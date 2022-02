Dresden

Wer in diesen Tagen am „Bürgerzentrum Waldschänke“ Hellerau vorbeikommt, kann ein ganz besonderes Kunstprojekt entdecken. Zur Geltung kommt es besonders in der Dämmerung und abends. Es ist aber auch tagsüber zu sehen. Nimmt man sich ein bisschen Zeit und tritt näher heran, sieht man Details, die im Vorübergehen verborgen bleiben.

120 kreativ gestaltete Lampen

In nahezu allen Fenstern der Waldschänke und dem benachbarten Salettl sind viele kleine Lampen aufgereiht. 100 sind es bis jetzt, 120 werden es noch – mindestens. Alle Leuchten sind von derselben Art, aber jeder Schirm ist anders gestaltet.

In der Dämmerung beginnt die Waldschänke zu leuchten. Viele kleine kreativ gestaltete Lichter sollen Sonne und Fröhlichkeit in die Herzen bringen. Quelle: Anja Schneider

Kreativ geworden sind hier die Hellerauer und Bürger aus der Umgebung. Sie folgten einem Aufruf des ortsansässigen Architekten Dirk Wand, der auch im Vorstand des Bürgerzentrums mitmacht.

Die Idee kam bei den Weihnachtsvorbereitungen

Die Idee für dieses Kunstprojekt sei ihm und seiner Frau bei den Weihnachtsvorbereitungen gekommen, erfahren wir von Dirk Wand. „Weihnachten 2021 war uns bewusst, dass die ,besonderen Maßnahmen’ wieder einige offene Zeitfenster bei Familien oder auch bei Alleinstehenden verursachen werden.“ Dann noch das kalte, düstere und schmuddelige Wetter dazu...

Kleine Sonne der Zuversicht und Fröhlichkeit

„Wir wollten wieder ein Kunstprojekt ins Leben rufen, um aus der Not eine Tugend zu machen“, so der Architekt weiter. Das Ziel sei, aus vielen kleinen Lichtern – als Zeichen der Hoffnung – eine kleine Sonne der Zuversicht und der Fröhlichkeit entstehen zu lassen. Ganz nach dem Motto „Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß...“, zitiert er aus einem Lied von Gerhard Schöne.

Auf der Suche nach passenden schlichten Lampen wurde Familie Wand in einem Möbelhaus fündig. „Die ganze Familie bastelte vor Weihnachten, stellte mit Freunden und Bekannten Flyer her und dann hingen wir diese im Januar in Hellerau und Umgebung aus“, erzählt der Architekt.

Dirk Wand, der Initiator der Lichtaktion in Hellerau. Quelle: Anja Schneider

Die Resonanz war groß. Menschen jeden Alters machten mit. Bis jetzt sind 120 kleine Kunstwerke entstanden. Seit einigen Tagen leuchten die Lampen nun in den Fenstern der ehemaligen Waldschänke und sollen Sonne in die Herzen der Menschen bringen. Dass das funktioniert, sieht man am Lächeln. „Ein großer Dank geht an den Stadtbezirksbeirat von Klotzsche, der das Projekt mit ca. 900 Euro unterstützte“, betont Dirk Wand.

Bemalte Holzklötze erinnern an Kunstaktion 2021

Zu sehen sind an der Waldschänke übrigens auch etwa 20 bemalte und gestaltete Holzklötze in unterschiedlichen Formen. Diese stammen noch aus dem vergangenen Jahr. Denn da war gewissermaßen Premiere für eine Waldschänken-Kunstaktion, bei der jeder mitmachen kann.

„Ich hatte damals ein Kita-Bauprojekt. Dort wurde viel mit Holz gearbeitet und so fielen einige Reste an. Die habe ich auf die Mauer der Waldschänke gelegt, verbunden mit dem Aufruf, diese zu gestalten. Schon damals war die Resonanz groß, konnten am Ende 115 gestaltete Holzklötze präsentiert werden.

Lichteraktion endet mit Grillfest

Die diesjährige Lichteraktion soll am 25. März ihr Ende finden. Im Rahmen eines kleinen Grillfestes von 17 bis 20 Uhr bekommt jeder, der mitgemacht hat, seine Lampe zurück. „Wir geben die Lampen zurück mit der Bitte, diese im Januar/Februar 2023 sichtbar in den Fenstern der Häuser aufzustellen“, so Dirk Wand. „Vielleicht ergibt sich daraus ein Spiel, wer die meisten Lampen entdeckt.“

Es gibt aber auch die Idee, einige Kunstwerke an dem Abend zu versteigern, um mit dem Geld den Verein Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau zu unterstützen. Der freut sich übrigens immer über neue Mitstreiter.

