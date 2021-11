Dresden

Die Grünen in Dresden haben den Angriff auf ihr Parteibüro im Stadtteil Blasewitz-Striesen verurteilt. „Mit dieser Tat zeigt sich leider wieder, wohin die verbale Radikalisierung und das Säen von Hass im Internet und in öffentlichen Äußerungen letztendlich führen kann“, sagte Henriette Mehn, Sprecherin des Kreisverbandes.

Am Mittwochabend hatte ein 59-Jähriger mit einem Stein auf die Scheibe des Büros eingeschlagen. Ein Zeuge stoppte den Mann und verhinderte so, dass er noch mehr Schaden anrichten konnte. Als der Täter flüchteten wollte, hielt ihn der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Politisch motivierte Tat?

„Wir sind bestürzt, dass eines unserer Büros [...] Zielscheibe einer solchen Straftat wurde“, sagte Mehn weiter. Allerdings lasse sich der Kreisverband von solchen Taten nicht einschüchtern, sondern stehe weiterhin konsequent für eine solidarische Gesellschaft und gegen „Hass und Hetze ein.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 59-Jährige soll noch am Tatabend unter anderem seinen Unmut darüber geäußert haben, dass die Grünen künftig auf Bundesebene mitregieren. Details würde Henriette Mehn allerdings nicht kennen, teilte sie auf Nachfrage mit.

Es könnte sich um eine politisch motivierte Tat handeln, hieß es seitens eines Polizeisprechers dazu. Deshalb ermittelt derzeit der Staatsschutz. Ob es sich um einen rechten Angriff handelt, konnten weder die Polizei noch Henriette Mehn bestätigen.

Vor rund zwei Wochen war ein Stein in das Schaufenster des Nachbarschaftscafés „PlatzDa!“ an der Wernerstraße in Löbtau geflogen. Die Betreiber gehen davon aus, dass es sich um eine Attacke aus dem rechten Milieu handelte, wie sie in einem öffentlichen Statement mitteilten.

Von ffo