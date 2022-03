Dresden

Gerade hatten wir unsere Abschlusszeugnisse erhalten, uns auf dem Abiturball müde getanzt, da ging es noch nachts weiter mit Jugendtourist von Berlin-Schönefeld nach Kiew und später Odessa. Eine Traumreise für eine 18-jährige Abiturientin in der DDR. Unsere Reiseleiterin, kaum älter als wir, hieß Larissa und unsere Jungs himmelten sie an. Damals konnten wir uns noch fließend in Russisch verständigen. Wo sie jetzt wohl ist?

Erst 2009 kam ich erneut nach Kiew, dieses Mal in wasserwirtschaftlicher Mission. Statt der Schulklasse waren es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von TU Dresden und Helmholzinstitut, das Dresdner Beratungsunternehmen DREBERIS und eine ganze Reihe von Stadtentwässerern, die sich in den Folgejahren an verschiedensten Projekten mit den ukrainischen Vodokanal-Unternehmen beteiligten. Dieses Netzwerk hält bis heute.

Im Kern ging es in allen Projekten um die Verbesserung der Abwassersituation in der Ukraine zugunsten der Oberflächengewässer und um einen vielfältigen fachlichen Austausch. Für Ersteres bedurfte es zunächst einer belastbaren Datengrundlage. Dazu entwickelten wir einen mobilen Laborwagen, um in Ergänzung zu vorhandenen Daten aus Zu- und Ablauf von Kläranlagen die Reinigungsleistung bestimmen zu können.

Gunda Röstel – Kaufmännische Geschäftsführerin Gunda Röstel muss sich wirklich nicht vorwerfen lassen, Herausforderungen zu meiden. 1962 in Hohenstein-Ernstthal geboren, studierte sie später Sonderpädagogik und arbeitete an einer Förderschule. Politisch startete sie mit der Wendezeit zunächst beim Neuen Forum und verantwortete dann bei Bündnis 90/Die Grünen als Landesvorsitzende 1994 den verpatzten Wiedereinzug in den Landtag. Ihr Werben für Schwarz-Grün fruchtete nicht. 1996 wurde sie dennoch neben Jürgen Trittin zur Parteivorsitzenden auf Bundesebene gewählt. Trotz rot-grüner Koalition im Bund war die Partei Anfang 2000 in keinem ostdeutschen Landesparlament mehr vertreten. Gunda Röstel war konsequent und verabschiedete sich von der großen Politik-Bühne. Seit mehr als 20 Jahren ist die verheiratete Mutter von zwei Kindern als Prokuristin der Gelsenwasser AG im Energie- und Wassersektor tätig und seit 2004 Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden. Mit ihrem Einsatz für die Wasserstofftechnologie ringt sie um nichts Geringeres als das Erreichen der Klimaschutzziele.

Unser damaliger Laborchef Norbert bildete mit Yuliia und Kolya nicht nur zwei Fachleute für die Durchführung und Bewertung der Probenahmen aus, sondern beteiligte sich auch selbst an zahlreichen Untersuchungen vor Ort. Sein Besuch von 20 Kläranlagen, seine Kompetenz und sein Respekt vor der Leistung der ukrainischen Partner machte ihn nicht nur sehr bekannt, sondern auch sehr beliebt. Folgerichtig erhielt ich bei jedem Besuch als erstes die Frage: „Kommt auch Norbert noch?“

Auf der Basis dieser Untersuchungen erhielten wir ein gutes Bild zur damaligen Situation der Abwasserinfrastruktur mit Messwerten, die alles andere als zufriedenstellend waren. Doch woran lag das? Alle Kläranlagen wurden Ende der sechziger bis Anfang der siebziger Jahre noch als Teil der damaligen UdSSR gebaut. Hinsichtlich Technologie und Reinigungsleistung stellten sie zu diesem Zeitpunkt den internationalen Stand der Technik dar. Mehr hatte der Westen auch nicht, weniger jedoch, mit Ausnahme des Berliner Raums, die DDR.

Kernproblem in der Ukraine, in Teilen bis heute, ist das Fehlen kostendeckender Abwassergebühren, welche die Basis für planbare Finanzierung von Investitionen und den Erhalt der Anlagen und Netze sind. Verschlissene Betonbauteile, fehlender Ersatz von technischer Ausrüstung und vor allem energieintensive Pumpen und Kompressoren setzten die Vodokanal-Unternehmen enorm unter Druck.

