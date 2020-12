Dresden

Nein, sagt das große Kind zum Kleinen. Heute Abend gibt es keinen Gutenachtkuss. Eigentlich verabschieden sich die Geschwister vor dem Schlafengehen mit einer aufwendigen Zeremonie. Bis zu dem Tag, an dem Corona Einzug ins Kinderzimmer hielt. Es war am Mittwochabend, als die Nachricht per Whatsapp kam: Die Banknachbarin des kleinen Kindes in der Schule wurde positiv getestet.

Am Freitag saßen die Kinder das letzte Mal gemeinsam in der Schule. Am Montag hatte das kleine Kind keine Banknachbarin mehr. Am Montag gab es den Coronatest für die Banknachbarin. Alle anderen Kinder kamen zum Unterricht. Am Dienstag und am Mittwoch. Weil das Testergebnis erst am Mittwochabend vorlag. Es wird schon negativ sein, wenn es so lange dauert, hat man sich beruhigt. Bis die Nachricht auf dem Handy blinkte.

Jetzt hat Corona Gesichter und Namen

Die Banknachbarin soll keine Symptome haben. Das kleine Kind ist eigentlich auch quietschfidel. Die Nase läuft manchmal, aber wann tut sie das nicht im Winter bei Kindern? Bei den Erwachsenen kratzt der Hals, als sie am Mittwochabend die Nachricht lesen. Es ist wie mit dem Thema Läuse: Sobald man den Aushang liest, dass Läuse in der Klasse aufgetreten sind, juckt der Kopf.

Corona war bis Mittwochabend etwas Abstraktes. Etwas, das sich in Zahlen ausdrückte. Neuinfektionen, Inzidenz, Krankenhauseinweisungen. Jetzt hat Corona Gesichter und Namen. Was tun mit dieser Information? Alles weiter laufen lassen? Am Donnerstag normal in die Schule gehen? Auf Arbeit? Das kleine Kind testen lassen? Gerade sitzt es vor dem Fernseher und schaut sein Lieblingsvideo.

Corona-Test am Flughafen

Anstandslos lässt sich das kleine Kind anziehen. Die Autobahn ist frei, die Fahrt zum Coronatestzentrum im Flughafen-Terminal dauert nicht lange. Bis 20 Uhr ist geöffnet. Niemand steht an um 19.30 Uhr. Die Formalitäten dauern nicht lange, die Mitarbeiterinnen sind sehr freundlich. Dann heißt es: Mund auf, Stäbchen rein in den Rachen und die Nase!

Was für eine Leistung für ein kleines Kind! Gerade noch ein normaler Abend, wird es nun mit einem Mann in Schutzkleidung konfrontiert, der wie ein Marsmännchen aussieht. Tapfer lässt das Kind die Prozedur über sich ergehen. Später sitzt es im Wohnzimmer und löffelt voller Genuss ein Schokoeis. Im Hals hat es ein bisschen wehgetan beim Abstrich, das muss jetzt gut gekühlt werden.

Die Wände sind dünn, seit Corona Einzug gehalten hat

Bis Montag ist Quarantäne für das kleine Kind. Das große Kind darf weiter in die Schule gehen. Beide Kinder besuchen die gleiche Schule. Die Erwachsenen dürfen auf Ar­beit gehen. Sie warten auf das Testergebnis. Nicht auszudenken, was passiert, wenn es positiv ist.

Freitag, 5.30 Uhr: Das Testergebnis steht auf dem Handy: Negativ! „Juchhuh, ich habe kein Corona“, hallt es dünnes Stimmchen aus dem Kinderzimmer. Der Schlaf ist leicht und die Wände sind dünn, seit Corona Einzug gehalten hat.

Von Thomas Baumann-Hartwig