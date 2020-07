Dresden

Archäologen entdecken bei Ausgrabungen immer wieder Werkzeuge – auch welche, die es unseren mehr oder minder direkten Vorfahren ermöglichten, Fleisch vom Knochen schneiden. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, sind die Forscher gar zuversichtlich, bald einen urzeitlichen Heimwerker(höhlen)markt auszugraben, mit einem Sortiment an Säbelzahntigerfiletier- und Mammuttranchiermessern sowie vielleicht auch einem gemalten Hinweis, dass bereits damals bis auf Tiernahrung alles 20 Prozent billiger war.

Auch auf der Heidenschanze von Dresden-Coschütz dürften diverse, mit Sicherheit nicht fair gehandelte Schneidegeräte zum Einsatz gekommen sein. Jedenfalls zeigt der Erhaltungszustand der gefundenen Tierknochen an (der größte Teil war zerschlagen), dass es sich bei den Tieren um Nahrungsüberreste handelt. 86 Prozent der Knochen konnten Haustierknochen zugeordnet werden, bei denen das Rind mit 39 Prozent Anteil am Gesamtknochenbestand vor dem Hausschwein (30 Prozent) führt. Ganze fünf beziehungsweise zwei Prozent der Knochen entfallen auf Pferde und Hunde. Es ist offensichtlich, dass ihr Fleisch gegessen wurde. Von den Jagdtierknochen stammen die meisten vom Wildschwein, auch sind Wisent, Rothirsch, Reh, Braunbär, Rotfuchs, Biber und Vögel vertreten. Die Zeiten waren hart, Vegetarier damals eine ähnlich rare Spezies wie Ent-Frauen in Mittelerde.

Anzeige

Erst spät wurde die Wallanlage unter Denkmalschutz gestellt

Die Sache mit den Tierknochen ist nur eine Facette von vielen, denen sich die Archäologin Konstanze Jünger in dem Band „Die vorgeschichtliche Besiedlung der Heidenschanze von Dresden-Coschütz“ widmet. Der ist als Band 70 der „Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen“ erschienen. Die Publikation geht en detail auf ein archäologisches Denkmal ein, dessen Bedeutung für die Vorgeschichte der Dresdner Elbtal-Weitung nicht hoch genug eingestuft werden kann. Wobei zu vermerken ist, dass das Plateau mitsamt der Anlage durch recht ergiebige Steinbrucharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und erst Anfang der 1970er-Jahre endgültig unter Denkmalschutz gestellt werden konnte. De facto ist nur noch ein kleiner Rest des Walls erhalten.

Weitere DNN+ Artikel

Die Promotionsarbeit Konstanze Jüngers reflektiert nicht zuletzt die sehr unterschiedlich überlieferten Forschungsaktivitäten auf der Wallanlage. Die früheste Erwähnung datiert aus dem Jahr 1767. Damals erwähnt Christian Friedrich Schulze (1730-1775) die Heidenschanze als Fundort archäologischer Hinterlassenschaften, inklusive „Todtentöpfe“, also „thönerne Urnen“ von schwarzer Farbe. Verdient um die Forschungsgeschichte machte sich auch der Dresdner Porzellanmaler (Carl) Ernst Fischer, der Funde in der Anlage aufsammelte und diese ab 1865 regelmäßig in den Sitzungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft „Isis“ zu Dresden vorstellte.

Die Heidenschanze über dem Plauenschen Grund in Dresden-Coschütz in einer Ansicht von Max Eckhardt Quelle: A. Diesend / Kupferstichkabinett, SKD

Der laut Jünger „wohl eifrigste Sammler“ auf der Heidenschanze war letztlich Ernst Dannhauer, ein Landschafts- und Genremaler, der von 1869 bis 1877 an der Kunstakademie in Dresden studierte und danach als Geschichts- und Glasmaler tätig war. 1886 verkaufte Dannhauer der Prähistorischen Sammlung am Königlichen Museum für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte insgesamt 588 Fundstücke.

In mancherlei Hinsicht ist die Quellenlage allerdings schlecht. So ist von den Grabungen der 1930er Jahre zwar fast die komplette schriftliche, fotografische und zeichnerische Dokumentation vorhanden. Die Funde selbst allerdings wurden größtenteils bei der Bombardierung Dresdens 1945 zerstört.

Deutung als Fluchtburg ist auszuschließen

Auf der Heidenschanze konnten laut Jünger mehrere Grundrisse von Pfostenbauten dokumentiert werden. Die Gebäude waren zweischiffig, in einem Fall lässt sich sogar eine Ausdehnung von 5,5 mal 11,5 Metern rekonstruieren. Die aufgedeckten Hausgrundrisse und weitere Gebäudereste in Form von Fußböden und Herden weisen laut Jünger „auf eine relativ dichte und andauernde Besiedlung der Heidenschanze hin“. Somit sei eine Deutung als Fluchtburg, die nur in Bedrohungszeiten aufgesucht wurde, auszuschließen.

„Des Weiteren belegen die insgesamt bis zu sechs Meter mächtigen Kulturschichtpakete eine intensive Besiedlung.“ Zudem würden die zu rekonstruierenden Werkstätten für Pfeilspitzen aus Geweih/Knochen und die Bronzeschmelzgruben auf seine sehr intensive Besiedelung hinweisen.

Keine Anzeichen für religiöse Handlungen

Für eine kultische Nutzung der Heidenschanze liegen keine eindeutigen Nachweise vor. So sei zwar „an einem Ort, an dem zahlreiche Menschen auf engem Raum dauerhaft gemeinsam leben“, natürlich mit kultischen Handlungen zu rechnen, auch wenn sie diese heute nicht mehr nachweisen ließen, meint Jünger. Ein besonderes Augenmerk liege auf der Verarbeitung von Bronze, „da die Heidenschanze in der bisherigen Literatur vor allem durch die Rekonstruktion einer Schmelzanlage bekannt wurde. Es können sogar mehrere mögliche Bronzeschmelzgruben nachgewiesen werden“.

Schließlich und endlich werden von der Autorin in einem ausführlichen Katalog und auf Fundtafeln die archäologischen Objekte aus den unterschiedlichen Grabungen vorgestellt und in den regionalen Kulturzusammenhang der Lausitzer und Billendorfer Kultur eingeordnet. Anhand zahlreicher Abbildungen und 16 Beilagen können die Zusammenhänge der Funde und die Altersschichten in den Wallschnitten und verschiedenen Untersuchungsarealen nachvollzogen werden. Allerdings ist zu vermerkten, dass die Publikation für Nicht-Archäologen ausgesprochen trocken zu lesen ist. Ein breiteres Lesepublikum dürfte das Werk angesichts dieses Mankos leider nicht erreichen.

Konstanze Jünger: Die vorgeschichtliche Besiedlung der Heidenschanze von Dresden-Coschütz. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Band 70, 284 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und 16 Beilagen, 45 Euro, ISBN 978-3-943770-48-3

Von Christian Ruf