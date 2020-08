Dresden

Zu einer besonderen Begegnung kam es am vergangenen Freitag am Helbigsdorfer Weg 14 in Gorbitz. Mieter, die 1983 als erste in den neu errichteten Plattenbau eingezogen waren, trafen sich zur Enthüllung einer Gedenktafel für ein Ereignis, das ein paar Jahre später stattgefunden hatte.

Im April 1989 hatte der damalige Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer der Hausgemeinschaft die 850. „Goldene Hausnummer“ der Stadt verliehen. Eine Auszeichnung, die zu DDR-Zeiten als Anerkennung für Eigenleistungen bei der Verschönerung des Wohnumfeldes vergeben wurde. „Die Aktivitäten reichen von Fenster- und Balkonstreichen über die Pflege der Vorgärten und den Bau eines Fahrradständers aus eigenen Mitteln bis zur regelmäßigen Erfassung von Sekundärrohstoffen, einschließlich des anfallenden Knüllpapiers“, heißt es im Bericht dazu in den Sächsischen Neuesten Nachrichten (SNN) vom 4. April 1989.

Bericht in den Sächsischen Neuesten Nachrichten vom 4. April 1989.

Die Fichte, die sie pflanzten, ist jetzt fast so hoch wie das Haus

OB Berghofer legte Wert auf öffentlichkeitswirksame Aktionen. So habe man aus dem Rathaus angefragt, „ob wir nicht gemeinsam mit ihm eine Blaufichte vor das Haus pflanzen wollten“, erzählt Hans-Ullrich Schönfelder, der damals Vorsitzender der Hausgemeinschaftsleitung war. Die Mieter hatten nichts dagegen.

OB Wolfgang Berghofer pflanzte gemeinsam mit der Hausgemeinschaft eine Blaufichte. Quelle: Gorbitzer Pressearchiv

Aus dem Pflänzchen von damals ist ein stattlicher Baum geworden, der bis zur vierten Etage reicht. „Mit seinen reichlich 30 Jahren ist er gerade mal geschlechtsreif“, sagte Mathias Körner, Initiator der Gedenktafel, in einer kleinen Rede, und fügte hinzu, Blaufichten könnten es gut und gerne auf 600 Jahre bringen. Er beendete seine Ansprache mit einer Strophe aus dem Song „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys, deren Gründungsmitglied Harry Jeske kürzlich verstorben ist.

Aus dem Pflänzchen von damals ist inzwischen ein stattlicher Baum geworden. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Baum werde wohl keine weiteren 30 Jahre vor dem Haus stehen können, vermutet Detlef Thiel, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Den Grund hatte Mathias Körner auch erwähnt: „Fichten neigen wie Menschen dazu, im Erwachsenenalter etwas in die Breite zu gehen“. Für den Vergleich erntete er von den acht der neun noch lebenden Mieter von damals, die sich an dem Baum getroffen hatten, ein wissendes Nicken.

Beinahe wäre die Gedenktafel vor einem Baumstumpf enthüllt worden

Körner ist in Gorbitz der „Stadtteilkümmerer“ der SPD für die Belange der Bürger, hat früher für die Partei im Stadtbezirksbeirat gesessen, das Buch „Gorbitzer Höhenpomenade – Dresdens vergessener Schatz“ geschrieben und dafür gekämpft, dass ein Block der DDR-Plattenbauserie WBS 70, weitere Gebäude und Kunstwerke dort jetzt unter Denkmalschutz stehen. Seit zwei Jahren hatte er sich beim Stadtplanungsamt um die Gedenktafel bemüht. Die wäre nun beinahe vor einem Baumstumpf enthüllt worden.

Die „Goldene Hausnummer“ gab es in vielen Städten der DDR. Weil ihm die silberne Plakette der Berliner nicht gefiel, ließ der Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer eine eigene Variante für Dresden entwickeln. Quelle: Dietrich Flechtner

„Vor einigen Monaten hatte ich ein Kreuz am Stamm bemerkt“, erzählt Elfriede Wellenberg, die noch immer in dem Haus wohnt. Sie sei sich sicher gewesen: „Das bedeutet, der muss stehenbleiben“. Als sie erfahren habe, dass es den Baum als zum Fällen vorgesehen markiert, habe sie sofort die alte Hausgemeinschaft alarmiert, die sich noch einmal im Jahr bei ihr im Garten trifft – außerdem die Stadt und den Vermieter Grand City Property (GCP). Die Fichte durfte stehenbleiben.

Ex-OB Berghofer : „Der Zusammenhalt der Hausgemeinschaft beeindruckt mich“

Eigentlich wollte zur Einweihung der Gedenktafel auch Wolfgang Berghofer kommen. Aus gesundheitlichen Gründen musste er kurzfristig absagen, will jedoch einen Brief an die Hausgemeinschaft schreiben, wie er den DNN sagte. „Ich will die Zeit damals nicht glorifizieren, weil ich heute ein viel zu kritisches Verhältnis dazu habe“, erklärte er. Aber der Zusammenhalt der einstigen Mieter bis heute beeindrucke ihn sehr.

Berghofer hatte die „Goldene Hausnummer“ damals nicht nur als Anerkennung verliehen. Wie viele Auszeichnungen in der DDR wurde sie sehr oft und vor allem auch als Signal an jene vergeben, die sie noch nicht hatten. So ist in den SNN vom April 1989 auch zu lesen, dass er den Dank für das Geschaffene mit der Aufforderung verbunden habe, auch weiter hartnäckig und konsequent an der Verschönerung des Neubaugebietes Gorbitz zu arbeiten.

Willi Stoph rügte die Messing-Idee

Manchmal agierte der OB etwas übermotiviert. „Die Goldene Hausnummer war ja nicht auf unserem Mist gewachsen“, erzählt er, „Die gab es zum Beispiel in Berlin schon“. Die Plakette der Hauptstadt habe ihm aber nicht gefallen. „Von einem Handwerker habe ich für Dresden eine Variante in Messing entwickeln lassen, mit einer ordentlichen Schatulle“. Als er Ministerpräsident Willi Stoph, dessen Volkskammerwahlkreis Dresden war, das Stück präsentiert habe, sei der abwechselnd rot und weiß angelaufen: „Genosse Berghofer, wissen Sie eigentlich, was Messing auf dem Weltmarkt kostet?“. „Wir sammeln Messingschrott“, habe er geantwortet.

Die „Goldene Hausnummer“ gab es in vielen Städten der DDR. Weil ihm die silberne Plakette der Berliner nicht gefiel, ließ der Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer eine eigene Variante für Dresden entwickeln. Quelle: Dietrich Flechtner

Semperopern-Besuch: Entweder alle oder keiner

Ein weiteres „Kostenproblem“ bekam der OB speziell mit der 850. Goldenen Hausnummer. „Wir erhielten als Auszeichnung auch eine Einladung zum Fest der Musen in die Semperoper“, erzählt Hans-Ulrich Schönfelder. In einem Brief aus dem Rathaus wurde er aufgefordert, eine Delegation dafür zu benennen. Da habe er Berghofer auf dessen Versprechen in der Auszeichnungsrede festgenagelt: „Dass nur einige teilnehmen dürfen, ist für uns eigentlich nicht vorstellbar“. Der OB habe geseufzt: „Ihr seid meine teuerste Hausgemeinschaft.“

Was war die Goldene Hausnummer? Die „Goldene Hausnummer“ wurde in der DDR für vorbildliche Leistungen bei der Pflege, Reparatur und Renovierung der Treppenhäuser, Fassaden und Vorgärten an Hausgemeinschaften vergeben. Die politisch gewollten niedrigen Mieten führten dazu, dass die Kommunalen Wohnungsverwaltungen in der DDR kaum in der Lage waren, diese Aufgaben selbst wahrzunehmen. In den Großstädten wurde ein Wettbewerb dazu ausgeschrieben. Die ausgezeichneten Hausgemeinschaften erhielten eine Urkunde und ein spezielles Hausnummernschild, das am Haus angebracht wurde. Diese Plaketten, auf denen das Stadtwappen abgebildet war, hatten in den Städten unterschiedliche Gestaltungen. In Dresden gab es von 1986 bis 1989 über 800 solcher Auszeichnungen. Die Idee zur Goldenen Hausnummer soll vom Wohnbezirksausschuss der Nationalen Front stammen. Seit Mitte der 1980er Jahre war der Wettbewerb zur Goldenen Hausnummer Bestandteil der Aktion „Schöner unsere Städte und Geminden – Mach mit“.

Daran kann sich Berghofer heute nicht mehr erinnern, wohl aber daran, wie er solche Probleme damals löste: „Die Semperoper war ja ein Prestigeobjekt, um Wessis in die Stadt zu locken. Da gab es für DDR-Bürger nur kleine Kontingente. Ich kannte aber den Intendanten ganz gut. Der hieß auch Schönfelder – Gerd Schönfelder. Ich habe ihm manchmal geholfen und konnte deshalb zu ihm gehen und sagen: ,Jetzt musst du mir mal helfen‘“.

