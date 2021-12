Dresden

Derzeit läuft der Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions. Einer der ersten Schritte war der Abriss der historischen Steintribüne aus dem Jahr 1929. Doch ganz verloren geht der aktuelle Zustand der Sportstätte nicht, er bleibt zumindest virtuell erhalten.

Gemeinsam mit der Firma „airmess“ erstellte die Stadt Dresden eine 3D-Modell des gesamten Stadions. „Die Visualisierung der Vergangenheit“, so die Stadt, finden Interessierte unter dresden.de/heinz-steyer-stadion.

Stadt bittet um weiteres Bildmaterial

In der virtuellen Ansicht können die Besucher des modellierten Stadions „in den Grundriss und die Ebenen der Steintribüne eintauchen, Platz nehmen oder über die Tartanbahn laufen“, erklärt die Verwaltung. „Möglich ist auch ein Blick hinter so manche Tür, wo die Sportlerinnen und Sportler ihre Umkleiden hatten und auf den Spiel- und Wettkampfbeginn hin gefiebert haben“, heißt es aus dem Rathaus weiter.

Aktuell zeigt das Modell den Stand aus dem September dieses Jahres. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ziel ist, „die Nutzung der einzelnen Räume über die einzelnen Zeitepochen des Stadions zu dokumentieren und entsprechend Bilder und Videos einzubinden“, so der Eigenbetrieb Sportstätten. Dort freue man sich „über weiteres Bild- oder Videomaterial“, heißt es weiter.

Wer Fotos, Postkarten oder Filmaufnahmen des historischen Heinz-Steyer-Stadions zu Hause hat und diese mit Dresdens Bürgern teilen will, kann sich per Mail an sport@dresden.de oder ab Januar 2022 bei Hagen Melzer unter der Telefonnummer 0351/4881635 melden.

Von Lukas Scheib