Dresden

20 Jahre Hope Capetown, 15 Jahre Hope-Gala: Das Hope-Konzert, das am Donnerstag bei den Filmnächten am Elbufer stattfand, feierte ein großes Jubiläum. Corona hatte bereits die geplante Gala 2020 verhindert, ein Ersatzkonzert in der Kreuzkirche konnte ebenfalls nicht stattfinden. Beinahe sah es so aus, als würde das Wetter auch Plan C, das Konzert am Elbufer, gefährden.

Trotzdem wurde die Veranstaltung, die auch ein Dankeschön an alle Unterstützer des Hilfsprojektes sein sollte, ein Erfolg. Insgesamt 1200 Zuschauer kamen. Den großen Vorteil, den die VIP-Gäste auf der überdachten Tribüne gegenüber den Zuschauern im Parkett hatten, war, dass die ihre schicke Kleidung nicht mit Regenjacken verhüllen und die gemachten Haare nicht unter Regenschirmen verstecken mussten.

Alle Künstler traten ohne Gage auf

Vor der berühmten Altstadtkulisse lauschte man, nass oder nicht, den Künstlern, die allesamt ohne Gage auftraten. Durch das wetterbedingt leicht gekürzte Programm führten René Kindermann und Anja Koebel. Die Trommelgruppe Blechlavine machte trotz Regen Stimmung, genau wie die Tanzgruppe DDProject. Es folgten Künstler aus verschiedenen Genres: Sopranistin Steffi Lehmann und Tenor Martin Lattke von der Sächsischen Staatsoperette, der 15-jährige Phil Schaller, der als Gesangstalent bei der Castingshow „The Voice Kids“ bekannt wurde, und der ehemalige Kreuzchorknabe „The Dark Tenor“.

Als Juan Daniél, Latin-Pop-Künstler, auf der Bühne stand, wurde im Parkett sogar getanzt – und das Wetter war beinahe vergessen. Es traten außerdem Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner als „die 3 HIGHligen“ sowie die Artisten Dou Dou und Roberto vom Chinesischen Nationalcircus auf. Das Jugendorchester und der Kinderchor der Semperoper begleiteten die Auftritte.

Spendensumme: 57.000 Euro

Das Spektakel hatte einen ernsten Hintergrund. Stefan Hippler, Gründer des Hilfsprojektes Hope Capetown, erzählte von dem wichtigsten Ziel der Veranstaltung: Hilfe in Südafrika: Dort herrsche gerade die dritte Welle der Coronapandemie, ein strenger Lockdown ziehe die Arbeitslosigkeit Tausender, damit Hunger und die Verbreitung anderer Krankheiten wie HIV nach sich. Das Projekt Hope Capetown startete als Hilfsprojekt für Aids-Patienten und vor allem deren Kinder.

Inzwischen ist sein Ansatz ganzheitlicher geworden, mit Kliniken, Ausbildungs- und Kindergartenplätzen wird gegen die Gesamtsituation in den Townships angegangen. Und dabei sollen die Spenden aus Dresden helfen. Genauer wird mit dem Geld das Gehalt zweier Ärztinnen finanziert, die in den Townshipkliniken tätig sind.

Durch Ticketpreise, Spenden, Tombolalose und die Sparkasse, die 10.000 Euro beisteuerte, kam eine Menge Geld zusammen. Insgesamt 57.000 Euro zählten die Veranstalter nach dem Konzert – die 52.350 Euro, die auf dem überreichten Scheck standen, hatte ein anonymer Spender noch aufgerundet. Viola Klein, Initiatorin des Konzertes, strahlte auf der Bühne und sagte: „Dass am Ende so viel Geld zusammen gekommen ist, macht mich sprachlos. Ich kann einfach nur danke sagen.“

Von Linde Gläser