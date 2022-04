Dresden

„Wie lange soll das denn noch dauern und was soll da denn rauskommen“, quengelte Ronny P. genervt in der Verhandlung am Amtsgericht. Der 40-Jährige hatte nach zwei Prozesstagen keine Lust mehr, dabei ging es um ihn und seine Zukunft. Rausgekommen sind am Ende wegen schwerer Brandstiftung, unerlaubten Führens einer Schusswaffe, gefährlicher Körperverletzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung drei Jahre Haft und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Und da ist er gut weggekommen. „Sie hatten Glück, dass Ihre Taten relativ glimpflich ausgegangen sind. Das hätte alles auch viel schlimmer kommen können“, erklärte ihm die Richterin.

Im Suff die Opfer verwechselt

Der Angeklagte trinkt, eigentlich müsste man sagen säuft, seit seiner Kindheit und wirft sich an Drogen so ziemlich alles ein. Das macht ihn unberechenbar. Im Oktober 2019 verursachte er einen Großeinsatz der Feuerwehr am Amalie-Dietrich-Platz. Er hatte in der 17. Etage eines Hochhauses vor einer Wohnungstür einen Teppich angezündet, die Flammen griffen auf die Tür über, die brannte lichterloh. Glücklicherweise bemerkte der Mieter den Brand schnell und rief die Feuerwehr. Sachschaden: 30 000 Euro. Das Feuer vor dieser Tür war wohl ein Irrtum. Ronny P. wollte Geld eintreiben, das ihm angeblich jemand schuldete, verwechselte aber im Suff die Hochhäuser.

Im Juli 2020 ballerte er in Gorbitz mit einer CO2-Waffe von seinem Balkon in Richtung eines Sandkastens. Eine Kugel traf eine Frau, die dort mit ihren Kindern war, in die Stirn. Den Sohn der Frau attackierte er später mit Pfefferspray, als der ihn wegen der Schüsse zur Rede stellte.

Monate zuvor hatte der „Revolverheld“ – Ronny P. hat ein Faible für Schusswaffen – mit einer Soft­airwaffe an der Kirschenstraße die Glasscheiben eines Wartehäuschens eingeschossen. Erinnern, so sagte er vor Gericht, könne er sich an die Taten nicht. So war das Gericht auf Zeugenaussagen angewiesen und das dauerte eben – zum Ärger des Angeklagten.

Von Monika Löffler