Dresden

Es ist eine Floskel, aber auch die bringen es ja mitunter auf den Punkt: „Es schließen sich derzeit ein paar Türen, aber es öffnen sich auch welche“, sagt Lars Seiffert. Die Coronapandemie, die auch von den Dresdner Verkehrsbetrieben viel abverlange, sei „auch eine spannende Zeit“, wie der DVB-Vorstand findet. Eine dieser Türen, die die Pandemie weit aufstößt, ist die zur Digitalisierung. „Da hat sich im letzten Jahr viel getan“, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach.

Kundenzentren sind geschlossen, also kaufen die Kunden digital

Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen greifen DVB-Kunden viel mehr auf digitale Kanäle zurück. Meist aus der Not heraus, weil die DVB-Kundenzentren geschlossen sind, der Busfahrer keine Tickets mehr verkauft oder man Fahrkarten möglichst berührungsfrei kaufen möchte. „Da wurden im vergangenen Jahr bei vielen Schwellenängste überwunden“, sagt Andreas Hemmersbach. „Wir nähern uns jetzt langsam einem Niveau an, das skandinavische Länder zum Beispiel in Sachen elektronischer Bezahlung schon längst haben“, sagt er.

So werden ein Drittel der Fahrkarten inzwischen „unbar“ bezahlt, also elektronisch bezahlt – ob nun mit EC-Karte, Girokarte, Kreditkarte oder per Apple- und Google-Pay. 2019 lag diese Quote noch bei 27 Prozent. Für die Verkehrsbetriebe bringen Zahlungen, bei denen kein Bargeld den Besitzer wechselt, vor allem Vorteile. Es sei etwa sehr aufwendig, die Bargeldsafes der Fahrkartenautomaten zu leeren, sagt Andreas Hemmersbach. „Das schafft eine allein nicht, das müssen zwei Leute gemeinsam machen“, sagt er. Bei elektronischen Zahlungen entfällt dieser Aufwand – und die DVB sparen kräftig Kosten.

130 000 Menschen sind für das Handyticket registriert

Deshalb bieten die DVB seit Aufstellung der neuen Fahrkartenautomaten in den Jahren 2017 und 2018 auch die kontaktlose Bezahlung an. Seit Beginn der Pandemie nutzt das offenbar ein immer größerer Anteil der Kunden. Weiteres Vehikel für die Digitalisierung des Fahrkartenkaufs ist das Handyticket, das die Verkehrsbetriebe in ihrer App DVB mobil integriert haben. Dort sind die Registrierungen von 90 000 Nutzern Ende 2019 auf nun 130 000 Nutzer angestiegen. Knapp die Hälfte davon werden als aktive Nutzer betrachtet, weil sie mindestens einen Kauf im letzten halben Jahr mit dem Smartphone erledigt haben.

Hinzu kommen die Nutzer der im August eingeführten Fairtiq-App. Sie berechnet aus Startpunkt- und Zeit sowie Endpunkt und Zeit immer den günstigsten Tarif und ist daher vor allem für Gelegenheitsnutzer und Touristen ideal, die sich nicht mit den Feinheiten des Tarifsystems auseinandersetzen wollen. Von den derzeit 9100 angemeldeten Nutzern sind laut DVB mehr als 1500 aktiv. Sie haben bisher knapp 14 600 Einzelfahrten und 800 Tageskarten

Ein Viertel der 130 000 Abonnenten verwaltet sein Abo online

Auch wenn die Umsätze wie in allen Sparten bei den DVB in absoluten Zahlen aufgrund der Pandemie zurückgingen, betrachten die DVB-Vorstände Fairtiq und das Handyticket als Wachstumsfeld. „Man muss sich die Anteile betrachten – und die verschieben sich“, sagt Lars Seiffert. Er gehe nicht davon aus, dass es sich um Einmaleffekte handelt, die sich nach der Pandemie verlagern. „Wer einmal die Vorzüge kennen gelernt hat, der will nicht zur Barbezahlung zurück“, meint er.

Von der Entwicklung werden auch die Abonnenten erfasst, die mit 80 Prozent den Großteil der DVB-Kunden ausmachen. Mit 30 000 Nutzern verwaltet etwa ein Viertel der 130 000 Abonnenten sein Abo Online. Zahlung, Datenänderungen, Tarifwechsel – all das erledigen sie auf der DVB-Internetseite. Viele Kunden haben vom persönlichen oder telefonischen Kontakt auf digitale Wege umgestellt. So würden auch E-Mail-Kontakte und die im Frühjahr eingeführte Live-Chat-Funktion für Kundenfragen immer häufiger genutzt, heißt es von den DVB. Das habe die Schließung der Kundenzentren aufgefangen und das Callcenter entlastet.

Etwa 100 der DVB-Mitarbeiter arbeiten zu Hause

Aber auch intern greift die Digitalisierung um sich – da sind die Verkehrsbetriebe nicht anders als viele andere Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie neue Formen der Zusammenarbeit entdecken. Gesprächsrunden wurden durch Videokonferenzen ersetzt, Lehrlingsschulungen wanderten ebenso auf den Bildschirm. „Das war für viele eine Umstellung, aber wir haben unsere Mitarbeiter geschult“, sagt Lars Seifert. Jetzt gebe es in Sachen digitaler Konferenz viel Expertise im Haus. Da die DVB Mitarbeiter an vielen im Stadtgebiet verteilten Standorten haben, hätten die Videokonferenzen einen echten Mehrwert. „Wir sparen uns viel Zeit, die für den Weg von und zum Treffpunkt gebraucht wird. Wir arbeiten effizienter“, sagt der DVB-Vorstand.

Zudem arbeiten etwa 100 und damit die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter zu Hause. „Das macht uns flexibel“, sagt Lars Seiffert. Klar sei das nicht immer ideal, zumal die Technik nicht immer mitspiele. „Aber wir werden uns die gewonnene Flexibilität erhalten“, sagt Lars Seiffert. Bei den Verkehrsbetrieben habe man 2020 viel dazugelernt.

Von Uwe Hofmann