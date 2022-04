Dresden

Auf großen Anzeigetafeln in der Bahnsteighalle des Dresdner Hauptbahnhofs erscheint zeitweilig folgender Hinweis: „Die Bundespolizei warnt allein reisende Jugendliche und Frauen vor auffälligen Übernachtungsangeboten – wenden Sie sich nur an offizielle Stellen! Wenn Sie etwas Suspektes beobachten, wenden Sie sich bitte an die Polizei.“

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine scheinen auch in ihrem Exil nicht in Sicherheit zu sein. Denn die mitunter chaotischen Szenen an Grenzübergängen und Bahnhöfen öffnen Tür und Tor für Kriminelle, die die Not der Flüchtlinge ausnutzen wollen.

Mehrere Verdachtsfälle in Berlin

Nicht ohne Grund hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigt, Ankommende mit einer hohen Polizeipräsenz auf Bahnhöfen vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern schützen zu wollen. „Auf solche Taten reagieren wir mit aller Härte des Gesetzes“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) und die Gewerkschaft der Polizei forderten gar Schutzzonen für geflüchtete Frauen und Kinder an Bahnhöfen.

In Berlin hatte es tatsächlich Fälle gegeben, bei denen Männer ukrainischen Frauen bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt zwielichtige Wohn- oder Übernachtungsangebote machten. Von Erfolg gekrönt waren diese bekannt gewordenen Versuche nicht.

In Dresden ist die Problematik ebenfalls bekannt, wie ein Sprecher der hiesigen Bundespolizei auf DNN-Anfrage bestätigte. Konkrete Fälle oder Hinweise auf derartige Machenschaften seien bislang aber nicht eingegangen. Das bestätigte auch die Stabsstelle Kommunikation der Polizei Sachsen am Dienstag. Landesregierung und Dienststellen seien diesbezüglich sensibilisiert.

Am liebsten zwei Mädchen

Bundespolizei und Deutsche Bahn stünden mit Blick auf das vorliegende Phänomen in einem engen Austausch, um sogenannte „Sensibilisierungsmaßnahmen“ auf verschiedene Bahnhöfe zu erweitern, teilte der Sprecher der Dresdner Bundespolizei weiter mit.

Dazu zählen unter anderem die anfangs erwähnten digitalen Warnhinweise, die zumindest am Hauptbahnhof auch in Ukrainisch und Russisch übersetzt sind. „Parallel dazu werden Informationsbroschüren in unterschiedlichen Sprachen an ankommende Vertriebene ausgegeben“, so der Sprecher weiter. Zudem verbreite die Bundespolizeidirektion Pirna entsprechende Hinweise über Twitter, „um eine möglichst große Anzahl von Menschen zu erreichen.“ Gleichlautendes twitterte auch die Landespolizei.

Dass die Maßnahmen in der Landeshauptstadt angebracht sind, verdeutlicht der Bericht einer freiwilligen Helferin. Die Frau engagiert sich seit Kurzem ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Dresden. Die Helfer sind die erste Anlaufstation für dort eintreffende Flüchtlinge, unterstützen beim Ankommen oder Weiterreisen, müssen in teils unübersichtlichen und emotionalen Situationen den Überblick behalten.

Ein Mann hatte die besagte Helferin in der großen Bahnhofshalle auf Englisch angesprochen. Er wolle Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufnehmen. Mehrfach habe er betont, dass ihm zwei „Girls“, also Mädchen, am liebsten wären, so die Helferin gegenüber den DNN.

„Nicht in private Fahrzeuge einsteigen“

Die Helferin war misstrauisch, holte sich Rat bei einer Kollegin und fragte den Mann schließlich, ob er nicht auch eine ganze Familie aufnehmen könne. Doch das schien ihm nicht zu passen. Der Mann verließ den Bahnhof – kündigte aber an, wiederkommen zu wollen.

„Erst am Abend wurde mir klar, wie beunruhigend ich diese Anfrage fand“, erzählt die Frau. Sie bekam Angst, etwas falsch gemacht zu haben, weil sie den Mann ihrer Ansicht nach nicht vehement genug weggeschickt hatte. „Am nächsten Tag klärte ich andere Helfer darüber auf. Erst dann fühlte ich mich besser.“

Obwohl die wahren Intentionen des Mannes unklar bleiben, offenbart zumindest die Reaktion und das anschließende Unbehagen der Helferin, dass auch die Mitarbeiter der Bahnhofsmission über die Risiken für Flüchtlinge aufgeklärt sind.

„Unsere ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter der Ökumenischen Bahnhofsmission arbeiten diesbezüglich eng mit der DB Sicherheit sowie der Bundespolizei vor Ort zusammen“, sagte Christiane Jakob von der Diakonie Dresden. Sie hätten einen direkten Draht zueinander und könnten verdächtige Personen umgehend melden.

„Wir vermitteln ausschließlich an öffentliche Einrichtungen und weisen die ankommenden Menschen darauf hin, nicht in private Fahrzeuge einzusteigen“, so Jakob. Das geschehe direkt nach Ankunft im Zug. Vor Ort sei nicht einzuschätzen, welche Übernachtungsangebote seriös sind. Die auf der Internetseite der Landeshauptstadt registrierten Wohnungsangebote würden hingegen geprüft. Das ist jedoch nicht überall so.

Mutmaßliche Vergewaltigung in Polen

Ein internationales Recherche-Team von Amnesty International hatte in Polen die Lage geflüchteter Menschen aus der Ukraine untersucht. Das Fazit: „Die Gefahr, dass fliehende Frauen und Kinder Gewalt und auch Menschenhandel ausgesetzt sind, mussten wir durchaus feststellen“, sagte Franziska Vilmar, Expertin für Asylpolitik bei der Menschenrechtsorganisation.

Die Mitarbeiter hätten beobachten können, wie Flüchtlinge nach ihrer Ankunft wahllos Unterstützungsangebote von Helfern annahmen. „Das ist natürlich besorgniserregend“, so Vilmar. Denn gerade Frauen und Kinder seien besonders vulnerabel, würden sie doch nicht im Familienverbund fliehen und seien somit auf Hilfe angewiesen. Speziell für die Grenze zwischen der Ukraine und Polen fordert Amnesty International daher eine strukturierte Registrierung: „Wer steigt mit wem in welches Auto?“, erklärte Vilmar.

Dass die Bedrohung durchaus real ist, zeigt ein Fall aus Breslau: Polnische Polizisten hatten dort Medienberichten zufolge einen Mann festgenommen, der im Verdacht stand, eine junge Ukrainerin vergewaltigt zu haben. Zuvor soll er ihr eine Unterkunft angeboten haben.

„Sofern konkrete Hinweise bei den vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen eingehen, wird sofort nach den verdächtigen Personen gefahndet“, versicherte der Sprecher der Bundespolizei Dresden. Die Feststellung der Identität, ein Fahndungsabgleich und gegebenenfalls Platzverweise können folgen. Das unterstreiche die Relevanz der Thematik.

