Dresden

Die Fähre Johannstadt holt seit Freitag 9 Uhr nicht mehr über. Der Betrieb wurde wegen des Hochwasser eingestellt, melden die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Pause wird voraussichtlich bis kommende Woche andauern.

Derweil liegt die Fähre am Elbufer in der Altstadt. Der Anleger in der Neustadt wird abgebaut und gesichert.

In Kleinzschachwitz wird nur noch die Autofähre überholen. Fußgänger und Radfahrer können diese benutzen. Weil der Vorplatz am Fähranleger nicht befahren werden kann, endet die Buslinie 88 seit Freitagmorgen an der Straßenbahnwendeschleife.

Weiter in Betrieb bleibt die Fährverbindung zwischen Tolkewitz und Niederpoyritz.

Von fkä