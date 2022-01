Dresden

Autofahrer sehen es an den Preisschildern der Tankstellen: Die Preise für Benzin und Diesel befinden sich auf einem Hoch. Aber wie ist die Situation bei Strom und Gas? Und warum müssen Neukunden höhere Preise zahlen als die Bestandskunden?

Sprecherin Nora Weinhold vom regionalen Versorgungskonzern Sachsen Energie berichtet von einer Preisentwicklung seit dem Frühsommer 2021, die es in diesem Maß noch nie gegeben habe. „Es handelt sich um ein Allzeithoch, das den gesamten Welthandel betrifft. Mittlerweile sind die Einkaufspreise für Gas zeitweise bis auf das Fünffache gestiegen.“ Doch was bedeutet das für die Kunden?

Wie werden sich die Strompreise entwickeln?

Eine belastbare Prognose über die Preisentwicklung dieses Jahr könne Sachsen Energie nicht abgeben. Grund sei die wechselhafte Entwicklung auf dem Energiemarkt. Hinzu komme: Der Strompreis enthalte neben den Kosten für den Energieeinkauf auch die Umlage für den Ausbau der Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage), Netzentgelte und weitere staatlich regulierte Abgaben und Umlagen. Die EEG-Umlage sei zum 1. Januar 2022 gesunken, die Entgelte für die Netznutzung sowie weitere Umlagen seien aber gestiegen.

Was bedeutet das für den Endkunden?

Weinhold kündigt an: „Insgesamt schafft es das Unternehmen, dass der Strompreis für nahezu alle Bestandskunden, Privat- und Gewerbekunden zu Beginn des Jahres 2022 stabil bleibt. Weitere Anpassungen des Strompreises können jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden.“

Warum ist der Einkaufspreis für Gas so gestiegen?

Die weltweite Konjunktur hat stark angezogen, dieses Phänomen trifft auf geringe Förderkapazitäten. Flüssiggaslieferungen aus den USA landen deshalb größtenteils auf dem boomenden asiatischen Markt und nicht in Europa. Nach dem langen und kalten Winter 2020/2021 sind die Speicher leer. Zudem musste mit Gas Strom erzeugt werden, um die Defizite der Stromproduktion auf der Basis von Windkraft auszugleichen. Hinzu kommen wie beim Strom die staatlich regulierten Umlagen und Abgaben.

Was müssen die Endkunden zahlen?

Seit Jahresanfang einen höheren Verbrauchspreis – 1,43 Cent pro Kilowattstunde brutto beträgt die Erhöhung. Der Grundpreis bleibt konstant.

Wie wird sich der Gaspreis weiter entwickeln?

Es wird teurer. Ab 1. Februar steigt der Preis um 5,39 Cent pro Kilowattstunde brutto. Der Grundpreis bleibt weiter stabil. Und: Bestandskunden erhalten einen Treuebonus von vier Cent pro Kilowattstunde brutto. Heißt: Für sie erhöht sich der Preis um 1,39 Cent pro Kilowattstunde ab 1. Februar. „Uns ist bewusst, dass wir den Kunden innerhalb kurzer Zeit eine weitere Preisanpassung zumuten. Wir geben unseren Kunden generell nur notwendige Preiserhöhungen weiter. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung an den Energiemärkten prüfen wir unsere Kostenentwicklung im Erdgaseinkauf sehr engmaschig“, erklärte Weinhold.

Wer muss den hohen Preis zahlen?

Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung. Sie können nicht von den langfristigen Konditionen profitieren, die Sachsen Energie mit den Lieferanten ausgehandelt hat, um seine Bestandskunden zu stabilen Preisen beliefern zu können. Sondern für diese neuen Kunden muss der Konzern Strom und Gas zu aktuellen Marktpreisen beschaffen – und diese sind im Moment extrem hoch.

Warum gibt es jetzt so viele Neukunden?

Viele kleinere Strom- und Gasanbieter, die Kunden mit günstigen Tarifen angelockt haben, sind wegen der hohen Energiepreise in Turbulenzen geraten. Sie können die vereinbarten Preise nicht mehr halten. Einige haben bereits Insolvenz angemeldet. In diesem Fall muss der Grundversorger einspringen – das ist in Dresden und Umgebung Sachsen Energie. Experten schätzen, dass der Konzern gut 10 000 Neukunden nach Pleiten von kleineren Anbietern versorgen muss.

Wie sind die Aussichten für dieses Jahr?

Kurzfristig wird sich wenig ändern. „Die Experten gehen davon aus, dass noch bis Mitte 2022 mit einem hohen Preisniveau gerechnet werden muss“, sagt Weinhold.

Von Thomas Baumann-Hartwig