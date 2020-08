Dresden

Wie beschreiben Dresdner mit fünf Wörtern den Fritz-Foerster-Platz? „Lautes, großes, graues, langweiliges Loch.“ Keine netten Begriffe für einen so wichtigen Platz zwischen Altstadt und Uni-Campus. Die Stadtverwaltung will, dass die Dresdner dem Platz bald andere Attribute geben. Gemeinsam mit der Technischen Universität haben die Stadtplaner eine umfangreiche Bürgerbeteiligung für den neuen Fritz-Foerster-Platz initiiert. Jetzt startet die dritte Phase.

Die ersten beiden Phasen sind „schockierend positiv“ verlaufen, erklärte Professor Jörg Noennig, der mit seinem Team die Bürgerbeteiligungsformate erst möglich gemacht hat. 1761 Dresdner haben den Fragebogen zum Fritz-Foerster-Platz aus Phase 1 ausgefüllt. Über 15 000 einzelne Anregungen seien dabei eingegangen, so der Wissenschaftler. „Wir haben diese in zwei Bänden mit mehreren hundert Seiten zusammengefasst.“

Virtueller Planungsentwurf – die 3. Planungsphase für den Fritz-Foerster-Platz Quelle: Anja Schneider

Die seit Jahren geschlossene Neue Mensa nebst Bierstube, fehlendes Grün, fehlende Cafés und Lärmschutz seien die bestimmenden Themen gewesen, aber auch die verkehrliche Organisation auf dem Platz. „Wir waren erstaunt über das vertiefte Wissen der Teilnehmenden. In einem Beitrag wurden wir darauf hingewiesen, dass der Beyer-Bau seit über 100 Jahren nicht vollendet wurde und nach wie vor ein Torso ist“, so Noennig. In Phase 2 konnten die Bürger ihren Fritz-Foerster-Platz am Computer selbst gestalten. 1165 Personen haben sich vor den Rechner gesetzt, 264 ihre Vorstellungen privat gespeichert und 76 ihr Platz-Design öffentlich gemacht. Es gab durchaus ungewöhnliche Vorschläge wie ei­ne Wildblumenwiese mitten auf dem Platz, diverse Tunnelbauwerke oder eine Radverkehrsanlage auf einer zweiten Ebene. „So wie es in Holland schon realisiert wurde“, erklärte Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes.

Noennig und sein Team haben alle Teilnehmenden eingeladen, die Entwürfe zu bewerten. „Wir haben aber auch Projekte untersucht, bei denen die Spanne zwischen Zustimmung und Ablehnung sehr groß war“, sagt der Wissenschaftler. 20 Platzdesigns haben die Wissenschaftler jetzt als Diskussionsgrundlage für Phase 3 ausgewählt.

„Betreutes Gestalten“ ab Montag

Ab Montag werden auf dem Campus der TU in unmittelbarer Nähe zum Fritz-Foerster-Platz Workshops stattfinden. Mit drei kreativen Werkzeugen können sich die Bürger mit den Entwürfen auseinandersetzen: An digitalen Planungstischen, bei einem virtuellen Flug über das Planungsgebiet und beim Bau von Modellen – herkömmlich mit Kunststofffiguren und modern mit 3D-Druck.

„Betreutes Gestalten“ nennt Noennig die Workshops, denn Stadtplaner wie Projektleiter Marcus Hesse oder Abteilungsleiter Jens-Uwe Böbst werden bei den Workshops vertreten sein und die Teilnehmer auf die Zwänge hinweisen, denen eine realistische Gestaltung unterliegt. Am 19. September sind Workshops speziell für Familien geplant.

„Wir wollen eine bauliche Form für die Entwicklung der Grundstücke finden“, nennt Szuggat den Sinn der Übung. Nach Abschluss der Bürgerbeteiligung werde die Planungsphase mit einem Planungsbüro beginnen. „Dafür sind die Ideen und Vorschläge der Anwohner wichtig.“

Die meisten Teilnehmer kommen laut Noennig aus dem Umfeld der TU – ob als Studenten oder Mitar­beiter. Aber auch viele jüngere Menschen und ein durchaus hoher Anteil der Generation „50 plus“ und „60 plus“ hätten Vorstellungen zum Fritz-Foerster-Platz geäußert.

Interessenten können sich unter www.dresden.de/fritz-foerster-platz für die Workshops anmelden.

