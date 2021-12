Dresden

Eine lange Schlange bildete sich am Sonnabend vor der Dresdner Messe. Dort machte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erstmals ein allgemeines Impfangebot für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Insgesamt 180 Kinder konnten in der Messe geimpft werden. Frank Dorst, Leiter des Impfzentrums, beschrieb den Tag als „sehr angenehm. Die Eltern waren dankbar und freundlich.“ Die Kinder, die sich den Piks getraut haben, bekamen ein Pixibuch und eine Tüte Gummibären mit auf den Nachhauseweg. Weitere Kinderimpfungen sind dann erst wieder zwischen Weihnachten und Neujahr geplant.

Vor allem für Kinder mit Vorerkrankungen

Auch im Uniklinikum Dresden (UKD) wurden vergangene Woche bereits über 200 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Das Angebot richtete sich in erster Linie an Kinder mit Vorerkrankungen und ei­nem erhöhten Risiko sowie an Kinder, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden. Damit entsprachen die Impfungen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Begleitet wurden die Impfungen mit einem Angebot für den Nachwuchs von Mitarbeitern des Uniklinikums und der Medizinischen Fakultät.

Familien eine Sorge abnehmen

„Die Kinderimpfung, wenn aus medizinischen Gründen empfohlen oder aus individueller Sorge gewünscht, ist ein wichtiges Angebot für Familien in Sorge“, meint Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Dresden, „gerade Familien mit chronisch kranken Angehörigen müssen in dieser Pandemie das Gefühl bekommen, nicht vergessen zu werden – weder von den betreuenden Ärzten, noch von der Politik noch von der Öffentlichkeit. Darum kämpfen wir als Uniklinikum.“

Falls gewünscht, bietet die Kinderklinik im Vorfeld eine Beratung an. Der Direktor der Klinik, Reinhard Berner, betont: „Keiner sollte das Gefühl bekommen, zu der Impfung für sein Kind gedrängt zu werden.“

Von Clarissa Seiferheldt