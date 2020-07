Dresden

Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen hat die Lademöglichkeiten für Elektroautos auf ihrem öffentlichen Parkplatz deutlich erweitert. Zu bisher vier Ladepunkten sind 32 weitere hinzugekommen. Den neuen Ladepark eröffnete Sachsens Energieminister Wolfram Günther ( Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag gemeinsam mit OB Dirk Hilbert ( FDP), Reinhard de Vries (Geschäftsführer VW Sachsen) und Manufakturchef Lars Dittert.

Ladeinfrastruktur maßgeblich für die Akzeptanz am Markt

Die Ladeinfrastruktur bestimme maßgeblich die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge am Markt, sagte de Vries. Hier müsse der Knoten endlich platzen. VW wolle deshalb bis 2025 an seinen Standorten und gemeinsam mit Händlern in Europa rund 36 000 Ladepunkte realisieren, 400 davon bis Ende dieses Jahres in Dresden, Zwickau und Chemnitz.

Der e-Golf, der zurzeit in Dresden produziert wird, wird Anfang 2021 durch den ID.3 abgelöst, der bereits in Zwickau vom Band läuft. Dazu beginnen nach den Sommerferien Umbauarbeiten.

Dresden-Event nur noch für E-Auto-Kunden

Sonderauslieferungen von Fahrzeugen auch aus anderen Standorten, bei denen VW-Kunden die Abholung ihres Autos mit einem Dresden-Besuch verbinden können, wird ab sofort nur noch Kunden angeboten, die ein Elektrofahrzeug gekauft haben.

Die Manufaktur bietet auch ihren Mitarbeitern das Laden ihrer Fahrzeuge in der Firmeneigenen Tiefgarage an. Sachsens Landesregierung unterstützt das Laden am Arbeitsplatz mit einem Förderprogramm.

Oberbürgermeister: 450 Ladepunkte in Dresden bis 2022

OB Hilbert will mit VW eine Vorreiterrolle über die Stadt hinaus spielen. Er kündigte den Ausbau von derzeit 150 öffentlichen Ladepunkten mit zertifiziertem Ökostrom in Dresden auf 450 bis Mitte 2022 an. 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln seien für die Ladeinfrastruktur in Dresden eingeworben worden.

Die Pläne der Gläsernen Manufaktur, die Zahl der Besucher in diesem Jahr auf 150 000 zu steigern, haben allerdings durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer erhalten. Statt 400 Gäste am Tag begrüße man zurzeit nur die Hälfte, sagte Pressesprecher Carsten Krebs.

Wie funktioniert der neue Ladepark der Gläsernen Manufaktur ?

Was ist neu am Ladepark?

Zu den bisher vier Ladepunkten mit je zwei Mal 50 kW und 43 kW Ladeleistung sind 32 weitere hinzugekommen – fünf mit 22 kW und 27 mit elf kW. Künftig soll dort auch ein Leihauto des Start-ups „Carl und Carla“ zur Verfügung stehen – so wie bereits am Mobipunkt vor der Manufaktur am Straßburger Platz.

Woher kommt der Strom für die Elektroautos?

Die Akkus der E-Autos werden komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgeladen. Die älteren Schnellladepunkte werden über eine Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Manufaktur und einen Batteriespeicher versorgt. Diese Lösung reicht für die Erweiterung jedoch nicht aus. Die neuen Ladepunkte erhalten ihre Energie über Volkswagen Naturstrom, über den die Gläserne Manufaktur seit 2018 bilanziell klimaneutral versorgt wird. Dabei werden nicht vermeidbare CO2-Emissionen wie bei der Wärmeversorgung durch den Kauf von Klimazertifikaten – etwa bei Wasserkraftwerken – ausgeglichen.

Wer kann dort sein Elektroauto aufladen?

Der Kundenparkplatz der Gläsernen Manufaktur wird hauptsächlich von deren Gästen genutzt, die sich zum Beispiel über die Elektroautos informieren, Führungen gebucht ha­ben, das Restaurant oder Veranstaltungen besuchen. Er ist jedoch öffentlich zugänglich und steht allen Autofahrern zur Verfügung.

