei Mal), Grund: Ampel abgebaut. Tharandter Straße/ Kesselsdorfer Straße, Zufahrt aus Kesselsdorfer und aus Tharandter Straße, Grund: Umbau der Ampel. Antonstraße/ Leipziger Straße, Grund: Straßenbahngleise. Chemnitzer/ Würzburger Straße, Grund: keine ausreichende Sicht. Käthe-Kollwitz-Ufer/Steinstraße, Grund: Ampel dient der Schulwegsicherung. Körnerplatz/Schillerstraße, Grund: unfallbegünstigender Faktor. Dohnaer Straße/ Tornaer Straße, Grund: unfallbegünstigender Faktor. Pillnitzer Straße/Steinstraße, Grund: Unfallhäufung. Könneritzstraße/ Ostra-Allee, Grund: Unfallhäufung. Stauffenbergallee/ Hans-Oster-Straße, Grund: Unfallhäufung.

Weitere geeignete Kreuzungen werden laut Straßenverkehrsbehörde geprüft. Das sei allerdings ein Prozess, der jetzt erst anlaufe, weil die für das neue Verkehrszeichen benötigte Rechtsgrundlage erst seit Mitte Oktober vorliegt. Solange haben sich sächsisches Verkehrsministerium und Landesamt für Straßenbau und Verkehr Zeit mit den „Anordnungsvoraussetzungen für neue Verkehrszeichen gemäß 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“ gelassen. Im März dieses Jahres war die novellierte Straßenverkehrsordnung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) vorgestellt worden.

