Dresden

Das Bauaufsichtsamt hatte am 11. Mai 2015 einen Vor-Ort-Termin in Dresden Gittersee. Eine Stützmauer zwischen zwei Hanggrundstücken an der Coschützer Straße bröckelte, im darüber gelegenen Parkplatz gab es einen Riss. Die Mitarbeiter bauten ihre Kamera auf, um die Sache zu dokumentieren. Die Aufnahmen zeigen rieselndes Erdreich, bröckelnde Steine. Plötzlich gibt die Mauer nach und drei Autos vom oben gelegenen Parkplatz krachen auf das darunter gelegene Grundstück. Ein Schreck am Nachmittag.

Zivilrechtlicher Streit

Jetzt hat die Sache ein juristisches Nachspiel am Landgericht – ein zivilrechtliches. Es geht nicht um den Schaden an den Autos. Das wurde anderweitig geklärt. Sondern um die Frage, wer für den Abrutsch verantwortlich ist und deshalb den Schaden an der Mauer bezahlen muss. Die Immobilien-GmbH und die Baufirma, die im unteren Grundstück mit Bauarbeiten beschäftigt waren oder die Wohnungseigentümergemeinschaft oben, der neben einem Wohnhaus und dem Parkplatz auch die etwas desolate Stützmauer gehört? Darüber wird ausdauernd gestritten. Schließlich geht es um eine Menge Geld.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geklagt hatte die Eigentümergemeinschaft. Sie ist der Meinung, die Mauer hätte noch lange gehalten, wenn sich die „unteren“ Bauherren an die Auflagen des Bauamtes gehalten, korrekt gearbeitet und das Gelände nicht unterbaggert hätten. Deren Anwälte sind anderer Meinung. Die Mauer war zusammengestückelt, nicht standfest und wäre ohnehin bald eingestürzt. Ein Gutachter sah dies ähnlich, die Konstruktion war nicht sicher. Zu einer gütigen Einigung kam man am Montag nicht, so sehr sich Richter Dieter Münch auch bemühte. Fortsetzung folgt.

Von Monika Löffler