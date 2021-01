Dresden

Angekündigt wurde die Corona-App als wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Sechs Monate ist sie bereits im Einsatz und die Meinungen über den Nutzen gehen weit auseinander. „Die App ist leider bisher ein zahnloser Tiger. Sie hat kaum eine warnende Wirkung“, sagte Ministerpräsident Bayerns Markus Söder ( CSU). Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU) hingegen sei zufrieden mit der Anwendung. Wer Recht hat, lässt sich nur schwer ermitteln.

Haben genug Leute die App geladen, damit sie hilft?

Je mehr Menschen die App haben, desto wirksamer ist sie. Laut einer Studie der Oxford Universität fängt die Anwendung bei einer Durchdringungsrate von 15 Prozent an zu wirken. Bei 60 Prozent könne die Pandemie sogar gestoppt werden. Die derzeitigen Downloadzahlen würden also einer Durchdringung von etwa 28 Prozent entsprechen.

Zu wenig, meint Professor Frank Fitzek, Leiter des „Deutschen Telekom-Lehrstuhls für Kommunikationsnetze“ an der Technischen Universität Dresden (TUD). Ihm zufolge müssten 40 bis 60 Prozent der Bevölkerung die App verwenden, damit das Datennetz engmaschig genug und effektiv wäre.

Ist die App zu anonym, um Infektionsketten zu stoppen?

Dr. Stefan Köpsell, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Datenschutz und Da­tensicherheit der Fakultät Informatik an der TUD , befürwortet den hohen Datenschutzstandard. Die App sei in dem Bereich nicht optimal, aber schon sehr gut. Anders als bei Anwendungen im asiatischen Raum kann niemand aus den Daten nachvollziehen, wer wen getroffen hat.

Der konservative Umgang mit den Daten hat seinen Preis. „Wir nutzen Bluetooth, um Abstände zu messen, was hinreichend schlecht funktioniert“, so Köpsell. Eine irische Studie will herausgefunden haben, dass die Messung in Bussen und Bahnen unzuverlässig sei. Mehr Infos stehen der deutschen App nicht zur Verfügung.

Mehr Daten würden den Virologen helfen, meint Fitzek. Beispielsweise mit der Postleitzahl könnten Experten dynamisch Einschränkungen für Bezirke erlassen und wieder aufheben, ohne ein ganzes Bundesland runterzufahren. Ob die Leute bereit wären, mehr Daten zu spenden, ist allerdings fraglich.

Wie können die Menschen für die App begeistert werden?

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „ Infratest Dimap“ ergab, dass die Hälfte der Deutschen die Nutzung der App ablehnen. Ebenso problematisch: 40 Prozent der Nutzer laden ihr positives Testergebnis nicht in die App, was sie nutzlos macht. Es scheint eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung zu liegen. Das manche Bundesländer wie Hamburg oder Bayern Kontaktdaten aus Restaurants zur Strafverfolgung eingesetzt haben, könnte das Misstrauen verstärkt haben, vermutet Köpsell.

Die beiden Informatiker vermissen den Austausch mit der Bevölkerung seit Beginn der Entwicklung. „Es wurde erneut eine große Chance vertan, die Digitalisierung und Medienkompetenz voranzutreiben“, so Fitzek. Die Menschen seien zu wenig aufgeklärt über den Nutzen und die Verwendung von Da­ten. Durch mehr Transparenz und einen Diskurs könnte die Gesellschaft abwägen, welche anonymisierten Informationen für welche Lebensbereiche verwendet werden sollten. Mehr Daten bedeuten nämlich nicht automatisch weniger Da­tenschutz.

Zahlen zur Corona-App vom RKI (Stand 4.12.20) Die Smartphone-App verzeichnet bisher rund 23,5 Millionen Downloads. Davon stammen 12,8 Millionen aus dem Google Play Store und 10,7 Millionen aus dem Apple App Store. Begleitend zur Corona-Warn-App gibt es zwei Telefonhotlines, die bei Problemen und Fragen kontaktiert werden können und Freischaltcodes für die Testergebnisse an Nutzer sendet. Rund 486 000 Anrufe gingen bisher ein. Testlabore, die an die Infrastruktur der App angeschlossen sind (rund 90 Prozent), haben bisher 4,8 Millionen Testergebnisse an Nutzer versendet. Im Zeitraum vom 1. September bis 2. Dezember wurden 175 000 positive Testergebnisse bestätigt. Davon haben rund 95 000 Personen, also 54 Prozent, ihr Ergebnis geteilt und ihre Kontakte benachrichtigt. Teilt der Nutzer das Ergebnis nicht, erfüllt die App ihren Zweck der Nachverfolgung nicht. Nach Erhalt eines positiven Testergebnisses haben seit Veröffentlichung der App 100 000 Personen dieses geteilt. Personen, die ihnen begneten, konnten so gewarnt werden.

Kaum Beratung mit Virologen: Ist das die falsche Strategie?

Kritiker der App fragen, wieso neue Funktionen wie die Clustererkennung ausbleiben. Köpsell merkt dazu an, dass die Bundesregierung dabei kaum Mitsprache hat. Nachdem der deutsche App-Entwurf, an dem Professor Fitzek und Doktor Köpsell beteiligt waren, verworfen wurde, entschied sich die Regierung für die Zusammenarbeit mit den beiden Smartphoneriesen Google und Apple. So seien die Souveränität und die direkte Einflussnahme abgegeben worden, da beide Firmen den Kern der Software allein programmieren. Bei neuen Features sei der Staat auf die beiden amerikanischen Großkonzerne angewiesen.

Köpsell kritisiert die Herangehensweise bei der Entwicklung. Seines Wissens nach seien Virologen nicht wirklich bei der Entwicklung der App berücksichtigt worden. „Von Anfang an war es mehr eine Entwicklung von technikbegeisterten Menschen, die eine neue Spielwiese für sich gefunden haben.“ Optimal wäre für den Datenschutzexperten, wenn Fachleute aus Technik und Medizin eine neue App konzipieren, die aus epidemiologischer Sicht perfekt funktioniert. Im Anschluss könne ein Kompromiss ausgehandelt werden, welcher die erforderlichen Daten der Gesellschaft für die Pandemiebekämpfung freigeben würde.

Wären andere Geräte besser als das Smartphone geeignet?

Das Smartphone bietet durch seine Verbreitung und seine guten technischen Voraussetzungen eine solide Basis. Allerdings entstehen mit dem Handy als Plattform einige Probleme. Die Betriebssysteme von Apple und Google haben in Deutschland einen Marktanteil von über 99 Prozent. Bei der Verwendung von Smartphones wäre der Staat erneut abhängig von diesen Konzernen. Generell ist das Handy für den Umgang mit sensiblen Daten ungeeignet, da das Gerät mit einem gewissen Alter keine Softwareupdates erhält und somit total unsicher wird, kritisiert Köpsell. Corona hat zudem gezeigt, dass viele, vor allem ältere Leute, entweder kein Smartphone besitzen oder ein zu altes Handy haben, um die Corona-App runterzuladen. Für ihn wäre eine Art zentrales Regierungsgerät denkbar. Dieses könnte neben einer Anwendung zur Pandemiebekämpfung beispielsweise den Personalausweis oder den Reisepass beinhalten.

Wie fällt das Fazit zur App aus – und was muss besser werden?

Von Tim Krause