Engagement und Improvisationsvermögen halfen damals wie heute

Hinzu kamen die für ukrainische Verhältnisse exorbitant hohen Energiepreise, in deren Folge Reinigungsleistungen gedrosselt werden mussten. Die staatlichen Sanktionen für Grenzwertüberschreitungen waren deutlich niedriger als die Energiekosten. Eine abstruse Logik. Die Arbeit unserer Partner bestand deshalb vor allem darin, die vorhandene alte Technik am Laufen zu halten, besonders die Pumpen, bei deren Ausfall ein Totalkollaps die Folge gewesen wäre.

Das Engagement und Improvisationsvermögen unserer Kolleginnen und Kollegen war bewundernswert und uns bestens vertraut. Auch deshalb funktionierte das Miteinander auf Augenhöhe von Anfang an sehr gut.

Ob Anlagenbetrieb, Labor, Netzmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, kaufmännische oder Personalthemen – alles war interessant, der Austausch für beide Seiten intensiv und in jeder Weise eine echte Bereicherung. Und ohne Stereotype bedienen zu wollen – fröhliche, mitreißende Feiern an Kongressabenden, ob in Odessa, Kiew oder Yaremche gehörten auch dazu. Ebenso wie ukrainischer Wodka zum Anstoßen auf die Freundschaft zwischen der Ukraine und Deutschland, auf unsere Partnerschaft, auf ein langes Leben und spätestens ab dem dritten Trinkspruch zu allen ungeraden Runden auf die Frauen. Eine Tradition, die ich bei aller Gleichberechtigung doch sehr genossen habe.

In der Folgezeit gelang es unseren Partnerunternehmen schrittweise auch mithilfe internationaler Geberinstitutionen in neue und energieeffiziente Technik und insgesamt in die Modernisierung ihrer Anlagen zu investieren. Auch die Vernetzung auf Verbandsebene zwischen dem international ausgerichteten Wasserverband German Water Partnership und der ukrainischen Assoziation Ukrovodokanalekologia funktioniert.

Gerade waren wir dabei, mit den Unternehmen der Städte Lviv, Ternopil und Nadvirna den nächsten Besuch im Rahmen der Dresdner Abwassertagung vorzubereiten und wenige Wochen später einen gemeinsamen Auftritt im Rahmen der IFAT in München. Doch statt der Reiseplanung erhielten wir ein Hilfegesuch.

Aufgelistet darauf zahlreiche technische Geräte, wie Notstromaggregate, Frequenzumwandler, Elektromotoren, Schaltschränke etc., um die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung auch unter diesem fürchterlichen Angriffskrieg irgendwie aufrechterhalten zu können.

Vier Tieflader voller Geräte für die Ukraine

Schon der Blick auf die Bedarfsliste zeigte: Das wird eine echte Herausforderung. Einige Geräte, 12 bis 13 Tonnen schwer, benötigten schon ganz allein einen Tieflader zum Transportieren. Und woher sollten wir die Geräte nehmen? Doch auch auf deutscher Seite hält die Wasserwirtschaft zusammen und so erhielten wir Unterstützung von Unternehmen aus Hamburg, Köln, Bremen, Leipzig, Chemnitz, Plauen oder Karlsruhe. Mit Rückendeckung unserer Gesellschafter, der Landeshauptstadt Dresden und der Gelsenwasser AG, legten wir los und in nur einer Woche stand der Transport.

Vier große Tieflader erreichten auch mit Unterstützung des ukrainischen Innenministeriums und dem Chef von Dreberis und heutigem Bundestagsabgeordneten Markus Reichel, am letzten Montag den Bestimmungsort Lviv. Ein weiterer Transport kam am 14. März an. Wir sind ein bisschen stolz auf diese Teamleistung, vor allem aber dankbar, mit dieser Unterstützung gegen die Ohnmacht ankämpfen zu können.

Unsere damalige Laborwagenchefin Yuliia ist inzwischen mit einer Verwandten und zwei Kindern aus ihrer Heimat geflohen und in Dresden sehr gut aufgenommen worden. Und es ist nicht nur ihr alter Freund Norbert, der sich liebevoll kümmert.

Die Bereitschaft zu helfen, ist groß und macht Mut. Den werden wir brauchen, um die Hoffnung auf Frieden zu erhalten. Mit den Enkeln nach Odessa – das wäre was …

Von Gunda Röstel