Dresden

Die Alexander-Herzen-Straße gehört zu den beschaulichen Ecken Klotzsches. Dort reihen sich schick sanierte Mehrfamilienhäuser aneinander, die von großzügigeren Grundstücken umgeben sind, als das vielerorts in Dresden üblich ist. Alles sieht hier mehr nach ruhiger Vorstadt denn Großstadt aus. Und doch platzte Anfang Februar das Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamts in dieses Idyll. Schwer bewaffnete und vermummte Einsatzkräfte drangen in die Wohnung eines 65-Jährigen ein, der zuvor Verwandte bedroht hatte. Die nahmen den zur Tatzeit schwer betrunkenen Mann offenbar so ernst, dass sie die Polizei alarmiert hatten. Und die schickte das SEK los, denn der Mann ist als Waffenbesitzer registriert. In der Wohnung stellten die Beamten dann auch scharfe Waffen sicher.

2020 so viele Waffenbesitzer in Dresden wie seit Langem nicht

Ortswechsel. Die Alaunstraße gehört auch in der Pandemie zu den belebtesten Ecken Dresdens. Hier pulst die Großstadt. Nicht so an einem Donnerstagabend Ende Januar. Die Polizei sperrt den Bereich zwischen Albertplatz und Scheune ab, weil in einem auf der Alaunstraße geparkten Transporter ein toter Mann gefunden worden ist. Die Einsatzkräfte fordern die Neustadtbewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben, weil sie zunächst nicht wissen können, ob der Mann von jemand anderem umgebracht worden ist. Später stellt sich heraus, dass der 31-Jährige sich mit einer Pistole erschossen hatte, zu der er offenbar aus beruflichen Gründen Zugang hatte: Sein Leichnam wurde in einem Geldtransporter gefunden.

Beide Fälle sind binnen weniger Tage geschehen, doch sie trennt vieles. Was sie eint, ist die Gegenwart scharfer Schusswaffen. Sie können aus bedrohlichen Situationen lebensgefährliche machen – egal, ob sich Gewalt gegen andere oder die eigene Person richtet. Vor diesem Hintergrund ist es bedenklich, dass die Zahl waffenbesitzender Menschen in Dresden seit Jahren stetig zunimmt – auch wenn die ganz überwiegende Mehrheit der Waffenbesitzer sich an Regeln und Gesetz hält. 2020 hat ihre Zahl nach Angaben der Dresdner Waffenbehörde den höchsten Stand der letzten fünf Jahre erreicht. Kontrollen von Waffenbesitzern gestalten sich dagegen auch mangels Personal als schwierig.

Jahr Waffen Waffenscheine Jagdscheine Kleine Waffenscheine 2020 12 195 5135 907 2410 2019 12 848 4589 921 2269 2018 12 140 4342 843 2158 2017 10 870 4043 962 1967 2016 10 073 3547 732 1618

Anzahl kleiner Waffenscheine steigt binnen fünf Jahren um die Hälfte

5135 Dresdner besitzen laut unterer Waffenbehörde eine sogenannte waffenrechtliche Erlaubnis. Sie dürfen Schusswaffen wie Pistolen oder Gewehre besitzen. Ihre Zahl ist seit 2016 um fast ein Drittel angestiegen. Hinzu kommen Institutionen wie die neun registrierten Wachunternehmen, Schießsportvereine oder sonstige Einrichtungen wie Museen, die ebenso Waffenbesitzkarten besitzen dürfen. Die Zahl der in der Waffenbehörde registrierten Waffen ist seit 2016 um mehr als 2000 auf nun 12 195 gestiegen. Ebenso deutlich fällt die Entwicklung ausgestellter kleiner Waffenscheine aus, die zum Beispiel das Tragen von Schreckschusswaffen erlauben. 1618 solcher Scheine hatte die Waffenbehörde 2016 ausgestellt. 2410 waren es 2020 – ein Anstieg um 50 Prozent.

