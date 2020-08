Dresden

Im Juli 2006 erleben die Dresdner im Rahmen der 800-Jahr-Feier ihrer Stadt wahrlich Außergewöhnliches: ein Live-Konzert mit Performance der Dresdner Sinfoniker und der Pet Shop Boys. Vor der Kulisse des 240 Meter langen Zehngeschossers in der Prager Straße wird der Stummfilmklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergej Eisenstein gezeigt und als Vorfilm ein 15-minütiger Kurzstreifen von Richard Krause, der die Friedliche Revolution von 1989 thematisiert und so eine Brücke zu Eisensteins Film schlägt, Schauspieler Rolf Hoppe hat den Text dafür eingesprochen.

Die 42 Sinfoniker spielen die von dem britischen Pop-Duo komponierte und von Torsten Rasch orchestrierte Musik auf den Balkonen, Neil Tennant und Chris Lowe agieren in luftiger Höhe über der Leinwand, der Amerikaner Jonathan Stockhammer dirigiert auf einem von ihm selbst bedienten Kran. Von Sven Helbig stammt die Licht-Inszenierung. Die Idee zur „ Hochhaussinfonie“ hatten er und Markus Rindt, beide Gründer der Dresdner Sinfoniker, bereits 2002.

Doku auch über die letzten Hausbewohner

An das Ereignis und die Umstände, wie es verwirklicht werden konnte, erinnert der Film „ Hochhaussinfonie“ von Bettina Renner, der 2006 gedreht, aber erst 2017 fertiggestellt werden konnte. Der Dokumentarfilm erzählt nicht nur die Geschichte vom Entstehen des Projektes, sondern erkundet die Bühne: das Wohnhaus. Ein Plattenbau aus der DDR. Eigentlich sollte er 2006 längst leer sein, damit er saniert werden konnte. Aber einige Bewohner weigern sich, ihn zu verlassen. „Die meisten von ihnen wohnen schon seit über 30 Jahren in diesem Haus, das im Volksmund auch ,die Zeile’ genannt wird“, heißt es in der Filmbeschreibung. „In DDR-Zeiten waren die Wohnungen sehr begehrt. Vor allem Privilegierte bekamen damals diese Wohnungen zugeteilt. Es war ein Haus, in dem reges Leben herrschte. Spuren sind noch sichtbar. Stumme Zeugnisse der Vergangenheit. Doch die Menschen, die nun hier leben, bezeichnen sich selbst als ,Übriggebliebene’.“ Die Regisseurin trifft vier Frauen und einen Mann, die aus ihrem Leben, über die Liebe und ihre Sehnsüchte erzählen.

Neil Tennant und Chris Lowe agierten in luftiger Höhe über der Leinwand. Quelle: Archiv Dresdner Sinfoniker

Zwei Welten prallen aufeinander

Parallel dazu galt der filmische Blick den Konzertvorbereitungen: „Aus dem Wohnblock wird eine Bühne: Um auf die Balkone, also ihren Spielort, zu gelangen, müssen die jungen Orchestermusiker durch die Wohnungen der Hausbewohner gehen und lernen so diese Menschen kennen. Zwei Welten prallen aufeinander.“

Premiere bei Dokfilm-Festival Leipzig

Im MDR ist Bettina Renners Film 2019 parallel zur Leipziger DOK-Film-Woche gezeigt worden, nun findet heute, 21.30 Uhr, die Kinopremiere im Rahmen des Dresdner Palais Sommers vor dem Japanischen Palais statt. Am 30. August, 19 Uhr, gibt es dann noch eine Chance, die „ Hochhaussinfonie“ zu erleben: auf der Seebühne im Ostragelände. Im Anschluss daran geben die Dresdner Sinfoniker ein Konzert mit Musik der Pet Shop Boys, die Andreas Gundlach für eine Bandbesetzung arrangiert hat. Den Gesangspart übernehmen Vivie Ann und David Tarakona, neben den Dresdnern Tom Götze, Heiko Jung und Lars Kutschke wirken außerdem Jörg Widmoser und Rhani Krija mit.

