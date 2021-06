Dresden

Das städtische Gesundheitsamt hat das Studentenwohnheim in der Hildebrandstraße 7 abgeriegelt. Zuvor war ein 30-jähriger indischer Staatsangehöriger an einer Corona-Infektion verstorben. Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes, antwortete am Freitagnachmittag auf die wichtigsten Fragen.

Wann ist der Verstorbene eingereist?

In der letzten Aprilwoche mit einem negativen Testergebnis aus Bangalore. Er hat sich nach Ankunft in Deutschland in die vorgeschriebene Quarantäne gegeben, die am 9. Mai abgelaufen ist. Das Gesundheitsamt recherchiert jetzt die Kontakte des Studenten, der in dem Heim in einer Wohneinheit mit fünf Mitbewohnern gelebt hatte.

Wie war der Krankheitsverlauf bei dem Verstorbenen?

Er musste am 25. Mai ins Krankenhaus aufgenommen werden und ist am 1. Juni verstorben. Wann die Infektion entdeckt wurde, steht laut Bauer noch nicht exakt fest. Der junge Mann wies keine Vorerkrankungen auf. Ob er mit einer Virusmutation infiziert war, steht noch nicht fest. Das Ergebnis soll erst am Wochenende vorliegen.

Wo hat sich der Verstorbene angesteckt?

Das ist die wichtigste Frage. Entweder handelt es sich um einen späten Ausbruch, der im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Indien stehen könnte. Oder es gibt einen initialen Fall, möglicherweise hier in Dresden. Heißt: Eine andere Person trug das Virus in sich und hat den Verstorbenen infiziert. „Wir arbeiten intensiv an der Aufklärung“, erklärte Bauer.

Warum Quarantäne für alle Bewohner?

In dem Wohnheim lebt eine große indische Community, verteilt über alle Etagen. Mit diesen Personen könnte der Infizierte Kontakte gehabt haben. „Wir müssen Infektionsketten durchbrechen. Deshalb gehen wir so restriktiv vor“, erklärte der Amtsleiter.

Wie viele Menschen befinden sich in Quarantäne?

150 bis 200. Die genaue Zahl steht noch nicht fest, weil die Beschäftigten des Gesundheitsamtes noch nicht alle Wohnungen in dem 15-Geschosser bis Freitagnachmittag aufgesucht haben. Da in dem Wohnheim Studenten untergebracht sind, die teilweise an ihrem Heimatort lernen, steht die genaue Zahl der Bewohner erst dann fest, wenn die Behördenmitarbeiter an allen Türen geklingelt haben.

Was sind die weiteren Schritte?

Zunächst werden alle Personen mit einem PCR-Test getestet. Bei Vorliegen positiver Ergebnisse werden die Proben sequentiert. Die ersten Resultate der Tests werden am Wochenende vorliegen. Bis Dienstag sollen die Ergebnisse der Sequentierung auf Mutationen bekannt sein. Bestätigt sich der Verdacht einer gefährlichen Virusvariante, wird das Amt weitere Schritte einleiten. Personen, die negativ getestet wurden, können das Gebäude wieder verlassen. Bauer erklärte, dass bisher keine Person Krankheitssymptome gezeigt habe.

Wer nimmt die Coronatests ab?

16 Beschäftigte des Gesundheitsamtes und der Deutschen Gesellschaft für Knochenmarkspende haben bis zum Nachmittag bereits 100 Tests durchgeführt. Bis zum Abend sollen die Testungen abgeschlossen sein.

Wie nehmen die Bewohner die Maßnahme auf?

Laut Bauer zeigen die Heimbewohner Verständnis für die Maßnahmen. Einige Mieter, die sich außerhalb des Gebäudes bewegt hatten, sind in ihre Wohnungen zurückgekehrt in dem Wissen, dass sie diese die nächsten Tage nicht verlassen dürfen.

Wie werden die Bewohner versorgt?

Von der Feuerwehr. Das Studentenwerk unterstützt die Helfer dabei, da es sich um Menschen aus vielen Nationen mit unterschiedlichsten Ernährungsgewohnheiten handelt. Das Gesundheitsamt übernimmt die Kosten für die Verpflegung. Eine Nachbarschaftshilfe wie bei „normalen“ Quarantänefällen ist nicht möglich.

Von Thomas Baumann-Hartwig