Jetzt ist es amtlich: In Dresden gehen im neuen Schuljahr Ende August zwei Gemeinschaftsschulen an den Start. Der Freistaat erteilte dafür jetzt seine Zustimmung.

Sachsen erteilt grünes Licht für Gemeinschaftsschulen in Dresden