Wie lange dauert das Laden an den neuen Säulen?

Anders als die vier bestehenden Ladesäulen sind die neu installierten keine Schnelllader, so dass der Ladevorgang ja nach Akkugröße und Ladezustand mehrere Stunden dauern kann.

Wie wird der Ladestrom abgerechnet?

Die Ladepunkte akzeptieren nach VW-Angaben die Ladekarten aller gängigen Elektromobilitätsprovider nach deren Tarifen.

Welche Parkgebühren fallen neben den Stromkosten an?

Die Parkgebühr beträgt zwischen 8 und 22 Uhr zwei Euro pro Stunde (Tagestarif 15 Euro). Gäste der Manufaktur und des Restaurants parken kostenfrei. Nach einer derzeitigen Kulanzregelung werden die Parkgebühren laut Manufaktur-Sprecher Carsten Krebs auch allen Fahrern erlassen, die auf dem Parkplatz ihr Elektroauto aufladen.

Sind Stellplätze an Ladesäulen für Elektroautos reserviert?

Nein, dort dürfen auch Benziner und Dieselfahrzeuge parken.

Wie viel hat VW in die Erweiterung investiert?

Die Erweiterung des Ladeparks hat 180 000 Euro gekostet. Davon hat VW 170 000 Euro investiert, 10 000 Euro kamen als Förderung vom Bund.

Wie viele Ladepunkte und E-Autos gibt es in Dresden?

Zurzeit gibt es nach Angaben aus dem Rathaus etwa 150 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos in der Stadt. Bereits Ende 2022 sollen es 450 sein, kündigte OB Dirk Hilbert ( FDP) an. Zugelassen sind in der Stadt 916 Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und 649 Hybridfahrzeuge mit Elektro- und Benzin- beziehungsweise Dieselmotor. Weitere 3814 Hybridfahrzeuge verfügen ebenfalls über einen Elektromotor, sind aber nicht von außen aufladbar.

Warum der Begriff E-Tankstelle problematisch ist Die Ladesäule ähnelt einer Zapfsäule, der Ladestecker einer Zapfpistole und die Ladebuchse am Elektroauto befindet sich hinter einer Klappe – dort wo beim Diesel oder Benziner der Tankdeckel sitzt. Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Ladeparks an der Gläsernen Manufaktur ist auch von einer der größten „E-Tankstellen“ in Sachsen die Rede. Nicht schnell mal tanken – Laden, wenn das Auto steht Im Dresdner VW-Werk nennt man den Kundenparkplatz aber nicht so gern „Stromtankstelle“, weil das den großen Unterschied in der Philosophie beim Tanken von Benzin oder Diesel und dem Aufladen der E-Autos verschleiert. „Die meiste Zeit steht ein Elektroauto“, sagt VW-Sprecher Carsten Krebs. In dieser Zeit müsse es aufgeladen werden, nicht nur mal schnell, wenn der Akku fast leer ist. Beispiel für Arbeitgeber: Ladesäulen auch für die Mitarbeiter In der Tiefgarage der Manufaktur gibt es auch rund 30 Ladepunkte für die Mitarbeiter, die dort gegen eine Gebühr ihre Privatfahrzeuge aufladen können. 36 der rund 400 Beschäftigten fahren einen e-Golf, zwei den teilelektrischen Passat GTE, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Die Gläserne Manufaktur wolle damit auch anderen Arbeitgebern demonstrieren, wie es funktionieren kann, sagt Carsten Krebs. Es kommt nicht unbedingt auf die Ladezeit an Die neuen Ladesäulen sind bewusst nicht als Schnelllader ausgelegt. Wer sich für Führungen oder andere Veranstaltungen in der Gläsernen Manufaktur angemeldet hat, bleibt meist lange genug, um die Akkus der Fahrzeuge auch mit weniger Leistung zu laden.

Von Holger Grigutsch