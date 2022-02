Dresden

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm war das Motto der vergangenen Tage. Erst fegte Ylenia über Sachsen und Dresden hinweg, dann folgten Zeynep und Antonia auf dem Fuße.

Endlich mal wieder ein Hoch

„Die Orkantiefserie ist zwar zu Ende, aber von einer durchgreifenden Wetterberuhigung kann dennoch nicht gesprochen werden, denn nach wie vor überqueren immer wieder Tiefdruckgebiete bzw. deren Frontsysteme Deutschland“, hieß es am Dienstag auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Für die Nacht zum Mittwoch waren dann wieder Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern, in Schauernähe und in exponierten Lagen Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde angesagt. Hoffnung bestehe fürs Wochenende, so die Meteorologen. Ein Hoch ziehe nach Mitteleuropa und beschere Deutschland zunehmend freundliches Wetter.

Keine klare Tendenz zu mehr oder weniger Stürmen

Dresden kam bei den drei Stürmen in den vergangenen Tagen im Vergleich mit anderen Regionen eher glimpflich davon. Das war bei Hendrik und Ignatz vom 20. bis 22. Oktober 2021 anders. Auch Kyrill 2007 dürfte wohl den meisten noch in unguter Erinnerung sein. Oder auch der Tornado nördlich von Dresden am 24. Mai 2010. Sind die Zeiten stürmischer geworden als früher?

Ab wann ist ein Wind ein Sturm? Die Beaufort-Skala ist ein Hilfsmittel, um die Windstärke anhand der Auswirkungen des Windes einzuschätzen. Angegeben wird die mittlere mittlere Windgeschwindigkeit in zehn Metern Höhe über freiem Gelände. Ab Stufe 8 (62 bis 74 km/h) ist laut dieser Skala von stürmischem Wind die Rede, der Zweige von den Bäumen bricht und das Gehen im Freien erheblich erschwert. Stufe 9 ist Sturm (75 bis 88 km/h), Stufe 10 schwerer Sturm (89 bis 102 km/h), Stufe 11 orkanartiger Sturm (103 bis 117 km/h) und Stufe 12 Orkan (Windstärke ab 118 km/h aufwärts). Quelle: DWD

Nein, sagt der Deutsche Wetterdienst. „Insgesamt kann in Deutschland von keiner klaren Tendenz zu mehr oder weniger Sturmereignissen ausgegangen werden.“ Zudem sei ein klarer Einfluss des Klimawandels auf die Sturmhäufigkeit nicht ersichtlich, „wohl aber starke Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren und Dekaden“.

Diese Variabilität zeige auch der Verlauf der Anzahl der Sturmtage in Dresden-Klotzsche, so der DWD weiter. Einige der Sprünge seien allerdings auch auf Veränderungen der Messtechnik und des genauen Standortes des Messmastes zurückzuführen, heißt es.

Im Schnitt 25 stürmische Tage pro Jahr in Dresden

Für die Wetterstation in Klotzsche liegen laut DWD Windbeobachtungen – und somit auch Sturmdaten – seit 1973 vor. „Längere Zeitreihen gibt es zum Beispiel an der Station Berlin-Dahlem ab 1936 oder für die Station Fichtelberg ab 1937“, sagt Matthias Gnielka vom Regionalen Klimabüro Potsdam des DWD.

Laut DWD wurden von 1973 bis 2021 in Dresden-Klotzsche im Jahresdurchschnitt 25 Tage mit Windspitzen von acht Beaufort oder darüber registriert. Besonders stürmisch waren die Jahre 1973, 1992 bis 1995, 1998 und 1999, 2002 und 2007. Spitzenreiter ist das Jahr 1994 mit 62 Tagen, an denen Windspitzen ab Windstärke acht aufwärts gemessen wurden. Es folgt 2007 mit 40 stürmischen Tagen. Dagegen gab es 1987 zum Beispiel nur sechs.

334,8 km/h Windspitzenmaximum auf der Zugspitze

Das Windspitzenmaximum deutschlandweit wurde mit 93 m/s (334,8 km/h) am 12. Juni 1985 auf der Zugspitze gemessen. Der Brocken liegt laut DWD mit 73 m/s (262,8 km/h) auf Platz drei der Top Ten.

Die Top Ten Sachsens belegt der Fichtelberg fast durchgängig. Das Windspitzenmaximum wurde mit 60 m/s (216 km/h) am 3. Januar 1976 gemessen. Nur Platz drei in der Sachsen-Top-Ten hält ein anderer Ort und zwar Zinnwald-Georgenfeld. Dort wurden am 29. Juli 2005 Windspitzen von 52,6 m/s (187,2 km/h) registriert.

123,48 km/h Windspitzen-Maximalwert in Klotzsche

Der Maximalwert für Dresden-Klotzsche liegt bei 34,3 m/s (123,48 km/h) am 18. Januar 2007. Als vergangenes Jahr im Herbst Ignatz über Dresden fegte, wurden in Klotzsche Orkanböen bis zu 119,16 Kilometer pro Stunde gemessen. In den Dresden-Top-Ten ist das Platz drei.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es Jahreszeiten bzw. Monate, die besonders prädestiniert für Stürme sind? Die klassischen großflächigen Stürme wie die jüngsten stehen im Zusammenhang mit Tiefdruckgebieten und treten vor allem im Winterhalbjahr – Oktober bis März – auf, gibt Matthias Gnielka vom Deutschen Wetterdienst Auskunft. Kleinräumigere, also eher lokale Sturmereignisse, ausgelöst durch Gewitterzellen, oder auch Windhosen/Tornados, gäbe es dagegen vor allem im Sommer.

Von Catrin Steinbach