Die Verhandlung zum Diebstahl im Grünen Gewölbe am Dienstag begann mit einer Überraschung. Ein Verteidiger aus Berlin ließ eine kleine Bombe platzen: Vor rund zwei Wochen habe es dort eine Durchsuchung gegeben. Er habe gehört, dass es um einen weiteren möglichen Tatverdächtigen ging, der bei dem Einbruch in Dresden dabei gewesen sein könnte. „Wenn das Dresdner LKA in Berlin durchsucht, spricht sich das rum“, erklärte er.

Nur hatte die Staatsanwaltschaft das alles für sich behalten und weder das Gericht noch die Verteidiger darüber informiert. Das tat sie erst gestern. „Es geht bei dem Anfangsverdacht um den gleichen Tatvorwurf wie bei Ihren Mandanten. Im Rahmen der Durchsuchung wurde aber kein Diebesgut gefunden.“

Dass es da Theater gibt, war absehbar. Es geht schließlich nicht um einen Kaugummidiebstahl bei Aldi. Dass sich neue Aspekte ergeben, wenn weitere Ermittlungen laufen, sei verständlich, aber die Verfahrensbeteiligten müssten zeitnah informiert werden , erklärten die Anwälte. „Wenn es statt sechs plötzlich sieben Tatverdächtige gibt, ist das für die Verteidigung schon von Bedeutung.“

Was den Einbruch im Grünen Gewölbe betrifft, ist vieles noch nicht in ganz trockenen Tüchern. Vor dem Landgericht stehen sechs Angeklagte: Mitglieder des sogenannten „Remmo-Clans“ aus Berlin. Sie sollen am 25. November 2019 in das Dresdner Schloss eingestiegen sein, um wertvolle Schmuckstücke aus dem Juwelenzimmer zu stehlen, von denen jede Spur fehlt.

Ermittelt wird aber auch noch gegen Dutzende andere Personen, die irgendwie in den Fall involviert sein könnten – auch gegen Sicherheitsmitarbeiter des Grünen Gewölbes, etwa einen 53-jährigen Wachmann, der an jenem Morgen Dienst hatte. Da gegen ihn selbst ermittelt wird, muss er nicht aussagen, machte gestern aber trotzdem Angaben.

Danach sei gegen 4.57 Uhr innerhalb weniger Sekunden dreimal Alarm ausgelöst worden – aus dem Pretiosensaal, dem Wappenzimmer und dann aus dem Juwelenzimmer. Auf dem Monitor in der Leitzentrale habe man zwei Leute gesehen, die auf die Vitrinen einschlugen und Stücke aus den Auslagen nahmen. Alles sei schemenhaft gewesen, da der Saal nicht beleuchtet war. Davon konnten sich alle überzeugen, als am Nachmittag Aufnahmen der Überwachungskameras gezeigt wurden. Alles ist dunkel – nur etwas Taschenlampengeflacker.

Normalerweise hätte bei Alarm das Licht angehen müssen. „Aber das Alarmlicht im Saal ging überraschenderweise nicht an“, erklärte der Zeuge. Und er oder sein Kollege haben es auch nicht, wie in so einem Fall geplant, manuell angeschaltet.

Seltsam auch der Umstand, dass der Scanner am Fenster, durch das die Diebe einstiegen, nicht scharf geschaltet war. Der hatte einige Zeit vor dem Diebstahl Alarm ausgelöst, war aber nicht wieder neu aktiviert worden. Warum, konnte der 53-Jährige nicht sagen, es war vor seinem Dienstantritt. Es gibt noch viel Klärungsbedarf. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler