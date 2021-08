Dresden

„Gold: nichtmagnetisches und doch anziehendstes aller Metalle“, brachte es der Aphoristiker Ron Kritzfeld mal auf den Punkt. Gold ist wertvoll und verspricht Sicherheit, deshalb investieren viele in das Edelmetall. Aber Gold zieht auch Ganoven an, das mussten 23 Interessenten leidvoll erfahren, die von Rene D. um ihr Erspartes geprellt wurden.

Gestern stand der 45-Jährige wegen Betruges vor dem Amtsgericht. Seit 2015 war der Franchisenehmer und freier Handelsvertreter der Dresdner Niederlassung einer Berliner Goldhandelsgesellschaft, die Edelmetalle an Privatkunden verkauft. Der Angeklagte vermittelte Kunden nur, das Geschäft selbst wurde über die AG abgewickelt.

Krumme Geschäfte im Namen einer Goldhandelsgesellschaft

Dann beschloss Rene D., in die eigenen Tasche zu wirtschaften. Er spielte Kunden vor, ihnen gegen vorab zu erbringende Bargeldzahlung Gold in entsprechender Menge verschaffen zu können. So bot er ihnen Sonderkonditionen an – richtige Schnäppchen. Die Geschädigten, im Glauben er mache die Geschäfte im Auftrag der AG, gingen in Vorleistung und zahlten Beträge zwischen 5000 und 50 000 Euro.

Gold sahen sie nie. Woher auch, Rene D. hatte keins, konnte also gar nicht liefern, kassierte aber rund eine halbe Million Euro. Als die Geschädigten mahnten, wurden sie von ihm vertröstet, die Goldhandelsgesellschaft wusste von nichts, also gingen die Opfer zur Polizei. So flog die ganze Sache auf.

Zweieinhalb Jahre Haft und fehlende 500 000 Euro

Das alles sei ein Schandfleck in seinem Leben, erklärte der Angeklagte. „Ich wollte das Geld ja zurückzahlen. Es tut mir sehr leid. Ich bin nervlich am Ende.“ Das sind die Geschädigten auch. Sie wollten sich mit dem Gold einen ruhigen Lebensabend sichern und haben nun auch noch ihr Bargeld eingebüßt. Rene D. wurde zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt und muss den Schaden wiedergutmachen. Ob er das überhaupt kann? Er zahlt Geld in kleinen Raten zurück.

Bleibt die Frage, warum der Betrug und was hat er mit den ergaunerten 500 000 Euro gemacht? Der 45-Jährige erzählte etwas von russischen Geldverleihern, die ihn bedroht und erpresst hätten.

Die Polizei konnte das fehlende Geld bislang nicht finden

„Hat es die Geldeintreiber wirklich gegeben, es gibt keine Hinweise darauf. Wo ist das Geld geblieben? Das muss man ja auch erst einmal ausgeben und der Angeklagte hat ja offiziell auch noch richtig gut verdient“, fragte auch der Vorsitzende Richter.

Hat Rene D. die halbe Million Euro irgendwo gebunkert? „Wir sind dem nachgegangen, haben aber nichts gefunden“, sagte ein Polizist.

Von Monika Löffler