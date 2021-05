Dresden

Das Gefängnis ist eine weitgehend unbekannte Parallelwelt. Zeitung, Radio, Fernsehen berichten selten, meist nur bei spektakulären Ereignissen. Das bleiben ausschnitthafte Blicke von draußen. Ein neues Buch versetzt uns nun in die Lage, uns hinter den sechs Meter hohen Betonmauern der Dresdner Justizvollzugsanstalt (JVA) am Hammerweg mit ihren rund 800 Insassen – seit 2005 nur noch erwachsene Männer – genauer umzusehen. Durch authentische Stimmen von drinnen, von Gefangenen selbst.

Seit 20 Jahren, so lange, wie die JVA steht, haben sie sich zu Wort gemeldet in der Knastzeitschrift „Der Riegel“. Rau, direkt, bisweilen knallhart, vor allem aber: unzensiert. Herausgeberin Lydia Hartwig und Herausgeber Ulfrid Kleinert fügen mit ihrer Auswahl dieser Texte in sieben Kapiteln ein nahezu lückenloses Mosaik des Gefängnisalltags zusammen.

„Wenn sich die vielen Stahl- und Gittertüren hinter einem schließen“

Der beginnt, wenn der Prozess gelaufen, das Urteil – ein angemessen hartes, wie alle hoffen – gesprochen ist, der Vorhang fällt, die Öffentlichkeit sich abwendet, hinüber zum nächsten Aufreger. Dann fährt der Verurteilte ein in eine ihm fremdartige Welt mit monotoner Geräuschkulisse, wie ein Häftling berichtet: „Es ist unmöglich zu erklären, was ein Mensch fühlt, wenn sich die vielen Stahl- und Gittertüren hinter einem schließen. Jede einzelne bedeutet, ein Stück mehr gefangen und abgeschieden zu sein.“ Der Sicherheitsaufwand kommt ihm überzogen vor, „denn ein Mensch kann sich wohl kaum selbst als bösartiges und gefährliches Tier erkennen“.

Fortan beschränkt sich sein Radius auf eine Acht-Quadratmeter-Zelle. Nur einige Stunden am Tag darf er sich bei geöffneter Haftraumtür auf dem Flur seiner abgeschlossenen Station bewegen, der „Piste“, wie das in der Knastsprache heißt. Alles ist streng geregelt, kontrolliert. Für jeden Wunsch muss er einen Antrag schreiben. Die Befürwortung dauert oft lange. Gegessen wird, was man vorgesetzt bekommt. Man muss sich mit Menschen auseinandersetzen, „mit denen man in Freiheit keinen Umgang pflegen würde“, schreiben mehrere. Von vielen umgeben, fühle man sich dennoch allein.

Arbeit gibt es nur für wenige

„Gerade wenn man neu hinter Gittern ist, hat man das Gefühl, dass die Zeit hier kriecht, ja fast stillsteht“, berichtet einer. „Öde“ verlaufen die Tage. Im besten Fall nutzt man sie, um sich Gedanken über sein Leben zu machen. Abwechslung gibt es kaum. Arbeit in der Bäckerei, einer KFZ-Werkstatt, einer Abteilung, wo Plastikspielzeug montiert wird, nur für wenige. Ihr Stundenlohn liegt zwischen 1,07 und 2,22 Euro. Oder man kann als Hausreiniger wischen, manchmal auch Wände und Fensterscheiben, die Insassen mit ihrem Kot beschmiert haben. Oder als Hausarbeiter verstopfte Abflussrohre durchstoßen, weil Gefangene Wattestäbchen, zerrissene Bettbezüge, bisweilen mit Rasierklingen bestückte Rasierpinsel in Ausgüsse stopfen, muss im Schnelleinsatz Überschwemmungen beseitigen, wenn wieder einer einen Heizkörper aus der Wand gerissen hat.

Ein Deutsches Gefängnis im 21. Jahrhundert. Quelle: Verlag

Manche holen in neun Monaten den Abschluss von Haupt- oder Realschule nach. Für 36 Gefangene reichen die Kurse. Einige flüchten sich im Kopf aus ihrer Zelle, mit Drogen, die hier gehandelt werden, oft die schmutzigsten und gefährlichsten – und werden zu abhängigen Elendsgestalten. „Traurig dabei ist“, klagt einer, „dass ich Freunde verlieren werde, die an dem Drogenkonsum sterben werden“.

Haft frisst sich in die Seele

Strafe muss sein, lautet eine weit verbreitete Ansicht. Wer Verbrechen begangen hat, soll brummen, nicht zu knapp, und allzu gut sollte es ihm dabei nicht gehen. Dass die allermeisten aber irgendwann rauskommen und wieder unter uns leben, bedenken die Wenigsten. Deswegen erklärt das Sächsische Strafvollzugsgesetz „Resozialisierung“ zum Ziel einer Haftstrafe. Vollzugsbedienstete, Sozialarbeiter, Seelsorger, Ehrenamtliche versuchen, was möglich ist.

Das Paradoxe dabei formuliert ein Gefangener so: „Man reglementiert mich permanent, um mir zur Selbstständigkeit zu verhelfen.“ Haft frisst sich in die Seele, wie ein Entlassener nach acht Jahren berichtet: „Der Knast hat mich abgenutzt, hat mich verbraucht. Ich bin misstrauisch, einzelgängerisch und verschwiegen geworden, konnte nur schlecht abschalten und wirklich entspannen.“

Im Wissen um die Tatsachen schlagen die Herausgeber des Buches daher mehr Offenen Vollzug vor und, besonders als Alternative zu Haftstrafen von einem oder zwei Jahren, andere Formen von Wiedergutmachung – gemeinnützige Arbeit zum Beispiel.

Ulfrid Kleinert / Lydia Hartwig (Hg.): Ein deutsches Gefängnis im 21. Jahrhundert. Notschriften-Verlag Radebeul. 308 S., 12,90 Euro

Von Tomas Gärtner