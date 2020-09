Dresden

Nur drei von 26 Dresdner Bahnhöfen und S-Bahnhalten bieten genügend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Zu diesem Ergebnis kommt der Fahrradclub ADFC, dessen Mitglieder alle Fahrradbügel in Bahnhofsnähe gezählt haben. Wenig zu tun hatten sie dabei an zwölf Bahnhöfen – an fast der Hälfte aller Dresdner Stationen bleiben Radler sich selbst überlassen. Warum das ein Problem ist, ist am besten am Dresdner Hauptbahnhof sichtbar.

Hunderte Fahrradbügel fehlen

Vor dem Hauptbahnhof stehen Fahrräder wie Kraut und Rüben. Alle Bügel sind belegt, dazu sämtliche Geländer am Gehwegrand und den Aufgängen der kaum ausgelasteten Tiefgarage – überall, wo es geht, sind Fahrräder angeschlossen, oft auch in zweiter oder dritter Reihe. „Wenn ich als Besucher aus der Bahnhofshalle komme, dann bekomme ich sofort den Eindruck, dass Radfahrer in Dresden nicht willkommen sind“, sagt Stadträtin Ulrike Caspary, die bei den Grünen Sprecherin für Fuß- und Radverkehr ist.

Fahrradparken an Bahnhöfen Keine Anlagen: Dresden Flughafen, Dresden Grenzstraße, Dresden-Plauen, Dresden Industriegelände, Weixdorf, Dresden-Cotta, Dresden-Stetzsch, Niederwartha, Dresden-Friedrichstadt, Dresden-Kemnitz, Dresden-Pieschen, Dresden-Trachau; Zu wenig Anlagen: Dresden-Zschachwitz (22 vorhanden / Bedarf 49), Dresden Hauptbahnhof (120/1770), Dresden-Neustadt (220/687), Dresden-Mitte (64/395), Dresden-Niedersedlitz (67/227), Dresden-Dobritz (24/220), Dresden Freiberger Straße (20/134), Dresden-Klotzsche (42/130), Dresden-Strehlen (36/125), Dresden-Reick (29/115), Dresden Bischofsplatz (70/110); Genug Anlagen: Langebrück, Cossebaude, Weixdorf Bad. Quelle: ADFC Sachsen e.V.

Doch es geht um mehr als eine Geste. Viele Pendler schwingen sich aufs Rad und steigen am nächsten Bahnhof in S-Bahnen und Regionalzüge um, erläutert ADFC-Vorstand Janek Mücksch. Deshalb sollte für jeden zehnten Reisenden eine sichere Abstellmöglichkeit am Bahnhof stehen – so der Ansatz des ADFC. Mit sicherer Abstellmöglichkeit sind Bügel oder Boxen gemeint. Die als Felgenkiller verschrienen Fahrradständer zählen nicht dazu, weil sie nur die Möglichkeit bieten, das vordere Laufrad einzuschieben und anzuschließen.

1770 Bügel müsste der Hauptbahnhof in seinem Umfeld bieten, 120 sind es. Nirgendwo sonst ist das Missverhältnis so groß. Mit dem Bahnhof Langebrück erfüllt nur eine Dresdner Station mit mehr als 500 Ein- und Aussteigern am Tag die Vorgabe.

Fahrradparkhaus ist kein Ersatz

Janek Mücksch ist überzeugt, dass das geplante Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof keine Entspannung bringt. Gebaut werden soll es Hunderte Meter entfernt von der Bahnhofshalle, was für Pendler nicht attraktiv ist. Mit 500 Plätzen ist es zu gering dimensioniert – wenigstens das Doppelte wäre angemessen. Und es wird mit einem wahrscheinlich kostenpflichtigem Angebot eher die Besitzer hochwertiger Räder ansprechen. „Das Parkhaus ersetzt nicht die frei verfügbaren Bügel“, sagt er daher. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass die Stadt immerhin 45 neue Bügel an der St. Petersburger Straße unter den Gleisen aufstellen will, wie Michael Zill vom Stadtplanungsamt sagt. Mehr sei vielleicht möglich, wenn die Stadtplaner wissen, wie sie den Wiener Platz umgestalten wollen. Bis dahin wolle ihn niemand anfassen, sagt Michael Zill.

Neue Bügel sind geplant

Auch an anderen Bahnhöfen geht es nur zögerlich voran. So soll in Klotzsche ein Fahrradcontainer mit 16 kostenpflichtigen, aber sehr sicheren Plätzen ausprobiert werden. Wann, ist noch offen, weil das Straßen- und Tiefbauamt die dafür nötige Sondernutzung noch nicht bewilligt hat, wie Michael Zill sagt. Und in Pieschen und Trachau, wo die Bahn verpflichtet ist, Abstellmöglichkeiten zu schaffen, soll es Bewegung geben. Ihm sei zugesichert worden, dass entsprechende Arbeiten noch in diesem Herbst beginnen, sagt Michael Zill.

