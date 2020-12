Dresden

Am Donnerstag nimmt das Straßen- und Tiefbauamt auf der Bergstraße zwei „dynamische Geschwindigkeitsanzeigetafeln“ in Betrieb. Diese beiden elektronischen Schilder zeigen mittels eines Grüne-Welle-Symbols die Geschwindigkeit an, die eingehalten werden sollte, um die nächste Ampel bei Grün zu erreichen. So können sowohl das Warten bei Rot als auch unnötig hohe Geschwindigkeiten verhindert werden. Das soll Schadstoffemissionen verringern.

Bisher ist dieses System noch in der Probephase. Die Teststrecke auf der Bergstraße befindet sich zwischen Fritz-Foerster-Platz und Nöthnitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung und wird durch ein Verkehrsschild mit durchgestrichener Grüner Welle beendet.

Die durchgestrichene Grüne Welle zeigt das Ende der Teststrecke an. Quelle: Straßen- und Tiefbauamt, Vincent-Benedict Czaja

Das Projekt ist Teil der geplanten „ Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Hälfte der 50.000 Euro Kosten trägt der Bund.

