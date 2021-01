Dresden: Großes Lob für Hochhausexperten

Dresden

Die Gestaltungskommission der Landeshauptstadt Dresden hat am Freitag das Hochhauskonzept für Dresden begrüßt. „Diese Studie ist eine präzise Grundlage für die weitere Arbeit“, erklärte Jürg Sulzer, der Vorsitzende der Gestaltungskommission. Er habe manchmal den Eindruck, bei Bauanträgen für Hochhäuser gehe es um Glaubensfragen. „Mit dieser Arbeit ist die Stadt in der Lage, ganz präzise zu benennen, wo es in Dresden Standorte für Hochhäuser geben kann.“

Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, erklärte, dass gegenwärtig eine Vorlage für den Stadtrat erarbeitet werde. „Wir wollen, dass der Stadtrat dem Ergebnis zustimmt.“ Danach sei eine Veröffentlichung des Hochhausleitbildes geplant.

Neue Hochhäuser am Wiener Platz in Dresden

Der Stadtplaner Christian Blum und der Architekturhistoriker Christoph Schläppi aus der Schweiz hatten das Konzept erarbeitet. Die Stadtverwaltung wurde in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von Bauanträgen für Hochhäuser konfrontiert, es fehlte aber an einer Beurteilungsgrundlage. Diese haben die Experten gemeinsam mit dem Denkmalschutz erarbeitet.

Neue Hochhäuser können dem Konzept zufolge rund um den Wiener Platz, am Altlauf der Weißeritz und im Bereich Dobritz/Niedersedlitz entstehen. Die Wohnhochhäuser in Johannstadt am Käthe-Kollwitz-Ufer sollten in ferner Zukunft abgerissen werden, da diese das Stadtpanorama beeinträchtigen würden.

