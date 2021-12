Dresden: Hilfsprojekt „Chancen für die Chancenlosen“ wächst und sucht Finanzierungsmodell

Dresden

Als Rainer Pietrusky 2019 probeweise aus einer Hilfsaktion für Asylbewerber das Projekt „Chancen für die Chancenlosen“ machte, ahnte er wohl nicht, welche Ausmaße es einmal annehmen würde. Menschen am Rand der Gesellschaft, die aus verschiedenen Gründen nicht arbeiten können oder dürfen, wollte er eine Chance geben. Die Idee: Ihnen helfen, den Alltag zu bewältigen, Struktur in ihr Leben bringen. Der Weg: Gemeinsame Arbeit und Bildung.

Mit 15 Leuten geplant – 66 sind es geworden

Für 15 Leute war das Konzept ausgelegt, für das er von den Stadtbezirken Altstadt und Neustadt eine finanzielle Förderung bekam. Damit und mit dem Eigenanteil, den der Verein Neuer Hafen e.V. aufbrachte, konnte er Arbeitseinsätze für seine Schützlinge organisieren, ihnen 1,75 Euro pro Stunde zahlen. Der Bedarf übersteigt die Pläne um ein Vielfaches.

66 Teilnehmer weist die Bilanz für das Projektjahr 2021 aus: 27 Geflüchtete, 16 Wohnungslose, fünf Menschen mit Behinderungen, zwei über das Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ geförderte Personen. Dazu kommen 21 Menschen, die keinen Lohn bekommen, weil sie vom Gericht zur Ableistung von Sozialstunden verpflichtet wurden. Besonders hierfür sind die Möglichkeiten in Zeiten der Corona-Pandemie geringer geworden. So ist Rainer Pietrusky eine gefragte Adresse. Sein Trupp arbeitet im Freien.

Fast 14.000 geleistete Arbeitsstunden

An 14 Stellen in der Stadt, darunter Alaunpark, Prießnitzgrund, Ferdinandplatz, Ostragehege und Elbwiesen räumen sie regelmäßig den Müll weg, den Menschen achtlos liegenlassen. An der Bautzener Straße und im Jägerpark kam der Hinweis von der Dreck-Weg-App der Stadt. In reichlich einem Dutzend Dresdner Straßen pflegen sie die Baumscheiben und bepflanzen sie teilweise.

Regelmäßig helfen Pietruskys Schützlinge im Zoo. Sei es beim Frühjahrsputz oder wenn es darum geht, Laub wegzuräumen. Sie sind gern dort, weil sie für ihren Einsatz Wertschätzung erfahren. Als Dank bekommen sie zum Beispiel einen Kaffee gratis und auch dieses Jahr gab es wieder einen selbstgebackenen Kuchen von den Gärtnerinnen.

Bei der Entfernung von Ambrosiapflanzen am Ferdinandplatz und im Gemeinschaftsgarten im Alaunpark packten die „Chancenlosen“ ebenfalls mit an. Bis Ende November sind so insgesamt 13.918 Arbeitsstunden zusammengekommen.

Leute, die die Stadtgesellschaft bereits aufgegeben hat, nutzen die Chance

Mitte Dezember ging es gemeinsam zum Impfen. Mit Unterstützung des Gesundheitsamtes und des DRK-Impfzentrums gab es schon im Sommer einen ersten Termin und bereits seit dem Frühjahr regelmäßige Corona-Tests. Nun waren wieder einige Erstimpfungen und Auffrischungen dran. „Einige meiner Leute“, erzählt Pietrusky, „haben schon gefragt, ob wir später auch wieder zusammen zum Boostern gehen.“ Gemeinsame Bildungstage mit der Volkshochschule mussten wegen der Pandemie gestoppt werden.

„Das sind Menschen“, sagt Pietrusky, „die vieles nicht ohne Hilfe auf die Reihe bekommen“. Aber sie als verkrachte Existenzen abzuschreiben, wie das die Stadtgesellschaft oft zu schnell tue, sei nicht richtig. Zwar gebe es auch hoffnungslose Fälle, aber viele, denen man eine Chance gebe, nutzten diese auch. „Ich habe Leute“, sagt der Projektleiter stolz, „die bringen es gerade mal auf vier Fehltage im ganzen Jahr.“ Das und ihre Dankbarkeit motiviere ihn immer wieder. Als Erfolg stehen in seiner Jahresbilanz auch zwei Vermittlungen in eine Ausbildung bzw. Umschulung, eine in ein Berufsvorbereitendes Jahr, drei in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und eine in eine Langzeittherapie.