Das braucht es für eine Waffenbesitzkarte Der Umgang mit Waffen ist grundsätzlich erst ab Vollendung des 18. Lebensjahrs gestattet. Außerdem muss jemand, der eine Waffe besitzen will, Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzen sowie die erforderliche Sachkunde und ein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen. Für spezielle waffenrechtliche Erlaubnisse muss zusätzliche eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Eine Ausnahme stellt der Kleine Waffenschein dar. Dafür benötigt man keinen Nachweis über die waffenrechtliche Sachkunde und kein waffenrechtliches Bedürfnis. Die Bestimmungen zur Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung entsprechen jedoch denen für den Umgang mit erlaubnispflichtigen Waffen. Zum Nachweis der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung holt die Untere Waffenbehörde Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, von der örtlichen Polizeidienststelle sowie vom Landesamt für Verfassungsschutz ein. Quelle: Waffenbehörde

Es gibt Erklärungsmuster für diese Entwicklung. Etwa die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und die Ängste, die diese trotz stetig sinkender Kriminalitätszahlen in Teilen der Bevölkerung geweckt hat. Waffen sollen Schutz verschaffen, so die Annahme. Es handelt sich um eine Idee, die nicht aus Vernunft, sondern aus Irrationalität gespeist ist. Waffen sind besonders in Krisensituationen gefährlich, sind sie doch eher geeignet, bedrohliche Lagen zu eskalieren als sie durch Abschreckung zu beruhigen. Dennoch: Insbesondere der Boom des kleinen Waffenscheins lässt sich zumindest teilweise auf diese Weise erklären.

Zahl von Waffenscheinen wird wohl noch einmal deutlich ansteigen

Eine andere Erklärung ist die zunehmende Attraktivität der Jagd als Hobby. In den letzten Jahren ist es besonders in besser gestellten Kreisen Deutschlands zu einer Art Statussymbol geworden, einen Jagdschein zu besitzen und auf Pirsch zu gehen, Dresden ist da keine Ausnahme. 907 Jagdscheinbesitzer gibt es in Dresden, das ist fast ein Viertel mehr als noch 2016. Die starke Zunahme der ausgestellten Waffenscheine kann das aber auch nicht vollständig erklären – und: Nicht alle Jagdscheinbesitzer haben auch eine Waffenbesitzkarte.

So oder so: Es gibt deutlich mehr Menschen in Dresden, die im Besitz von Schusswaffen sind. Und ihre Zahl dürfte noch deutlich steigen, wie man im der Waffenbehörde vermutet. Grund ist eine Änderung des Waffengesetzes, nach der sich künftig auch die Besitzer von Salutwaffen oder zur Dekoration benutzter, unbrauchbar gemachter Schusswaffen spätestens ab September 2021 um eine Erlaubnis der Waffenbehörde bemühen müssen. Ziel dieser Gesetzesverschärfung ist es, eine Gefährdung durch Schusswaffen zu verringern. Denn einmal unbrauchbar gemachte Dekowaffen können eventuell wieder scharf gemacht werden. Aus dem gleichen Grund ist die Zahl erlaubnispflichtiger Waffenteile erhöht worden. Das soll verhindern, dass sich Terroristen wie der Attentäter von Halle Waffen selbst bauen.

Nur 74 Kontrollen bei Waffenbesitzern in fünf Jahren

Unter Waffenbesitzern sorgen die neuen Regeln für Unruhe. Die Waffenbehörde spricht von einer starken Zunahme von Anfragen, in denen sich Waffenbesitzer zur richtigen Verhaltensweise in ihrem konkreten Fall erkundigen. Pauschal seien diese Fragen meist nicht zu klären. Das ginge nur ganz detailliert für jeden einzelnen Fall. Das ist einer der Gründe, weshalb eine „Aufstockung der Personaldecke in der unteren Waffenbehörde anvisiert“ werde. Zu Zahl und Zeitplan heißt es dazu jedoch: „Aufgrund der derzeitigen Haushalts- und Stellenplanung ist eine qualifizierte Aussage hierzu nicht möglich.“ Drei Mitarbeiter hat die Waffenbehörde – und die haben am Schreibtisch alle Hände voll zu tun.

Und das ist ein Problem. Denn zu Kontrollbesuchen machen sich die Mitarbeiter der Waffenbehörde nur auf, wenn sie den ganzen Papierkram, der zu ihren Pflichtaufgaben gehört, erledigt haben. Dazu zähl zum Beispiel, alle fünf Jahre bei mehreren Behörden und Registern abzufragen, ob ein Waffenscheininhaber noch als zuverlässig eingeschätzt werden kann. In den letzten fünf Jahren haben sie dagegen insgesamt nur 183 mal bei Waffenbesitzern in Dresden geklingelt. 74 mal wurde ihnen die Tür geöffnet, in drei Fällen aber auch gleich wieder vor der Nase zugeschlagen – wegen Krankheit, wie es jeweils hieß. Bei den 71 erfolgreichen Kontrollversuchen gab es sieben Beanstandungen.

