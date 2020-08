Dresden

Dresdens mitgliederstärkstem und 891 Parzellen zählendem Kleingartenverein, dem Hellersiedlung Nordhöhe e.V., ist die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat jetzt den Widerspruch des Vereins gegen eine Entscheidung der Stadt Dresden zurückgewiesen.

Zu wenig kleingärtnerische Nutzung

„Die LDS teilt die Auffassung der Landeshauptstadt Dresden, dass der Verein die Voraussetzungen für eine Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit nicht erfüllt“, gibt Holm Felber, LDS-Pressesprecher, gegenüber DNN-Auskunft.

Die dafür maßgebliche gesetzliche Vorgabe bestimme, dass eine Kleingartenanlage durch eine gartenbauliche Nutzung geprägt sein müsse. Im Falle der Hellersiedlung sei der Anbau von Obst und Gemüse jedoch untergeordnet. Er finde „in einem prägenden Umfeld von überdimensionierten Gebäuden, Carports, Swimmingpools und Freisitzen“ statt, so Holm Felber weiter. „Die im Jahr 2010 auferlegten Vorgaben zur Änderung dieses Zustands sind nur unzureichend erfüllt worden. Dem Verein ist es nicht gelungen, die kleingärtnerische Nutzung in der Hellersiedlung wesentlich und dauerhaft zu erhöhen.“

Verein will Klage beim Verwaltungsgericht einlegen

Der Verein will gegen diesen Bescheid Klage beim Verwaltungsgericht einlegen. Das sagten Ramon Himburg, der gerade neu gewählte 1. Vorsitzende des Vereins, Heiko Steeg, der 2. Vorsitzende, und Vorstandsmitglied Alexander Darre gegenüber DNN. „Wir wollen nicht streiten, aber wir haben keine andere Wahl. Wir wollen die Hellersiedlung als Kleingartenanlage erhalten“, so Alexander Darre.

Zum einen sind die Kleingärtner der Überzeugung, dass die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit aufgrund kleingärtnerischer Nutzungsmängel sowie unzulässiger Baulichkeiten nicht widerrufen werden könne. Denn laut Bundeskleingartengesetz werde eine Kleingärtnerorganisation dann als gemeinnützig anerkannt, wenn sie im Vereinsregister eingetragen sei und sich der regelmäßigen Prüfung der Geschäftsführung unterwerfe.

Verein: „Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit sind erfüllt“

Weiterhin müsse die Satzung bestimmen, dass „die Organisation ausschließlich oder überwiegend die Förderung des Kleingartenwesens sowie die fachliche Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt, erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden und bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen für kleingärtnerische Zwecke verwendet wird“. All das sei der Fall, so die Auffassung des Vorstandes der Hellersiedlung, der sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Schwerin vom 8. Juli 2019 bezieht.

Vor allem jedoch fühle man sich ungerecht behandelt, so die drei Vorstandsmitglieder. Seit 2012 tue der Verein alles, um Missstände abzubauen. Allerdings habe dies rechtlich und auch finanziell Grenzen, sagt Ramon Himburg. Zudem beklagt der Vorstand, dass er trotz Rückfrage von der Stadt keine parzellenbezogene Mängelliste bekommen habe.

Ramon Himburg macht auf den Ursprung der Hellersiedlung aufmerksam, die nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als Wohnsiedlung entstand. Vor 1990 rechtmäßig errichtete Bauten hätten Bestandsschutz. „Und wer vor 1990 hier Wohnrecht hatte, hat es auch heute noch, bis er die Parzelle aufgibt“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Eigentumsgrundstücke, Dauerwohnrecht und kontaminierte Böden

„Nach der Wende hatten diejenigen, die hier ein Haus gebaut haben, bis Ende 2011 die Möglichkeit, Grund und Boden vom Land Sachsen zu kaufen“, so Heiko Steeg. Diese Möglichkeit hätten viele genutzt, so dass sich heute inmitten der Kleingartenanlage 24 Eigentumsgrundstücke mit großen Häusern, Garagen u.a. befinden. Zusätzlich gebe es 17 Dauerbewohner auf der Anlage. Weitere über 90 Gärten seien aufgrund kontaminierter Böden kleingärtnerisch nur eingeschränkt nutzbar, ergänzt Alexander Darre. All dies sei nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Bei Pächterwechseln teile man zu große Parzellen, lasse trotz Bestandsschutzes baulich Überdimensioniertes zurückbauen. „Wir unterstützen beim Rückbau Pächter, die das alleine nicht können“, erzählt Ramon Himburg. Zudem gehe der Verein, wenn reden nichts nütze, durchaus auch gerichtlich gegen Mitglieder vor, die illegale Bauten errichten. Vier- bis fünfmal im Jahr komme das vor.

Große finanzielle Herausforderung für den Verein

Aber es gebe Herausforderungen, die könne man alleine nicht bewältigen. So sei dem Verein nach dem Tod eines Pächters ein großes zweistöckiges baufälliges Haus überschrieben worden. Das habe zwar Bestandsschutz, aber das so weiterzuverpachten, sei ein schlechtes Signal, findet Ramon Himburg. Der Verein will das Haus abreißen, aber die 65 000 Euro, die das kostet, sind ein zu großer Brocken.

Die Kleingärtner der Hellersiedlung wünschen sich mehr Fairness und mehr Unterstützung von der Stadt. Weil die Arbeit in der riesigen Anlage mit 1500 Mitgliedern für den ehrenamtlichen Verein kaum noch zu stemmen ist, will der Verein mittelfristig einen hauptamtlichen Geschäftsführer einsetzen. Doch darüber müssen noch die Mitglieder entscheiden.

Landesdirektion : Widersprüche des Vereins wurden berücksichtigt

Die Landesdirektion erklärt auf DNN-Anfrage, dass beim Erlass des Widerspruchsbescheids die aktuelle Sach- und Rechtslage berücksichtigt worden sei. „Die Landeshauptstadt Dresden hatte im Rahmen des Ausgangsverfahrens umfangreiche Erhebungen gemacht und diese dokumentiert. Letztlich wurde dabei die bauliche Situation auf jeder einzelnen Parzelle erfasst. Im 2018 eingeleiteten Widerspruchsverfahren wurden diese Erhebungen dann aktualisiert.“

Umgekehrt habe auch der Verein als Widerspruchsführer die Möglichkeit genutzt, im Widerspruchsverfahren seine Sicht der Dinge darzustellen. „Auch dies wurde unsererseits berücksichtigt“, so Holm Felber, der Sprecher der Landesdirektion.