Der Besuch in der Semperoper war ein Höhepunkt im Leben der Hausgemeinschaft, von dem die acht an der Fichte Versammelten heute noch schwärmen. Ebenso wie von den gemeinsamen Feiern. Den Zeitungsberichten von damals ist zu entnehmen, dass die Bewohner des Hauses der AWG „ Deutsche Reichsbahn“ mehrmals im Jahr im „Grünen Heinrich“ ihren Kegelkönig kürten, gern einmal in die „Leutewitzer Windmühle“ einkehrten“ und jedes Jahr ein großes Hausfest veranstalteten.

Kinderweihnachtsfeiern im Trockenraum

Der Trockenraum sei nicht nur zum Wäschetrocknen genutzt worden, erzählt Horst Seidel, sondern auch als Partyraum. Auch Weihnachtsfeiern für die Kinder habe es dort im Keller gegeben. Sabine Beck, die mit ihrer Tochter Susanne Michel und Enkelin Johanna zu dem Treffen gekommen ist, erinnert sich, dass Horst Seidel damals für Susanne den Weihnachtsmann gespielt hat. Darauf angesprochen, ob er das jetzt nicht für Johanna übernehmen könne, antwortet er lachend: „Mit dem weißen Bart hätte ich es heute leichter, aber den roten Mantel habe ich nicht mehr.“ Wie Elfriede Wellenberg wohnt Horst Seidel noch heute mit seiner Frau Gerlinde in dem Haus. Alle anderen sind inzwischen weggezogen.

Anlässlich der Einweihung der Gedenktafel tauschten die Mitglieder Hausgemeinschaft auch Erinnerungen aus. Elfriede Wellenberg hatte Fotos von früher mitgebracht. Quelle: Dietrich Flechtner

Eigentlich hätten wir bleiben können – Das sehen nicht alle so

Sabine Beck war seinerzeit aus dem Loschwitzer Villenviertel in die Neubauplatte nach Gorbitz gezogen. „Etwas ungewöhnlich“, sagt sie, „aber was will man machen, wenn einem die Wohnung unter dem Hintern wegschimmelt.“ Heute wohnt sie in Gompitz und lässt sich bei einem Glas Sekt und dem Betrachten alter Schwarz-Weiß-Fotos, die Elfriede Wellenbergs inzwischen verstorbener Mann gemacht hatte, zu dem Satz hinreißen: „Eigentlich hätten wir auch bleiben können“. Das sehen die anderen Weggezogenen nicht so.

Matti Steuer vom Vermieter GCP, sagt angesichts der damals von den Mietern erwarteten Eigenleistungen, so etwas sei heute nicht mehr denkbar. „Es waren aber auch andere Zeiten“, erklärt Horst Seidel. Das sei nicht so einfach vergleichbar. Immerhin kostete die Monatsmiete für eine Dreiraumwohnung in der Gorbitzer Platte beim Erstbezug im Jahr 1983 gerade mal 98,25 Mark der DDR. Eine kleine Reklamation hat er für den Vertreter des Vermieters auch gleich. Der zückt seine Klemmmappe und notiert. Auf sowas sei er bei Treffen mit Mietern immer vorbereitet.

Die Rosen, die sie damals pflanzten, duften noch heute

Horst Seidel engagiert sich noch immer für das Umfeld des Hauses. Es ärgert ihn, dass einer der Rosenstöcke, die er dort hegt und pflegt, durch unachtsame Menschen beschädigt wurde. Denn der ist wie der daneben, noch einer von jenen, die die Mieter zu DDR-Zeiten gepflanzt hatten. Er schnuppert an einer Blüte und sagt stolz: „Sie duften noch wie damals.“

Die Blüten der Rosenstöcke duften noch wie damals, freut sich Horst Seidel – dank seiner Pflege. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Mitglieder der Hausgemeinschaft finden es schade, dass heute oft Einzelpersonen für besondere Leistungen geehrt werden, weniger Gemeinschaften. Sie werden sich weiter regelmäßig in Elfriede Wellenbergs Garten treffen. „Vielleicht erst nächstes Jahr wieder“, sagen die Unzertrennlichen. Dieses Jahr sei mit der Feier zur Einweihung der Gedenktafel wohl „abgegolten“.

Von Holger Grigutsch