Acht Rechtsextreme und Reichsbürger verloren Waffenschein

Man muss diese Zahlen ins Verhältnis setzen, um die Brisanz zu verstehen: 71 Kontrollen bedeuten auf die Zahl der Waffenbesitzer gerechnet, dass gerade mal 1,4 Prozent aller Waffenbesitzer in den letzten fünf Jahren überprüft wurden. Und jeder zehnte kontrollierte Waffenbesitzer bewahrte Schusswaffen oder Munition fehlerhaft auf – ein vergleichsweise hoher Anteil. Einschränkend muss zu diesen Werten gesagt werden, dass die Mitarbeiter der Waffenbehörde 2020 aufgrund der Coronapandemie nur im Frühjahr zu Waffenkontrollen unterwegs waren. Und dass jeder neue Waffenbesitzer vor Erstellung der Waffenbesitzkarte auf Herz und Nieren geprüft wird, so dass zumindest bei Waffenfrischlingen von einigermaßen regelkonformen Zuständen ausgegangen werden darf. Außerdem waren die sieben Beanstandungen bei Kontrollen laut Waffenbehörde geringfügig, weshalb sie es bei einem Bußgeld beließ.

Das kontrolliert die Waffenbehörde Vor-Ort-Kontrolle: Jeder Waffenbesitzer ist verpflichtet, Mitarbeitern der beim Ordnungsamt angesiedelten Unteren Waffenbehörde Zugang zu den Räumen zu gestatten, in denen Waffen aufbewahrt werden. Wird dies wiederholt oder renitent verweigert, kann die Behörde die waffenrechtliche Erlaubnis entziehen. Grundsätzlich kontrollieren diese, ob der Waffenschrank den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Das bedeutet, der Waffenbesitzer muss die in der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung festgelegten Sicherheitsstandards nachweisen. In der Regel ergibt sich der Sicherheitsstandard aus dem im Waffenschrank angebrachten Typenschild. Ist ein solches nicht vorhanden, gibt es ein Zertifikat des Herstellers. Im Zweifel steht der Waffenbesitzer in der Pflicht, den Sicherheitsstandard nachzuweisen – nötigenfalls auch durch die Einholung eines Gutachtens. Neben dem Sicherheitsstandard des Aufbewahrungsbehältnisses wird auch der Waffenbestand sowie die zugehörige Munition kontrolliert. Die im Schrank befindlichen Waffen werden anhand der Seriennummer mit dem im Nationalen Waffenregister hinterlegten Bestand des Erlaubnisinhabers abgeglichen. Gegebenenfalls werden bestehende Erfassungsfehler hinsichtlich Modell, Hersteller oder Seriennummer korrigiert. Waffen sind ungeladen aufzubewahren. Auch darauf wird bei der Kontrolle geachtet. Behördliche Überprüfung: Wurden die waffenrechtlichen Erlaubnisse erteilt, prüft die Untere Waffenbehörde mindestens alle fünf Jahre, ob die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung noch gegeben sind. Dazu werden Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, von der örtlichen Polizeidienststelle sowie vom Landesamt für Verfassungsschutz eingeholt. Mindestens aller fünf Jahre muss auch das waffenrechtliche Bedürfnis durch die zuständige Behörde überprüft werden. Hier muss beispielsweise der Sportschütze nachweisen, dass er regelmäßig mit seinen Waffen trainiert und Mitglied in einem Verein ist, der einem anerkannten Schießsportverband angehört. Dazu muss eine Bestätigung des Verbandes oder Vereins bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Bei Jägern wird das Bestehen des waffenrechtlichen Bedürfnisses durch einen gültigen Jagdschein nachgewiesen Quelle: Waffenbehörde

Dass seit 2016 zwölf Dresdnern der Waffenschein entzogen wurde, hat denn auch eher mit der Zusammenarbeit mit anderen Behörden zu tun. Bei vier Menschen schätzten die Mitarbeiter der Waffenbehörde eine Erkrankung als so schwer ein, dass sie ihnen die waffenrechtliche Erlaubnis mit Verweis auf die fehlende persönliche Eignung entzogen. Acht Dresdner verloren ihren Waffenschein, weil sie zu Reichsbürgern gezählt wurden oder der rechtsextremen Szene angehörten. Künftig wird dieser Personenkreis stärker in den Blick genommen, indem etwa vor Erteilung einer neuen Waffenbesitzkarte eine Abfrage beim Verfassungsschutz obligatorisch ist.

Von Uwe Hofmann