In Dresden ist am Sonntagvormittag ein leerstehendes Haus von Aktivisten besetzt worden. Es handelt sich um ein Gebäude am Bischofsweg 16, das seit 2017 komplett leer steht. Zuvor hatte hier noch ein russisches Spezialitätengeschäft residiert. Die Wohnungen darüber stehen schon längere Zeit leer, nach Angaben der Gruppe bereits seit 2003.

Auf Twitter und in einem Aushang vor Ort äußern sich die Besetzer, die demnach zu einer Jugendgruppe namens „Leerstandsbewohner*innen“ gehören, über die Gründe: Wohnungsnotstand bekämpfen und Räume für Begegnungen schaffen. „Das [den Leerstand; Anm. d. Red.] finden wir in Anbetracht der Wohnungsnot in Dresden unverantwortlich und haben deshalb ein Nutzungskonzept für das Haus erarbeitet. Dies beinhaltet Wohnraum für Bedürftige, ein Infocafè, eine Küche für alle, Plenarräume und einen Gemeinschaftsgarten im Hinterhof“, heißt es.

Es ist nicht die erste Hausbesetzung in diesem Jahr in Dresden. Im Januar hatten Mitglieder der Gruppe „Wir besetzen Dresden“ Gebäude auf dem alten Putzi-Gelände an der Königsbrücker Straße besetzt. Polizei und SEK räumten das Grundstück nach fünf Tagen. Anschließend ermittelte die Polizei gegen 21 Akteure wegen Hausfriedensbruchs. Im Mai wurden zwei Besetzer zu Geldstrafen verurteilt.

Auch mehreren Aktivisten, die im Sommer 2019 die leerstehende „Villa Frantelilo“ am Basteiplatz besetzten, steht noch ein Gerichtsverfahren bevor.