Pflanzen, die dem Orang-Utan-Haus weichen mussten, wachsen jetzt am Bahnhof Mitte

Am Vorplatz des Bahnhofs Mitte hatte die Stadt ein Blumenbeet aufgegeben, das immer wieder durch Vandalismus verwüstet worden war. Pietrusky und seine Leute bepflanztes es neu. Die Pflanzen dafür „retteten“ sie im Zoo, wo sie bei der Beräumung des Baufeldes für das künftige Orang-Utan-Haus geholfen hatten.

Aber nur einbuddeln reicht nicht. Die Truppe ist nun öfter am Bahnhof Mitte zugange. Die Pflanzen brauchen Wasser. „400 Liter sind das pro Gießaktion, im Sommer auch mal mehrmals pro Woche“, weiß Pietrusky. Das Bahnhofsmanagement der DB Station & Service AG stellt das Wasser zur Verfügung – und einen kleinen Raum fürs Werkzeug. „Ohne diese Zusammenarbeit wäre das nicht gegangen“, sagt er.

Auch ein benachbarter Streifen auf dem Bahngelände, der zum Wildparken genutzt wurde, wurde so zum Kleinprojekt des Stadtbezirkes Altstadt und schließlich ein Blumenbeet.

Frage der Finanzierung bringt das Projekt in Gefahr

Sorgen macht dem Projektchef das Geld. Der kleine Obolus für die Arbeitseinsätze, Pflanzen, Werkzeuge, Tickets für Bus und Bahn – das alles will bezahlt sein. Wie lange das derzeitige Modell noch funktionieren kann, ist fraglich. Die Stadtbezirksförderrichtlinie sieht eine reine Projektförderung vor. Die ist als zeitlich begrenzt definiert. Eine auf Dauer angelegte, also institutionelle Förderung schließt Paragraf 5, Absatz 1 explizit aus. Aus diesem Grund und auch, weil die Projektförderung immer einen Eigenanteil voraussetzt, ist Pietrusky ständig auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten.

Eine erfolgreiche Bewerbung bei der „Aktion Mensch“ könnte das Projekt für drei Jahre sichern, dauert aber ihre Zeit. Die Stadtbezirksbeiräte Altstadt und Neustadt entschieden sich deshalb im Februar, für 2021 noch einmal je 31.247,06 Euro als Übergangsfinanzierung auszureichen.

Nach einem Jahr kam die Absage – kurz vor Weihnachten

Spendenaufrufe in der Dresdner Obdachlosenzeitung „Drobs“ und über das Internetportal gofundme.com brachten bislang 4000 Euro. Die sollten eigentlich zum nötigen Eigenanteil von 26.000 Euro für die „Aktion Mensch“ beitragen. Doch das hat sich nun erledigt. Nach einem Jahr kam die Absage – ausgerechnet jetzt, kurz vor Weihnachten. „Die Spenden ermöglichen uns wenigstens, im neuen Jahr überhaupt erst einmal zu starten“, sagt Pietrusky.

Im Dresdner Rathaus profitiert man zwar, winkt aber ab

Obwohl auch die Stadt Nutznießer ist, besteht im Rathaus offenbar kaum Interesse an dem Projekt. Konfrontiert mit der Situation und auf DNN-Anfrage ob es Überlegungen gebe, es zu verstetigen, antworteten die Geschäftsbereiche von Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke), Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU), Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen) unisono, man könne keinen Beitrag leisten. Über die Förderung von Projekten in den Stadtbezirken entscheide nach entsprechender Antragstellung der Stadtbezirksbeirat.

Und auf die Frage, wie man die Bedeutung des Projekts für die Stadt einschätze, reagierte lediglich das Büro der Umweltbürgermeisterin: „Das Projekt Chancen für die Chancenlosen leistet einen bedeutenden Beitrag bei der Erfüllung von Aufgaben im Bereich Stadtsauberkeit und Stadtgrün.“

Einen Pfeil hat Rainer Pietrusky noch im Köcher. Er will es bei der Postcode-Lotterie versuchen. Zudem hofft er auf Unterstützung von Dresdner Unternehmen, die regelmäßig mit seinem kleinen Trupp zusammenarbeiten. Um diese Arbeit wenigstens für das kommende Jahr zu sichern, bleibt ihm vorerst wohl nur der erneute Antrag auf Förderung durch die Stadtbezirke und die bange Frage, wieviel da laut Richtlinie überhaupt noch geht. Zunächst steht aber noch der „Jahresabschluss“-Einsatz im Dresdner Zoo auf der Agenda.

