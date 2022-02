Dresden

Im Dezember 2021 hat Albrecht Pallas angekündigt, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden werden zu wollen. Wie sich bereits im Voraus abzeichnete, hatte Albrecht Pallas seine Position an der Spitzer der Dresdner SPD gestärkt. So ist es wenig überraschend, dass er 98,5% aller Stimmen bei der Aufstellungskonferenz auf der Pferedrennbahn Seidnitz erhalten hat. Damit steht der seit 2004 als Mitglied der SPD aktive Politiker als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl fest.

Auf Twitter bedankt er sich für den starken Rückhalt und kündigt in einem weiteren Tweet an, „die Lebensbedingungen in der ganzen Stadt [...] verbessern und wichtige Infrakstrukturvorhaben mit konkreten Lösungen umsetzen“ zu wollen. Ob er seine Vorhaben umsetzen kann, wird die Wahl entscheiden.

Von ee