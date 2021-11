Dresden

Alles unter einem Dach für Senioren: Der Großvermieter Vonovia und die AWO Sachsen Soziale Dienste gGmbH haben jetzt eine Sozialstation in Gorbitz eröffnet. Im Zuge der Sanierung des Hochhauses am Amalie-Dietrich-Platz 7 wandelte das Wohnungsunternehmen die Wohnungen speziell für die Bedürfnisse im Alter um.

Die AWO bietet den Mietern zusätzlich auf deren Wunsch ihr gesamtes ambulantes Dienstleistungsspektrum an. Die AWO Sozialstation Gorbitz findet in dem 17-Geschosser auf 300 Quadratmetern Platz.

Barrierefreiheit und Unterstützung im Alltag

„Ein Umzug am Lebensabend ist für viele Menschen unvorstellbar – und häufig doch unausweichlich, da die gewohnte Umgebung nicht den veränderten Anforderungen im Alter gerecht wird“, sagt Kai-Michael Sigmund, Regionalleiter bei Vonovia in Dresden. „Wir möchten, dass unsere Mieterinnen und Mieter auch im hohen Alter in ihren Wohnungen bleiben und sich lange wohlfühlen können. Dafür benötigt es einen barrierefreien Zugang und Unterstützung im Alltag.“ All das würden die neuen Wohnungen am Amalie-Dietrich-Platz bieten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die künftigen Mieter können Angebote wie medizinische Behandlungspflege, Verbandswechsel oder Medikamentengabe, Hilfe bei der Haushaltsführung und individuelle Betreuungsangebote in Anspruch nehmen.

AWO und Vonovia – „ein echter Glücksfall“

„Wir erleben einen steigenden Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum. Gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, Wohnraum zu finden, der den Bedürfnissen im Alter entspricht und bezahlbar ist“, sagt Thomas Pallutt, Geschäftsführer der AWO Sachsen. „Die Zusammenarbeit mit Vonovia ist für uns ein echter Glücksfall. Wir erhielten große Unterstützung bei der Umgestaltung der Gewerbefläche und konnten diese dadurch gut an die Anforderungen unseres ambulanten Pflegedienstes anpassen.“

Nach einer Bauzeit von einem Jahr übergab Vonovia jetzt die Schlüssel der Sozialstation an die AWO. Auch die Sanierung des Wohnhochhauses am Amalie-Dietrich-Platz 7 ist abgeschlossen, teilte das Wohnungsunternehmen mit. 208 altersgerechte Wohnungen sind entstanden.

Von Thomas Baumann-Hartwig