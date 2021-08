Dresden: Hohe Haftstrafe für zweifachen Mordversuch in der Heide

Dresden

Die Jugendkammer des Landgerichts Dresden hat jetzt einen 17-jährigen Deutschen wegen zweifachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte zu einer Einheitsjugendstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Dresden auf Anfrage mit. Die Kammer hatte fast drei Monate unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Jugendlichen, der eine rechtsextreme Gesinnung haben soll, verhandelt.

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorbehalten

Das Gericht behält sich eine Unterbringung des heute 17-Jährigen nach Verbüßung der Haftstrafe in der Sicherungsverwahrung vor. Der Jugendliche wird während der Haft regelmäßig begutachtet. Kommen die Experten zu dem Schluss, dass der Verurteilte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, muss er hinter Gittern bleiben. Im Jugendstrafrecht, das auf Besserung und Erziehung setzt, kann sich das Gericht eine nachträgliche Sicherungsverwahrung nur vorbehalten. Im Erwachsenenstrafrecht kann die Sicherungsverwahrung für gefährliche Straftäter schon mit dem Urteil verhängt werden.

Der damals 16-jährige Jugendliche hat nach Überzeugung der Jugendkammer am 30. August 2020 bei einer illegalen Technoparty in der Dresdner Heide mit einem Kampfmesser von hinten auf einen 21-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau eingestochen. Das Messer hatte eine Klingenlänge von 19 Zentimetern. Die Opfer, ein Paar, erlitten schwere innere Verletzungen und überlebten nach Notoperationen. Beide nahmen als Nebenkläger am Prozess teil. Sie werden ihr Leben lang an den Folgen der brutalen Tat gesundheitlich zu leiden haben, hieß es vor einigen Monaten seitens der Staatsanwaltschaft.

Rechtsextremes Tatmotiv nicht herausgearbeitet

Das Gericht habe ein Motiv für die Tat nicht herausarbeiten können, erklärte der Sprecher. Der Täter habe zwar einen rechtsextremen Hintergrund und vor der Tat eine Auseinandersetzung mit einem Syrer gehabt, bei der er sogar den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben soll. Aber für ein offen rechtsextremes Tatmotiv gebe es keine Anhaltspunkte. Es seien eher Frust und Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation gewesen, die als Tatmotive in Betracht kommen könnten. Der Verurteilte war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Die Kammer bejahte das Mordmerkmal Heimtücke, weil der 17-Jährige die Opfer unvermittelt von hinten angegriffen hatte, erklärte der Sprecher. Neben der Bluttat vom 30. August 2020 sind im Urteil auch Strafen für weitere Körperverletzungsdelikte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte enthalten. Einbezogen wurden auch frühere Verurteilungen des Angeklagten. Der Jugendliche soll nun in einer geschlossenen sozialtherapeutischen Einrichtung untergebracht werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig