Dresden: Hauptbahnhof muss für Abschluss der Bauarbeiten gesperrt werden

Dresden

Die Arbeiten an den Bahnsteigen in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs Dresden sind nahezu abgeschlossen. Kommendes Wochenende wollen die Verantwortlichen die Gleise 9, 10 und 11 in Betrieb nehmen. Dafür müssen sie den Bahnhof in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 22 bis 6 Uhr sperren.

Im April 2018 begannen Bauarbeiter im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) damit, die Gleise der Mittelhalle zu sanieren und teilweise einzukürzen. Die Bahnsteige 5 bis 9 sind nun, entsprechend der Bedürfnisse des Nahverkehrs, 170 Meter lang.

Der Bahnsteig 10 und 11 hingegen sei mehr als doppelt so lang, „um in Zukunft auch den ein oder anderen Fernverkehrszug abwickeln zu können“, sagte Heiko Klaffenbach, Leiter des Bahnhofsmanagements Dresden.

Geänderter Fahrplan fürs Wochenende Intercityzüge der Linie 17 Rostock-Berlin-Dresden und der Linie 55 Köln-Hannover-Magdeburg-Leipzig-Dresden enden am Bahnhof Dresden-Neustadt. Für die S-Bahnen der S 1 von Meißen-Triebischtal nach Schöna und der Linie 3 von Dresden-Hbf nach Tharandt fahren zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Hbf Busse. Für den RE 50 von Leipzig-Hbf nach Dresden-Hbf fahren zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Hbf Busse. Für den RE 15 von Dresden nach Hoyerswerda verkehren Busse zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Hbf. Auch für den RB 31 von Dresden nach Elsterwerda werden Busse zwischen Dresden-Hbf und Dresden-Friedrichstadt eingesetzt.

Neue Bahngleise, sanierte Tunnelsysteme

Weil die Verantwortlichen alle Bahnsteige auf 55 Zentimeter anheben ließen, ist nun ein stufenloses Ein- und Aussteigen in die Züge möglich. Somit sei der komplette Bahnhof am Wochenende zu einhundert Prozent barrierefrei, sagte Heiko Klaffenbach.

Neben einem teflonbeschichteten Bodenbelag erhielten die Bahnsteige unter anderem moderne Sitzbänke, neue Fahrplanvitrinen, elektronische Zuganzeiger und Lautsprecheranlagen. Auf dem Gleis 10 und 11 sanierten die Arbeiter zudem das äußere Bahnsteigdach.

Auch wollen die Verantwortlichen zum Wochenende hin die Fahrplanaushänge im Hauptbahnhof und den Bahnhöfen Dresden-Neustadt und Dresden-Mitte ändern. Mit der Inbetriebnahme der zuletzt fertiggestellten Bahnsteige gebe es Gleis-sowie Zeitänderungen im Minutenbereich, erklärte Heiko Klaffenbach.

Nicht nur oberhalb, auch unter den Gleisen gab es ordentlich was zu tun. So mussten Bauarbeiter zwei Tunnelsysteme sanieren, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hatten. „Es war ein konstruktives Erfordernis, sonst hätten die Züge nicht mehr in die Halle fahren dürfen“, sagte der Projektleiter Ralf Schattschneider.

Arbeiten am Hauptbahnhof Dresden gehen weiter

Der sogenannte Strohbachtunnel fungiert zukünftig als Flucht- und Rettungsweg für die Bahnsteige 6 bis 11. Im Medientunnel liegen von nun an wichtige Leitungen der Bahn. Der Innenausbau der beiden Systeme zieht sich noch hin – und soll voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein. Doch davon dürfte der Fahrgast nichts mitbekommen, versprachen die Verantwortlichen. Alles in allem kostete das Projekt rund 29 Millionen Euro.

Auch wenn die Bahngleisen jetzt saniert sind, die Arbeiten am Hauptbahnhof gehen weiter. So soll das Hallendach voraussichtlich von 2023 bis 2025 erneuert werden.

Von Felix Franke