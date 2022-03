Dresden

Am 27. August vergangenen Jahres hatte sich ein 20-Jähriger Dresdner auf einen angenehmen, besonderen Abend gefreut. Doch was er dann erlebte, war ein Alptraum, den er wohl sein Leben lang nicht vergessen wird. Er wurde eingesperrt, gefesselt, verprügelt, bedroht und unter Drogen gesetzt.

Seit gestern stehen seine Peiniger vor dem Dresdner Landgericht. Maxi-Maria H. und Victor P. müssen sich unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubes, gefährlicher Körperverletzung, schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Die junge Frau war damals gerade 19 Jahre alt, deshalb wird vor der Jugendkammer verhandelt.

Auf Dating-Plattform angelockt

Sie hatte über eine Dating-Plattform Kontakt mit dem Opfer aufgenommen und ihm Sex versprochen. Man traf sich am Koreanischen Platz und beide gingen in ihre Wohnung auf der Behringstraße. Dort wartete Victor P. Der sei ihr Aufpasser, erklärte 19-Jährige. Dann gingen beide auf das ahnungslose Opfer los. Es folgte eine Gewaltorgie.

Laut Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann zunächst vom Angeklagten geschlagen und mit einer Softairwaffe bedroht, dann mischte die 19-Jährige kräftig mit. Sie fesselte die Hände des Opfers, stopfte ihm den Stummel eines Joints in den Mund, rammte ihm kleine Spielzeugfiguren in die Ohren, stülpte ihm eine Plastiktüte über den Kopf, knebelte ihn, bedrohte ihn mit einer Softairwaffe und schoss damit über seinen Kopf, nahm ihm das Handy weg. Dem jungen Mann wurden Reinigungsmittel ins Gesicht und die Ohren gesprüht und Victor P. ritzte ihn mehrfach mit einem Messer an Bauch und Rücken.

Dem Opfer wurde Crystal verabreicht

Aus Angst bot das Opfer eine Überweisung per PayPal an. Das Duo kassierte 400 Euro. Dann hielten sie ihm zwei Messer an die Kehle, stopften ihm Crystal in den Mund und spülten mit Wasser nach. Als sie dachten, dass die Drogen wirken, ließen sie ihn gehen – nicht ohne die Warnung, dass er besser nicht zur Polizei gehen soll. Was der junge Mann aber dann doch tat.

Eine extrem brutale aber auch sehr dumme Tat. Was wollten sie von ihm? Geld? Gefordert haben sie nichts. Das Opfer selbst hatte Geld angeboten. Allzu schlau scheinen die beiden nicht zu seien. Wer begeht eine solche Tat in der eigenen Wohnung? Ihre Versuche, den Mann mit Paketband zu knebeln, scheiterten, so stopfte ihm Maxi-Maria einen Slip in den Mund. Die Angeklagten waren anfangs auch nicht in der Lage, ein PayPal-Konto zu erstellen – was sie wohl noch wütender gemacht hat.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Vorwürfen wollten sich beide gestern zunächst nicht äußern. Der Prozess wird fortgesetzt, am nächsten Verhandlungstag soll nun das Opfer gehört werden.

Von Monika Löffler